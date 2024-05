Full-Life Technologies annonce la nomination de Mark S. de Jong, docteur en physique, au poste de directeur technique





GEMBLOUX, Belgique, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies (Full-Life), une société mondiale de radiothérapie entièrement intégrée, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mark S. de Jong, docteur en physique, au poste de directeur technique (CTO). M. de Jong rejoint Full-Life avec 43 ans d'expérience et d'expertise en physique des accélérateurs et en production d'isotopes, y compris la production de radio-isotopes à l'échelle commerciale à l'aide d'accélérateurs linéaires. Il intègre Full-Life après avoir occupé le poste de directeur de la technologie chez Canadian Isotope Innovations Corp.

Chez Canadian Isotope Innovations Corp., il a dirigé le développement et l'exploitation de l'installation de production d'isotopes médicaux (MIP) avec un accélérateur linéaire d'électrons de 35 MeV dédié à la production d'isotopes médicaux. Il a notamment dirigé le développement de nouveaux radio-isotopes pour des applications médicales à l'aide d'accélérateurs d'électrons, ainsi que le développement d'accélérateurs d'électrons et de technologies cibles pour la production d'isotopes médicaux.

Auparavant, M. de Jong a occupé le poste de directeur des isotopes médicaux chez Canadian Light Source Inc. (CLS). À ce poste, il a dirigé le développement, l'exploitation et la commercialisation de l'installation de MIP à l'aide d'un accélérateur linéaire d'électrons 35 MeV dédié à la production de molybdène 99 (99Mo) pour les applications médicales. Son leadership a été déterminant dans la réussite de nombreux projets révolutionnaires, notamment la conception et la mise en service d'un synchrotron à électrons de 2,9 GeV pour CLS, et la mise au point d'une méthode photoneutronique pour la production de 99Mo. Il a également mis au point des outils logiciels essentiels pour les systèmes de sûreté nucléaire des centrales électriques, afin d'assurer leur fonctionnement en toute sécurité.

L'éminente carrière de M. de Jong est marquée par son leadership exemplaire et sa participation active à de nombreux comités nationaux et internationaux prestigieux. Il a notamment été chercheur scientifique en chef pour le projet de recherche coordonné de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur les nouvelles méthodes de production du technétium 99m (99mTc), un isotope médical essentiel. Il a également occupé des postes de direction au sein de comités consultatifs internationaux, notamment le Taiwan Photon Source et la plateforme de rayonnement synchrotron de Shanghai.

Le dévouement de M. de Jong en faveur du progrès scientifique s'illustre également dans ses contributions à des organisations internationales telles que la Commission électrotechnique internationale et l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE. Les contributions de M. de Jong dans le domaine ont été reconnues par de prestigieux prix, notamment le Distinguished Merit Award de l'EACL et le Honoured Alumni Award de l'université du Manitoba. Il est titulaire d'un doctorat en physique de l'université du Manitoba.

« M. de Jong possède une expérience remarquable dans le domaine de la technologie des accélérateurs de particules, en particulier dans le secteur pharmaceutique. Son rôle aura un impact déterminant dans nos efforts pour mettre en place un accélérateur de particules de pointe pour la production de radio-isotopes, a déclaré Philippe van Put, directeur général de Full-Life Technology Europe. Grâce à sa vaste expérience en matière de production d'isotopes médicaux et à ses antécédents éprouvés en matière de développement et de gestion d'installations d'accélérateurs d'électrons, M. de Jong est bien armé pour faire passer nos projets à l'étape suivante de leur développement. Ses qualités de dirigeants, ses prouesses techniques et sa gestion stratégique à long terme des accélérateurs lui ont valu une reconnaissance internationale et une place dans des comités et des projets prestigieux. Nous nous réjouissons des nouvelles perspectives et des approches novatrices que M. de Jong apportera à notre équipe. »

À propos de Full-Life Technologies

Full-Life Technologies Limited (« Full-Life ») est une entreprise mondiale de radiothérapie entièrement intégrée qui exerce ses activités en Belgique, en Allemagne et en Chine. Notre objectif est de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur de la recherche et du développement, de la production et de la commercialisation de produits radiopharmaceutiques afin de produire un impact clinique pour les patients. L'entreprise prévoit de s'attaquer aux problèmes fondamentaux qui affectent les produits radiopharmaceutiques aujourd'hui par le biais d'une recherche innovante qui vise les traitements du futur. Nous sommes constitués d'une équipe d'entrepreneurs et de scientifiques qui évoluent rapidement et qui ont fait leurs preuves dans le domaine des sciences de la vie, ainsi que dans la recherche sur les radio-isotopes et le développement clinique.

