Contact North | Contact Nord lance le Guide IA Pro





Une application gratuite alimentée par l'IA pour explorer les possibilités d'éducation et de formation en vue d'obtenir un emploi, une promotion ou une carrière fructueuse.

THUNDER BAY, ON, le 2 mai 2024 /CNW/ - Contact North | Contact Nord a récemment lancé une application gratuite alimentée par l'IA pour aider la communauté étudiante et toute autre personne à la recherche d'emploi à repérer des possibilités d'éducation et de formation pouvant mener à un emploi gratifiant, à une promotion et à une carrière réussie.

Le Guide IA Pro vous permet d'obtenir immédiatement des données sur les thèmes suivants :

Les emplois les plus demandés dans votre région;

Les options de formation et d'éducation;

Où obtenir la formation ou l'éducation;

Les revenus potentiels;

Les nouvelles possibilités de carrière.

Toute personne peut poser des questions, obtenir des réponses immédiates et demander des renseignements supplémentaires afin d'obtenir des éclaircissements.

Le Guide IA Pro est une application gratuite. Elle est offerte en français et en anglais, mais peut comprendre et répondre dans des dizaines d'autres langues.

Toute information partagée et reçue est privée et confidentielle. Les coordonnées d'accès et les mots de passe ne sont pas requis.

«?Nous sommes ravis d'ajouter cette application à notre gamme croissante d'outils d'IA lancés au cours de l'année écoulée pour aider la clientèle étudiante, le corps professoral et le personnel enseignant. Le Guide IA Pro propose aux individus à la recherche d'emploi des occasions d'éducation et de formation pour atteindre les compétences nécessaires à une carrière réussie?», déclare Ron Owston, associé de recherche de Contact North | Contact Nord en intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur.

«?Le Guide IA Pro appuie le programme de compétences du gouvernement de l'Ontario en fournissant aux gens de la province un accès gratuit et instantané à des informations sur les marchés du travail et les possibilités de formation pour améliorer leurs compétences et leurs perspectives d'emploi?», a ajouté Maxim Jean-Louis, président-directeur général de Contact North | Contact Nord.

Les données du Guide IA Pro sont fournies à titre d'information uniquement et ne constituent pas un conseil professionnel en matière de carrière ou d'études.

Le Guide IA Pro est la cinquième d'une série d'applications uniques alimentées par l'IA et développées par l'équipe de Contact North | Contact Nord. La série compte désormais plus de 200?000 utilisatrices et utilisateurs.

Les quatre autres applications alimentées par l'IA sont les suivantes :

Contact North | Contact Nord augmente le nombre de résidentes et résidents de l'Ontario mal desservis qui suivent des programmes et des cours en ligne auprès des collèges, des universités, des établissements autochtones et d'autres prestataires de l'Ontario, tout en restant dans leur communauté. Nous recrutons auprès des étudiantes et étudiants dans plus de 1?500 communautés et fournissons des services d'appui gratuits, soit en personne dans des lieux à travers la province, soit par téléphone, courriel, clavardage en direct ou séance virtuelle. Nos services sont disponibles en anglais et en français.

2 mai 2024 à 10:00

