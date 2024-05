CisionOne est lancée au Canada pour renforcer l'autonomie des équipes de RP et de communication au moyen d'une couverture médiatique et de renseignements sur les médias en temps réel





Après un déploiement réussi aux États-Unis, CisionOne arrive au Canada avec une technologie révolutionnaire et un partenariat exclusif avec Dow Jones

CHICAGO, le 2 mai 2024 /CNW/ - Cision, chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, a annoncé aujourd'hui le lancement très attendu de CisionOne au Canada. Cette plateforme tout-en-un pour ordinateur de bureau, tablette et appareil mobile offre une solution entièrement intégrée de veille médiatique, d'analyse et de communication, conçue pour permettre aux professionnels en RP et en communication d'obtenir des renseignements en temps réel pour s'y retrouver dans le paysage médiatique en constante évolution.

S'appuyer sur le succès des États-Unis et du Royaume-Uni

Après une forte croissance aux États-Unis et au Royaume-Uni, CisionOne dote les professionnels en communication canadiens des outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions stratégiques en toute confiance et établir des liens avec les journalistes et les influenceurs appropriés pour accroître l'impact des histoires de leur marque.

« CisionOne a connu un succès exceptionnel dans les deux premiers marchés où elle a été lancée, offrant une expérience de niveau supérieur aux professionnels en communication, une expérience axée sur ce dont les équipes de RP ont besoin pour s'acquitter facilement et efficacement de leurs tâches très exigeantes », a déclaré Elgar Welch, président de CisionOne.

Un accès inégalé à du contenu de qualité supérieure

Les utilisateurs de CisionOne au Canada obtiennent un avantage important grâce à un accès inégalé à des publications canadiennes haut de gamme comme le Toronto Star et La Presse, ainsi que The Globe and Mail. Cette offre complète englobe les articles exclusifs en texte intégral des publications faisant autorité de Dow Jones, y compris The Wall Street Journal, ainsi que la vaste collection de contenu autorisé imprimé et numérique de Factiva provenant des principales sources de nouvelles commerciales et internationales au monde. De plus, les utilisateurs auront accès à des renseignements détaillés tirés du New York Times. La combinaison inégalée de sources de nouvelles canadiennes et mondiales de confiance de CisionOne permet aux professionnels canadiens en RP et en communication de demeurer à l'avant-garde.

Données et renseignements en temps réel

CisionOne intègre la gestion interne des données à l'analyse de contenu alimentée par l'IA, le tout présenté au moyen d'une interface utilisateur efficace et intuitive. Cela permet aux équipes des communications d'obtenir les renseignements les plus complets et pertinents en temps réel, ce qui leur permet de prendre des décisions fondées sur des données plus rapidement, et en toute confiance.

Une plateforme spécialement conçue pour les professionnels en communication d'aujourd'hui

CisionOne fournit les outils nécessaires à la réussite des activités de RP et de communications. La plateforme s'appuie sur plus de cinq ans de recherche et développement, un travail intense avec les équipes de RP et de communication et l'expérience de spécialistes de l'industrie chez Cision. Cette plateforme tout-en-un aide les utilisateurs à :

Surveiller la couverture médiatique en temps réel : Accédez au contenu des médias imprimés et numériques, de la télévision et de la radio, des médias sociaux, des magazines et des baladodiffusions au moyen de flux de mentions, d'alertes et de rapports en temps réel.

: Accédez au contenu des médias imprimés et numériques, de la télévision et de la radio, des médias sociaux, des magazines et des baladodiffusions au moyen de flux de mentions, d'alertes et de rapports en temps réel. Obtenir des renseignements précieux : Surveillez un vaste réseau mondial des médias dans plus de 190 pays et 96 langues, grâce à un accès à du contenu en texte intégral provenant de publications canadiennes haut de gamme et de ressources exclusives de Dow Jones.

Surveillez un vaste réseau mondial des médias dans plus de 190 pays et 96 langues, grâce à un accès à du contenu en texte intégral provenant de publications canadiennes haut de gamme et de ressources exclusives de Dow Jones. Cibler le bon auditoire : Accédez à la base de données la plus complète contenant plus de 500 000 contacts pour les médias, personnalisez et diffusez vos communiqués de presse et faites le suivi de votre réussite sans effort.

: Accédez à la base de données la plus complète contenant plus de 500 000 contacts pour les médias, personnalisez et diffusez vos communiqués de presse et faites le suivi de votre réussite sans effort. Faire le suivi du rendement et peaufiner votre stratégie : Faites facilement le suivi du rendement de vos campagnes grâce à des tableaux de bord personnalisés, des aperçus instantanés et des rapports prêts à présenter à la direction.

Faites facilement le suivi du rendement de vos campagnes grâce à des tableaux de bord personnalisés, des aperçus instantanés et des rapports prêts à présenter à la direction. Rester informé en déplacement : Profitez d'une couverture et de renseignements essentiels grâce à l'application mobile pour iOS et Android (appareil mobile et tablette).

Gros plan sur la communication stratégique

Les fonctions novatrices de CisionOne libèrent du temps précieux, ce qui permet aux professionnels en RP et en communication de mettre l'accent sur l'élaboration de stratégies de marque et d'histoires percutantes qui non seulement s'adaptent au présent, mais façonnent aussi l'avenir.

« Nous sommes ravis de lancer CisionOne au Canada », a déclaré Sharlene Dozois, vice-présidente principale, Ventes et Expérience client, Canada. « Cette solution complète permet aux professionnels en communication d'atteindre leurs objectifs stratégiques en prenant des décisions fondées sur des données. « Combinée à notre expertise de pointe sur le marché, CisionOne donne un avantage concurrentiel aux professionnels en RP et en communication du Canada. »

Pour en savoir plus sur les puissantes capacités de CisionOne, cliquez ici.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, d'engagement et de solutions de communication. Nous dotons les professionnels des relations publiques et des communications d'entreprise, du marketing et des médias sociaux des outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, qui est axé sur les données. Notre vaste expertise, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, dont CisionOne, Brandwatch, et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % figurent au palmarès Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les auditoires qui comptent le plus.

2 mai 2024 à 10:00

