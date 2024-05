SIS International lance des solutions de services-conseils, de services-conseils stratégiques et d'études de marché uniques au secteur des produits de soins personnels





NEW YORK, 2 mai 2024 /CNW/ - SIS International , une importante société mondiale spécialisée en études de marché et en stratégie, a lancé des services de consultation spécialisés adaptés à l'industrie des produits de soins personnels. L'entreprise a récemment annoncé le développement de ses nouveaux services pour répondre aux besoins changeants des marques de soins personnels qui cherchent à croître et à réussir dans un marché concurrentiel.

SIS International offre des services d'études de marché et de services-conseils approfondis pour répondre à la demande croissante d'expériences personnalisées des consommateurs et de développement de produits durables dans l'industrie des soins personnels. Ces services visent à aider les marques à optimiser leurs stratégies, à peaufiner leur offre de produits, à améliorer l'engagement des clients et à tirer parti des tendances émergentes.

« Nous sommes ravis de présenter nos solutions de services-conseils élargies pour le secteur des produits de soins personnels. Nous avons fait nos preuves en soutenant des marques de premier plan dans l'industrie comme Avon, Colgate-Palmolive, Estee Lauder, Johnson Diversey, L'Oréal, Proctor & Gamble, Revlon et Shiseido. Notre objectif est d'outiller les marques de produits de soins personnels grâce à des renseignements stratégiques et à des solutions axées sur les données pour stimuler la croissance et l'innovation, alors que nous comprenons les défis et les possibilités uniques dans les secteurs de la beauté, des soins de la peau et de l'hygiène », a déclaré Ruth Stanat, chef de la direction de SIS International.

Les services-conseils sur mesure de SIS International pour les produits de soins personnels comprennent des services-conseils en positionnement de marque, des recherches sur le comportement des consommateurs, des services-conseils en innovation de produits, l'élaboration de stratégies de développement durable, l'analyse du paysage concurrentiel, les stratégies de marketing d'influence, et la prévision des tendances du marché. Ces services permettent aux marques de soins personnels de composer avec les complexités du marché et de tirer parti des occasions émergentes de façon efficace.

De plus, le lancement des nouveaux services-conseils de SIS International réaffirme l'engagement de l'entreprise à stimuler l'innovation et la croissance au sein de l'industrie en constante évolution des produits de soins personnels.

« SIS est profondément déterminée à donner aux marques de soins personnels les outils de renseignements stratégiques nécessaires pour prospérer dans un marché en évolution rapide. Notre équipe est entièrement déterminée à fournir des recommandations réalisables et des solutions personnalisées qui correspondent aux objectifs et aux aspirations uniques de nos clients », a ajouté Mme Stanat.

SIS International est un cabinet mondial d'experts-conseils spécialisé en stratégie et en études de marché qui fournit des renseignements et des solutions aux entreprises de divers secteurs. Au cours de ses 40 années d'histoire, SIS a mené des projets de consultation dans plus de 135 pays et a servi certaines des entreprises et organisations les plus importantes et influentes au monde, y compris plus de 70 % d'entreprises et d'organisations qui figurent au palmarès Fortune 500.

