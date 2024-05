La Ville remet les insignes de l'Ordre de Montréal aux récipiendaires de l'année 2024





MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a remis aujourd'hui l'insigne de l'Ordre de Montréal à 17 personnes qui contribuent de façon exceptionnelle au développement et au rayonnement de la métropole. Plus haute distinction montréalaise, l'Ordre de Montréal vise à rendre hommage à des Montréalaises et à des Montréalais, issus de milieux et d'origines divers, qui s'engagent pour la communauté dans des domaines d'activités variés.

« C'est avec fierté que nous honorons aujourd'hui, à la veille de l'anniversaire de la fondation de Montréal, les 17 récipiendaires de l'Ordre de Montréal pour l'année 2024. Ces 17 Montréalaises et Montréalais s'engagent au quotidien pour bâtir un monde meilleur, plus solidaire et plus inclusif. Leurs convictions et leur dévouement génèrent un impact positif dans la société. Ils façonnent l'identité de notre ville et contribuent à son rayonnement. La force de Montréal, c'est la somme de toutes ces actions, de tous ces visages et de toute cette créativité. Je félicite chaleureusement chaque récipiendaire 2024 de l'Ordre de Montréal. Vous êtes une source de fierté et d'inspiration », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les récipiendaires 2024

Le titre de commandeure ou commandeur, le grade le plus élevé de l'Ordre, a été décerné à :

Denis Claude Roy , hématologue en thérapie cellulaire et génique, professeur titulaire à l'Université de Montréal;

, hématologue en thérapie cellulaire et génique, professeur titulaire à l'Université de Montréal; Anik Shooner , architecte, cofondatrice et présidente de la firme Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes;

, architecte, cofondatrice et présidente de la firme Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes; Monique Simard , gestionnaire culturelle, présidente du Partenariat du Quartier des spectacles.

Le titre d'officière ou d'officier a été remis à :

Line Chamberland , sociologue, professeure à l'Université du Québec à Montréal et fondatrice de la Chaire de recherche sur l'homophobie;

, sociologue, professeure à l'Université du Québec à Montréal et fondatrice de la Chaire de recherche sur l'homophobie; Marguerite Mendell , cofondatrice de l'Institut Karl Polanyi et de l'Association communautaire d'emprunt de Montréal, professeure à l'Université Concordia ;

, cofondatrice de l'Institut Karl Polanyi et de l'Association communautaire d'emprunt de Montréal, professeure à l'Université ; Luc Provost , créateur du personnage de Mado Lamotte , pilier haut en couleur de la scène montréalaise;

, créateur du personnage de , pilier haut en couleur de la scène montréalaise; Norman Steinberg , philanthrope, vice-président de BFL Canada;

, philanthrope, vice-président de BFL Canada; J. Sebastian van Berkom , philanthrope, fondateur et associé, président du conseil et chef de la direction de Van Berkom gestion mondiale d'actifs;

, philanthrope, fondateur et associé, président du conseil et chef de la direction de gestion mondiale d'actifs; Dorothy Williams , historienne, spécialiste de l'histoire des Noirs au Canada , auteure de The Road to Now : A History of Blacks in Montreal .

Enfin, le titre de chevalière ou de chevalier a été attribué à :

Louise Bessette , pianiste concertiste et professeure au Conservatoire de musique de Montréal;

, pianiste concertiste et professeure au Conservatoire de musique de Montréal; Isabelle Boissé, directrice générale de l'Institut Pacifique;

Mario Fortin , ex-directeur général des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée;

, ex-directeur général des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée; Véronique Lacroix, cheffe d'orchestre et fondatrice de l'Ensemble contemporain de Montréal;

Anne-Marie Mes-Masson, chercheuse et professeure au Département de médecine de l'Université de Montréal;

Menka Nagrani , chorégraphe, metteure en scène et artiste multidisciplinaire, directrice fondatrice des Productions des pieds des mains;

, chorégraphe, metteure en scène et artiste multidisciplinaire, directrice fondatrice des Productions des pieds des mains; Nancy Neamtan , cofondatrice et ex-présidente du Chantier de l'économie

sociale;

, cofondatrice et ex-présidente du Chantier de l'économie sociale; Gabor Szilasi, photographe de la vie montréalaise, mentor et professeur.

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal a pour mandat d'examiner les dossiers de candidature reçus, de formuler des recommandations d'admission à l'Ordre de Montréal et d'attribuer un grade (commandeur-e, officier-ère, chevalier-ère) pour chaque profil retenu, sur la base de l'ampleur, de l'originalité et de l'impact collectif de ses réalisations.

