Acquisition de Mariana Oncology par Novartis visant à faire progresser les radiopharmaceutiques de précision dans le traitement du cancer

Mariana Oncology, une entreprise de biotechnologie entièrement intégrée, pionnière d'une nouvelle ère d'innovation radiopharmaceutique pour traiter les personnes atteintes d'un cancer, a annoncé aujourd'hui son acquisition par Novartis pour un montant initial d'un milliard de dollars et pouvant atteindre 750 millions de dollars de paiements potentiels étalés. L'acquisition combine le pipeline et la plateforme radiopharmaceutique innovante de Mariana Oncology avec l'expertise éprouvée de Novartis en matière de développement clinique et de commercialisation.

Mariana Oncology a construit un portefeuille robuste de nouveaux produits radiopharmaceutiques à base de peptides ciblant un large spectre de cancers à tumeurs solides. Des investissements ont également été réalisés dans des capacités de fabrication, dans une vaste chaîne d'approvisionnement en isotopes et dans de nouvelles formulations afin d'améliorer la durée de conservation du produit final. Le programme phare de la société, MC-339, est une nouvelle thérapie par radioligands (RLT), conçue pour cibler le cancer du poumon à petites cellules.

« Novartis est un leader reconnu de la commercialisation de produits radiopharmaceutiques, doté d'une équipe de classe mondiale et à la portée internationale. Ensemble, nous offrons une combinaison de capacités convaincante », a déclaré Simon Read, fondateur et CEO, Mariana Oncology. « Peu de temps après la création de l'entreprise, l'équipe de Mariana Oncology a développé une plateforme de découverte radiopharmaceutique de premier plan et un pipeline innovant. Notre stratégie a consisté à relever les défis particuliers de la R&D radiopharmaceutique de bout en bout et, enfin, ceux de la mise à disposition de ces médicaments au chevet des patients. Mariana et Novartis se sont toutes deux engagées à transformer le traitement du cancer et cette collaboration nous permettra un meilleur positionnement pour y parvenir ».

« L'acquisition de Mariana Oncology apporte à Novartis un talent phénoménal et de nouvelles capacités dans le domaine de la recherche thérapeutique sur les radioligands, qui complètent nos efforts internes de grande ampleur en matière de recherche et de découverte de médicaments, ainsi que sur nos capacités de développement translationnel et clinique », a déclaré Shiva Malek, PhD, Global Head of Oncology for Biomedical Research chez Novartis. « Il s'agit d'une association parfaite, et nous sommes très heureux de poursuivre ensemble le développement de la science pionnière, en traduisant les découvertes de la RLT en développement clinique afin d'offrir des thérapies transformatrices aux patients ».

Mariana a été fondée en 2021 par Atlas Venture, Access Biotechnology et RA Capital Management, et a levé des fonds supplémentaires auprès d'autres investisseurs de premier plan, notamment DeepTrack Capital et Forbion.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles.

Centerview Partners LLC a agi en tant que conseiller financier et Goodwin Procter en tant que conseiller juridique de Mariana Oncology dans le cadre de la transaction.

À propos de Mariana Oncology

Mariana Oncology est une société radiopharmaceutique entièrement intégrée, pionnière d'une nouvelle norme de soins dans le traitement du cancer - des radioligands thérapeutiques (RLT) ciblés à base de peptides, conçus pour maximiser la pénétration des tumeurs tout en minimisant la toxicité. Mariana compte certains des plus grands experts mondiaux de la science et de la fabrication radiopharmaceutiques qui, ensemble, innovent dans la découverte, le développement et l'administration de thérapies à base de radioligands de bout en bout. L'entreprise a construit un portefeuille de nouveaux RLT conçus pour cibler une large gamme de types de cancers difficiles à traiter. Le programme phare de Mariana, MC-339, est un radioligand thérapeutique à base d'actinium examiné pour traiter le cancer du poumon à petites cellules.

