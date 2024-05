Stimuler le repreneuriat au Québec - Le gouvernement et le Fonds de solidarité FTQ s'allient pour recapitaliser le Fonds de transfert d'entreprise du Québec II





MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, et le Fonds de solidarité FTQ s'allient pour soutenir la recapitalisation du Fonds de transfert d'entreprise du Québec II. Le gouvernement injectera ainsi un montant pouvant aller jusqu'à 20 millions de dollars dans ce fonds, alors que le Fonds de solidarité FTQ investira une somme de 10 millions de dollars.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion du Sommet du repreneuriat, organisé par le Centre de transfert d'entreprise du Québec.

Le Fonds de transfert d'entreprise du Québec II disposera d'une capitalisation initiale de 20 millions de dollars, dont 10 millions proviendront du gouvernement du Québec et 10 millions du Fonds de solidarité FTQ. Il favorisera la rétention et la continuité d'entreprises existantes au Québec en offrant aux repreneurs du financement pour soutenir leurs démarches liées au transfert d'entreprise. Les investissements prendront la forme de prêts, qui pourront varier de 100 000 $ à 1 million de dollars par entreprise.

Citations :

« Le repreneuriat, c'est un outil stratégique pour préserver la propriété québécoise de nos entreprises et maintenir des emplois et des services essentiels dans nos régions. En renouvelant le Fonds de transfert d'entreprise du Québec, on offre aux repreneurs un financement pour qu'ils puissent assurer la pérennité des entreprises québécoises. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« À l'heure actuelle, 46 % des cédants d'entreprise n'ont pas de relève. Nous devons agir pour conserver nos sièges sociaux et nos emplois de qualité ici, au Québec. Le Fonds de solidarité FTQ est fier de participer, en partenariat avec le gouvernement, au renouvellement du Fonds de transfert d'entreprise du Québec, qui permettra aux repreneurs d'avoir accès à du financement selon leurs besoins, au profit de la vitalité économique du Québec et de ses régions. »

Dany Pelletier, premier vice-président aux placements privés et aux investissements d'impact du Fonds de solidarité FTQ

Faits saillants :

Dans le cadre du Plan budgétaire 2022-2023, une enveloppe de 20 millions de dollars était prévue pour recapitaliser le Fonds de transfert d'entreprise du Québec, qui offre du financement adapté aux situations de transfert d'entreprise.

La participation gouvernementale au Fonds de transfert d'entreprise du Québec II se fera selon un principe d'appariement d'un dollar pour chaque dollar engagé par les autres commanditaires, jusqu'à un montant maximal de 20 millions de dollars.

Le gouvernement du Québec soutient le repreneuriat et le transfert d'entreprise, notamment par l'entremise du Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025, afin d'assurer la préservation d'entreprises québécoises et de toute l'expertise s'y rattachant.

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise, qui réalise sa mission au moyen d'un modèle d'affaires unique créé il y a quarante ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 769 459 actionnaires-épargnants. Avec un actif net de 18,9 milliards de dollars au 30 novembre 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux.

Le transfert d'entreprise représente un défi important au Québec, alors qu'en 2023, plus du tiers des 128 500 entrepreneurs québécois étaient âgés de 55 ans ou plus.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Fonds de solidarité FTQ sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

2 mai 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :