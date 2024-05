Manque de main-d'oeuvre en santé en régions éloignées - Québec annonce son intention de mettre en place une équipe volante publique en collaboration avec la CSN et la FTQ pour prêter main-forte en Abitibi-Témiscamingue





QUÉBEC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, se réjouit de l'annonce du ministre de la Santé, Christian Dubé, de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) de mettre en place une équipe volante dans les prochaines semaines, notamment en Abitibi-Témiscamingue.

Une équipe volante déployée en priorité en Côte-Nord et en Abitibi-Témiscamingue

Le gouvernement du Québec et les deux centrales syndicales s'allient afin de répondre au manque criant de main-d'oeuvre dans les régions éloignées. Une équipe volante pourra être déployée, en priorité, dans les régions où la situation est critique, comme la Côte-Nord et l'Abitibi-Témiscamingue. Elle sera constituée d'infirmières et de préposées aux bénéficiaires, et offrira des conditions avantageuses pour le personnel oeuvrant dans le réseau public. Cette initiative permettra de protéger l'offre de services à la population et d'avoir des solutions adaptées aux réalités régionales.

Des conditions avantageuses pour le personnel

Compte tenu de la situation actuelle de manque de main-d'oeuvre dans certaines régions, le gouvernement et les centrales syndicales souhaitent accélérer la mise en place d'une équipe volante publique. Il s'agira d'une alternative plus qu'avantageuse pour le personnel qui souhaite quitter les entreprises de main-d'oeuvre indépendante ou rejoindre le réseau public de la santé et des services sociaux afin de contribuer à son renforcement. Le personnel de cette nouvelle équipe bénéficiera des avantages liés à la mobilité qui ont été négociés avec le Front commun, tout comme d'une grande flexibilité des horaires. Le tout s'appliquera à la signature des conventions collectives qui demeure une priorité. Les offres d'emploi seront affichées prochainement. D'ici là, les personnes intéressées à déposer leur candidature peuvent faire parvenir leur curriculum vitæ à [email protected].

Citations :

« Toutes les actions que nous faisons pour redresser notre réseau de la santé et des services sociaux sont dans l'intérêt des Québécoises et des Québécois. Le déploiement d'une équipe volante publique est un bel exemple de collaboration entre le gouvernement et deux centrales syndicales, toujours dans l'intérêt du patient. Cette équipe volante a toujours été un élément central de notre plan pour mettre fin graduellement à la main-d'oeuvre indépendante. Les nouvelles conventions collectives négociées avec le Front commun vont maintenant faciliter sa mise en place. Je tiens aussi à remercier toutes les équipes de l'ensemble du réseau qui se sont mobilisées afin de protéger l'offre de services à la population. Nous devons poursuivre notre objectif commun de mettre fin aux agences de main-d'oeuvre indépendante dans notre réseau public. Les Québécoises et les Québécois méritent que l'on s'unisse pour leur redonner un réseau public de la santé fort, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

«?Il s'agit d'un très bel exemple de collaboration et de dialogue social entre notre gouvernement et les grandes centrales syndicales. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble des parties prenantes qui ont permis de mettre en place cette solution innovante.?La création d'une équipe volante dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue permettra de contribuer au manque criant de main-d'oeuvre dans notre région, en offrant une alternative pérenne à la main-d'oeuvre indépendante. Le personnel de cette équipe pourra bénéficier de conditions de travail avantageuses et attrayantes. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

