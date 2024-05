Lime Trading collabore avec la startup TakeProfit pour autonomiser la prochaine génération de traders particuliers





Lime Trading Corp (« Lime Trading »), un intermédiaire de courtage axé sur la technologie basé à New York, annonce son partenariat stratégique avec la startup de la côte ouest TakeProfit, une plateforme de trading communautaire pionnière basée à San Francisco, en Californie. Cette collaboration est née d'une conviction commune que les traders devraient avoir accès aux meilleurs outils et technologies, quelle que soit leur stratégie. Ce nouveau partenariat offre aux traders particuliers l'accès aux dernières innovations en matière de cartographie et d'analyse technique, associées à l'exécution leader du secteur de Lime Trading.

Lime Trading est le seul courtier connecté à TakeProfit, offrant un accès exclusif à un widget de trading natif de la plateforme TakeProfit. Maintenant, les traders peuvent élaborer leur stratégie et négocier dans une expérience unique et optimale sans jamais quitter la plateforme. « Nous sommes ravis d'introduire cette intégration avec TakeProfit», déclare Johan Sandblom, CEO, Lime Trading. « En fusionnant l'expertise de Lime Trading en matière d'exécution d'ordres avec la plateforme innovante de TakeProfit, nous fournissons aux traders particuliers les outils essentiels nécessaires pour les aider à naviguer efficacement sur les marchés dynamiques d'aujourd'hui. »

Alexey Shulzhenko, fondateur et CEO de TakeProfit, déclare : « Nous nous sommes associés à Lime pour sa volonté indéfectible de créer le meilleur environnement pour les traders, par des traders. L'accent mis sur la fourniture d'une technologie à faible latence s'inscrit dans notre mission d'apporter aux traders les outils dont ils ont besoin pour négocier plus efficacement. »

Ce partenariat n'est que l'une des récentes améliorations de produits que Lime Trading a publiées pour améliorer son offre aux traders particuliers. Récemment, la société a ajouté un Python SDK pour son API REST et a rationalisé son accès à la démo de trading pour que les traders puissent tester et découvrir Lime par eux-mêmes.

Les traders souhaitant essayer l'intégration TakeProfit qui n'ont pas encore de compte Lime pour faire l'expérience de cette nouvelle intégration, peuvent s'inscrire pour un compte démo gratuit. Pour plus d'informations sur Lime Trading et le nouveau partenariat de TakeProfit, visitez m.lime.co/takeprofit.

À propos de Lime Trading

Depuis plus de vingt ans, Lime Trading se concentre sur le développement d'outils et de technologies visant à améliorer l'accès des traders aux marchés. Axé sur une exécution à faible latence, Lime Trading travaille avec des clients particuliers et institutionnels pour offrir une large gamme d'API, de plateformes et de solutions technologiques aux traders du monde entier. Lime Trading Corp est un courtier inscrit auprès de la SEC et un membre FINRA/SIPC/NFA. Pour plus d'informations, visitez Lime.co.

À propos de TakeProfit

TakeProfit est une plateforme de trading communautaire équipée d'outils de monétisation pour les traders. La société facilite le partage de la recherche et la prise de meilleures décisions commerciales, permettant aux membres de tirer parti de leur expertise. Les espaces de travail sont créés à l'aide de widgets, offrant un environnement de trading personnalisable avec des graphiques immersifs, des indicateurs personnalisés, des écrans, des données financières et d'autres outils. TakeProfit transfère les fonctionnalités de bureau sur le web, en utilisant de nouvelles technologies de navigateur et en exploitant des avantages des produits cloud. En savoir plus sur TakeProfit sur TakeProfit.com.

