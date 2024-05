Great-West Lifeco annonce l'élection de ses administrateurs





WINNIPEG, MB, le 2 mai 2024 /CNW/ - Great-West Lifeco a annoncé aujourd'hui, à l'occasion de son assemblée annuelle des actionnaires, que la totalité des 19 candidats aux postes d'administrateur nommés dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 7 mars 2024 ont été élus. Les résultats détaillés du vote relatif à l'élection des administrateurs sont fournis ci-dessous.

Candidat Pour

(votes) Pour

(pourcentage) Contre

(votes) Contre

(pourcentage) Michael R. Amend 790 164 728 99,67 % 2 579 441 0,33 % Deborah J. Barrett 791 332 291 99,82 % 1 411 883 0,18 % Robin A. Bienfait 790 782 059 99,75 % 1 962 110 0,25 % Heather E. Conway 790 293 689 99,69 % 2 450 485 0,31 % Marcel R. Coutu 782 106 199 98,66 % 10 637 653 1,34 % André Desmarais 758 864 555 95,73 % 33 879 235 4,27 % Paul Desmarais, jr 751 473 170 94,79 % 41 270 624 5,21 % Gary A. Doer 789 442 952 99,58 % 3 300 688 0,42 % Claude Généreux 758 667 749 95,70 % 34 076 052 4,30 % Jake P. Lawrence 776 397 732 97,94 % 16 346 071 2,06 % Paula B. Madoff 790 489 959 99,72 % 2 254 210 0,28 % Paul A. Mahon 788 270 160 99,44 % 4 474 000 0,56 % Susan J. McArthur 788 834 015 99,51 % 3 910 150 0,49 % R. Jeffrey Orr 753 512 703 95,05 % 39 231 208 4,95 % James P. O'Sullivan 775 964 737 97,88 % 16 779 414 2,12 % T. Timothy Ryan 787 977 679 99,40 % 4 766 479 0,60 % Dhvani D. Shah 790 766 009 99,75 % 1 978 162 0,25 % Siim A. Vanaselja 785 921 735 99,14 % 6 822 421 0,86 % Brian E. Walsh 783 927 167 98,89 % 8 816 990 1,11 %

Les résultats définitifs de toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle seront accessibles au sedarplus.ca.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers dont le siège social est situé au Canada et qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Au début de 2024, ses compagnies comptaient plus de 32 250 employés, 106 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - au service d'environ 40 millions de relations clients.

Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

