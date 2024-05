Examen d'admission à la profession infirmière de mars 2024 - Avec un taux de réussite de 92 %, la Fédération des cégeps espère davantage d'inscriptions pour septembre 2024





MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - La Fédération des cégeps accueille avec satisfaction le taux de réussite global de 92 % à l'examen d'admission à la profession infirmière du 26 mars dernier révélé hier par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). La Fédération rappelle qu'après des résultats étonnamment faibles en septembre 2022 (51,4 % au premier essai) et en mars 2023 (53,8 %), l'Office des professions du Québec avait demandé à l'OIIQ de réviser son examen d'admission et mandaté Marie Rinfret, ex-protectrice du citoyen, pour l'accompagner. Devant ce récent résultat encourageant, il est enfin possible d'espérer que le niveau d'effectif infirmier, à son plus bas en dix ans, soit rétabli.

La Fédération souhaite en outre que cet excellent taux de réussite incite les étudiantes et les étudiants à s'inscrire en plus grand nombre à l'examen de septembre prochain. Car bien que 1702 nouvelles infirmières et nouveaux infirmiers intégreront le milieu de la santé avec cette cohorte, 3046 candidates et candidats à l'exercice de la profession (CEPI) avaient reçu un avis de convocation. De ce nombre, seulement 1849 se sont présentés. C'est donc 1197 CEPI qui ont choisi de ne pas prendre part à l'examen alors qu'ils y étaient invités ce printemps.

Fait à noter, le taux de réussite global des personnes diplômées du Québec est de 94,9 %, alors qu'il est de 86,9 % pour celles à l'extérieur du Canada. La Fédération tient à saluer le travail des enseignantes et enseignants en Soins infirmiers qui sont à pied d'oeuvre dans 46 des 48 cégeps du Québec. Ces résultats probants démontrent sans conteste que le DEC prépare adéquatement les personnes candidates à l'exercice de la profession en plus de les outiller rigoureusement afin qu'elles soient prêtes à exercer la profession dès le début de leur pratique.

Dans son communiqué de presse émis mercredi, l'OIIQ indique qu'il souhaite mettre fin aux mesures d'assouplissement administratives en vigueur depuis janvier 2023. Ces dernières avaient été établies pour les candidates et les candidats à l'examen professionnel. L'OIIQ rappelle également que les dispositions réglementaires relatives au délai de réussite de l'examen et au nombre d'essais seront remises en place. Les candidates et candidats qui n'ont pas réussi l'examen professionnel seront tenus de se présenter à la prochaine session d'examen en septembre 2024.

Des mesures d'accompagnement pour aider à la préparation des CEPI seront offertes par les milieux cliniques, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Direction nationale des soins et des services infirmiers, ainsi que les directions de soins infirmiers des différents établissements de santé. L'OIIQ a confirmé dans son communiqué que ces activités de préparation seront maintenues.

Sommaire des résultats à l'examen d'admission à la profession infirmière de mars 2024

Nombre de candidates et candidats ayant reçu un avis de convocation : 3046

Nombre de candidates et candidats inscrits : 1931

Nombre de candidates et candidats qui se sont présentés : 1849

Nombre global de candidates et candidats qui ont réussi : 1702

Nombre de candidates et de candidats qui se sont abstenus : 1197

Taux de réussite global : 92 %

Taux de réussite global des candidates et candidats diplômés du Québec : 94,9 %

Note de passage : 57 %

