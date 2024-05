PagerDuty nomme Eduardo Crespo vice-président de la région EMEA





PagerDuty, Inc. (NYSE : PD), leader mondial de la gestion des opérations numériques, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Eduardo Crespo au poste de vice-président de la région EMEA. Eduardo Crespo pilotera la nouvelle phase de croissance de PagerDuty dans la région EMEA en offrant le PagerDuty Operations Cloud aux entreprises clientes de cette région pour résoudre leurs plus grands défis numériques.

« PagerDuty est le leader mondial de la gestion numérique des opérations qui permet aux clients d'atteindre une efficacité opérationnelle évolutive grâce au PagerDuty Operations Cloud », a déclaré Jeremy Kmet, vice-président principal des opérations internationales chez PagerDuty. « L'EMEA représente une opportunité de très forte croissance pour PagerDuty et Eduardo est un leader exceptionnel qui réalisera notre mission et créera un impact dans toute la région pour nos clients, nos partenaires et nos employés ».

M. Crespo possède plus de 20 ans d'expérience diversifiée, allant de la banque d'investissement au conseil en stratégie, en passant par les solutions disruptives de l'informatique en nuage et de logiciels. Il a récemment fait partie des équipes dirigeantes qui ont multiplié par 25 le chiffre d'affaires de Medallia EMEA entre 2014 et 2024, réalisant ainsi environ 25 % du chiffre d'affaires mondial. M. Crespo possède une solide expérience en création d'équipes régionales, en implémentation de fonctions et en exécution de stratégies intégrées de mise sur le marché.

« Ce qui m'a attiré chez PagerDuty, c'est sa plateforme de classe mondiale, une clientèle extrêmement loyale et des employés extraordinaires qui défendent le client comme étant leur valeur principale », a déclaré M. Crespo. « PagerDuty est bien positionnée pour une croissance internationale sur le marché EMEA grâce à notre capacité à résoudre les défis des opérations numériques et à fournir une valeur tangible. Je suis impatient de créer des partenariats durables avec les clients, de développer l'équipe de classe mondiale et d'élargir nos écosystèmes de partenaires dans toute la région EMEA ».

M. Crespo a obtenu son MBA à la London Business School et est diplômé en économie et en sciences politiques du Bates College et de l'Université d'Oxford.

PagerDuty on Tour

PagerDuty on Tour London aura lieu le jeudi 27 juin à l'hôtel The Ned. Rejoignez les dirigeants de PagerDuty et les experts en opérations numériques qui présenteront leur vision de l'avenir pour l'IA et l'automatisation, qui partageront les dernières innovations produits et écouteront les témoignages de leurs clients sur la façon dont ils utilisent PagerDuty pour libérer le potentiel d'efficacité, accélérer la productivité et renforcer la résilience opérationnelle. Inscrivez-vous gratuitement ici.

À propos de PagerDuty Inc.

PagerDuty, Inc. (NYSE : PD) est un leader mondial de la gestion des opérations numériques qui permet aux clients d'atteindre une efficacité opérationnelle évolutive grâce à PagerDuty Operations Cloud. PagerDuty Operations Cloud regroupe l'AIOps, l'automatisation, les opérations de service client, la gestion des incidents et PagerDuty Copilot dans une plateforme flexible, résiliente et évolutive afin d'augmenter la vitesse d'innovation, augmenter les revenus, réduire les coûts et atténuer le risque d'échec opérationnel. Plus de la moitié des entreprises du classement Fortune 500 et près de 70 % des entreprises du classement Fortune 100 font confiance à PagerDuty en tant qu'infrastructure essentielle pour l'entreprise moderne. Pour en savoir plus et tester gratuitement PagerDuty, rendez-vous sur le site www.pagerduty.com.

PagerDuty Operations Cloud

PagerDuty Operations Cloud est la plateforme faite pour les opérations critiques et urgentes de l'entreprise moderne. Grâce à la puissance de l'IA et de l'automatisation, elle détecte et diagnostique les événements perturbateurs, mobilise les membres adéquats de l'équipe pour y répondre et rationalise l'infrastructure et les flux de travail dans l'ensemble de vos opérations numériques. Operations Cloud est une infrastructure essentielle pour révolutionner les opérations numériques afin de rester compétitif et être gagnant en tant qu'entreprise numérique moderne.

2 mai 2024 à 16:30