Le conseil consultatif de l'Ordre est formé des deux coprésidents, Isabelle Hudon et Frantz Saintellemy, ainsi que de membres oeuvrant dans divers domaines : Cadleen Désir, Steve Foster, Monika Ille, Emilie Nicolas, Jan-Fryderyk Pleszczynski et Louise Roy.

À propos de l'Ordre de Montréal

Créé lors du 375e anniversaire de fondation de Montréal, l'Ordre de Montréal est la plus haute distinction honorifique décernée par la Ville. Pour plus de renseignements et pour soumettre en tout temps la candidature d'une personne inspirante, visitez le site ville.montreal.qc.ca/ordre.

RÉCIPIENDAIRES 2024 DE L'ORDRE DE MONTRÉAL BIOGRAPHIES

COMMANDEUR.ES

Denis Claude Roy

Denis Claude Roy est un hématologue pionnier en thérapie cellulaire et Génique.

Diplômé des universités de Montréal et Harvard, il est un acteur de premier plan en innovation médicale, concourant à des recherches ayant révolutionné le traitement de cancers du sang et, dans un futur rapproché, de maladies comme le glaucome. Son implication à titre de directeur de l'Institut universitaire d'hématologie-oncologie et de thérapie cellulaire et de fondateur du Centre d'excellence en thérapie cellulaire, de CellCAN et de C3i s'ajoute à son humanisme, à sa générosité et à son empathie à l'égard des patientes et patients. Visionnaire et mobilisateur, Denis Claude Roy se distingue comme un homme d'exception ayant contribué au mieux-être de milliers de personnes.

Anik Shooner

Architecte visionnaire, Anik Shooner façonne le paysage montréalais avec audace et innovation.

Elle cofonde, en 1994, la firme Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes, dont elle est présidente. Passionnée par l'architecture durable, elle signe des réalisations iconiques, dont les pavillons Lassonde de Polytechnique Montréal, la Maison du développement durable, le Complexe des sciences du campus MIL de l'Université de Montréal et le nouveau siège social de la Banque Nationale. En plus de son apport significatif au patrimoine architectural de la métropole, Anik Shooner multiplie ses engagements bénévoles et ses actions philanthropiques, notamment auprès de la Société de musique contemporaine du Québec et de l'Université de Montréal, contribuant ainsi à sa vie universitaire, culturelle et communautaire.

Monique Simard

Gestionnaire culturelle, présidente du Partenariat du Quartier des spectacles, Monique Simard incarne la polyvalence et l'engagement profond à l'égard de causes sociales, politiques et culturelles.

Durant son exceptionnelle trajectoire, elle s'est notamment illustrée comme première vice-présidente de la Confédération des syndicats nationaux. Féministe convaincue, elle a oeuvré en faveur de l'égalité salariale, des congés de maternité et du droit à l'avortement. Elle s'est, en outre, distinguée en tant qu'administratrice de nombreuses organisations culturelles, productrice de documentaires, directrice du Programme français de l'Office national du film et première femme présidente de la SODEC. Parmi les honneurs qui lui ont été attribués figure le titre de Commandeure de l'Ordre des arts et des lettres de la République française.?

OFFICIERS.ÈRES

Line Chamberland

Sociologue et professeure à l'Université du Québec à Montréal, Line Chamberland s'est illustrée par son engagement indéfectible envers les droits des personnes LGBTQ+.

Pionnière dans l'enseignement des études gaies et lesbiennes, elle a fondé la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, aujourd'hui un centre d'excellence reconnu mondialement. Son admirable parcours participe au caractère inclusif de la métropole, à la lutte contre la discrimination ainsi qu'à la mise en lumière des réalités des minorités sexuelles et de genre. Line Chamberland incarne admirablement les valeurs d'une réelle évolution sociale, alliant rigueur intellectuelle et militantisme, tout en enrichissant le patrimoine culturel de Montréal.

Marguerite Mendell

Professeure émérite distinguée à l'Université Concordia, Marguerite Mendell est une figure de proue de l'économie sociale au Québec.

Cofondatrice de l'Institut Karl Polanyi et de Microcrédit Montréal, elle multiplie les initiatives innovantes pour réduire les disparités économiques et sociales de la métropole. Active au sein de nombreux organismes nationaux et internationaux, elle siège à plusieurs comités, en plus d'être une invitée prisée pour sa vision et son expertise. Maintes fois récompensée, Marguerite Mendell a su concilier les milieux de la recherche, communautaire, économique et politique pour enrichir la vie et le quotidien de plusieurs groupes sociaux, de manière inspirante et durable.

Luc Provost

Luc Provost est un pilier haut en couleur de la scène montréalaise.

À sa création en 1987, son personnage de Mado Lamotte évolue en chanson et en humour dans l'underground montréalais. L'ex-membre des Petits Chanteurs du Mont-Royal et étudiant en théâtre de l'UQAM aura la sensibilité et la saine impertinence de faire rayonner une culture et un art aujourd'hui célébrés. Avec l'ouverture du Cabaret Mado, en 2002, Luc Provost catalyse à la fois le divertissement et la diversité. Et, bien au-delà de son légendaire bingo, ce pionnier aura signé l'exploit de propulser un personnage de drag queen dans l'imaginaire collectif en inspirant les générations actuelles et à venir.

Norman Steinberg

Vice-président de BFL, Norman Steinberg s'est distingué par son implication philanthropique exceptionnelle.

En tant qu'avocat, il a été président mondial de Norton Rose Fulbright, l'un des plus grands cabinets d'avocats au monde, et a participé durant plus de 40?ans à des transactions majeures menées à l'échelle nationale et internationale. En parallèle, son engagement au sein de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill contribue à l'accomplissement d'une ambitieuse collecte de 200 millions de dollars. Il a coprésidé d'importantes campagnes pour Centraide du Grand Montréal et le Musée des beaux-arts, en plus de siéger à plusieurs conseils d'administration, dont celui de l'Orchestre symphonique de Montréal durant trois décennies. Le dévouement hors du commun de Norman Steinberg constitue un apport précieux à l'évolution et à la vitalité de la métropole.

J. Sebastian van Berkom

Homme d'affaires et philanthrope issu de l'immigration hollandaise arrivée à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, J. Sebastian van Berkom incarne la générosité envers sa ville d'adoption, Montréal.

En 1991, il fonde Van Berkom et Associés, firme spécialisée dans la gestion d'actions à petite capitalisation. Au fil des ans, il soutient l'Université Concordia, son alma mater, et finance la création d'une chaire de pédiatrie à l'Hôpital de Montréal pour enfants et une plateforme de recherche à l'Institut neurologique. Membre fondateur de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques et parrain du Festival Bach Montréal, il contribue aussi à l'acquisition de l'emblématique oeuvre de Chihuly, devenue une icône pour toutes les Montréalaises et tous les Montréalais et du Musée des beaux-arts de Montréal.

Dorothy Williams

Historienne, auteure, archiviste et consultante, Dorothy Williams Ph.D. est reconnue pour ses contributions à la sensibilisation et à la promotion de la recherche sur l'histoire des Noirs.

S'étendant sur plusieurs décennies, son parcours jette un éclairage déterminant sur l'évolution et les expériences de la population noire de Montréal par ses nombreux ouvrages et articles publiés, ainsi que par son soutien à une collection historique unique de documents et d'artéfacts. Doctorante active dans la communauté universitaire, Dorothy Williams enrichit la connaissance historique d'une part significative de notre patrimoine. En plus de jouer un rôle clé dans plusieurs organisations communautaires, elle lance, en 2006, Blacbiblio.com Inc., pour encourager la connaissance et la reconnaissance de l'histoire méconnue des Noirs du pays. Reconnue par plusieurs milieux qui la consultent régulièrement pour sa grande expertise, Dorothy Williams continue de militer pour l'équité, l'émancipation, le respect et l'acceptation. ?

CHEVALIERS.ÈRES

Louise Bessette

Éminente pianiste concertiste, Louise Bessette est reconnue pour ses interprétations magistrales et sa passion pour la musique de tous les temps.

Elle a consacré 40 ans à valoriser l'oeuvre des plus brillants compositeurs québécois et internationaux. Porteuse et signataire d'une trentaine d'enregistrements, chacun d'eux fait résonner son âme d'artiste dans le monde entier. Sa prolifique carrière, riche en concerts, en honneurs et distinctions, témoigne d'un apport exceptionnel à notre patrimoine musical. Pédagogue hors pair à titre de professeure au Conservatoire de musique de Montréal, Louise Bessette a inspiré plusieurs générations, touchées par la justesse et la générosité de ses enseignements. Avec brio, elle a su composer d'harmonieuses passerelles pour démocratiser l'attrait à l'égard des oeuvres classiques, amplifiant sa contribution marquante à l'art d'ici.

Isabelle Boissé

Directrice générale de l'Institut Pacifique, Isabelle Boissé est animée d'une vision depuis 30 ans : prévenir la violence, en misant sur l'apprentissage des compétences sociales dès l'enfance.

Son expertise en psychoéducation et son sens de l'innovation pavent la voie à plusieurs initiatives pionnières. Du nombre, le remarquable programme Vers le pacifique, salué par l'UNESCO pour son impact transformateur dans l'environnement scolaire. Durant ce parcours d'exception, son leadership en matière d'inclusion, de résolution de conflits et de lutte contre l'intimidation a semé les germes de la paix dans l'esprit d'un million de jeunes. Avec l'approche humaine et inclusive qui fait sa marque, Isabelle Boissé est devenue un pilier pour la communauté et une génératrice de changements de société.



Mario Fortin

Mario Fortin a voué sa carrière à la promotion d'un cinéma de qualité et à l'accès aux oeuvres québécoises et francophones.

Référence montréalaise en ce qui a trait à l'expérience en salle de cinéma d'art et d'essai, acteur de premier plan dans la revitalisation des cinémas Beaubien et du Parc ainsi que dans la naissance du Cinéma du Musée, il s'est distingué en les façonnant en autant de lieux créateurs de liens culturels et sociaux. Bâtisseur passionné, il a favorisé les échanges entre le public et les créations en relevant le pari de privilégier et de protéger le film d'auteur au Québec. L'engagement de Mario Fortin envers le septième art fait de lui une figure d'exception de la scène culturelle montréalaise.

Véronique Lacroix

Véronique Lacroix est une figure marquante de la scène musicale contemporaine canadienne.



Diplômée du Conservatoire de musique de Montréal en flûte et direction d'orchestre en 1988, elle fonde son propre orchestre à 24 ans : l'Ensemble contemporain de Montréal. Pionnière et visionnaire, elle commande avec cet ensemble plus de 300 oeuvres musicales et multidisciplinaires innovantes qu'elle fait connaître lors de grandes tournées nationales tenues bisannuellement pendant plus de 20 ans. Extraordinaire ambassadrice montréalaise de la création orchestrale canadienne, sa passion contagieuse et son leadership inspiré sont à la source d'une façon de faire unique ayant contribué à un riche et foisonnant patrimoine national.

Anne-Marie Mes-Masson

Chercheuse éminente et professeure au Département de médecine de l'Université de Montréal, Anne-Marie Mes-Masson est une pionnière reconnue depuis plus de trois décennies comme cheffe de fil dans l'étude des cancers de l'ovaire et de la prostate.

Engagée dans la science collaborative, elle oriente ses activités dans le développement d'outils cliniques visant à améliorer le diagnostic, le pronostic et menant à la découverte de traitements prometteurs. Son parcours l'amène ainsi à concevoir et à mettre en oeuvre des avancées majeures ayant un impact sur la santé de personnes atteintes de cancer. Son excellence en recherche, son leadership et son mentorat consolident le statut de Montréal comme centre d'excellence de recherche en cancérologie à l'échelle mondiale.

Menka Nagrani

Chorégraphe, metteure en scène et artiste multidisciplinaire, Menka Nagrani se distingue par son engagement indéfectible en faveur de l'inclusion dans les arts.

Fondatrice et directrice des Productions des pieds des mains, en 2004, elle révolutionne le paysage artistique en valorisant le rôle et l'apport des artistes neurodivergents et en situation de handicap. En leur offrant une plateforme professionnelle pour s'exprimer, que ce soit par le truchement de la danse, du théâtre ou de la musique, elle a développé une expertise reconnue à l'échelle internationale. Créatrice militante et prolifique, Menka Nagrani contribue au développement d'une pratique artistique ouverte et inclusive.

Nancy Neamtan

Nancy Neamtan est une figure emblématique de l'engagement et de l'évolution de la société québécoise.

Dès les années 1970, elle s'implique activement dans le milieu communautaire et au début des années 1980, elle fonde, avec d'autres, la première corporation de développement communautaire. En 1996, elle co-fonde le Chantier de l'économie, qu'elle dirige pendant 20 ans. Son parcours témoigne d'un engagement profond pour une économie solidaire centrée sur l'humain. Au fils des ans, elle participe à la réalisation de plusieurs évènements d'envergure internationale, concourant à l'émergence d'un modèle de développement basé sur des valeurs de solidarité, d'équité et de transparence. De manière remarquable, l'apport de leadership de Nancy Neamtan constitue un legs durable et porteur d'espoir pour les générations à venir.

Gabor Szilasi

Photographe, mentor et professeur émérite, Gabor Szilasi est un acteur de premier plan dans l'essor et le rayonnement de la photographie contemporaine au Québec.

Originaire de Budapest, ce Montréalais au regard vibrant se distingue par son approche intime, révélatrice des sept décennies ayant traversé sa lentille. Profondément humaine, son oeuvre riche de nombreuses expositions, collections et publications reflète son insatiable curiosité. Maintes fois récompensé, Gabor Szilasi a su capter l'âme et l'esprit de plusieurs générations, en observant le monde avec sensibilité et dignité. Une grande partie de ses images immortalisent l'évolution de Montréal, forgeant du même souffle son identité culturelle et artistique.

