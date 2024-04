monday.com annonce la nomination de son premier Directeur Général pour la zone EMEA





monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) (« monday.com »), la plateforme multi-produits permettant de gérer toutes vos activités professionnelles, a annoncé aujourd'hui la nomination de Pierre Berlin au poste de Directeur Général pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA).

Cette nouvelle fonction s'inscrit dans la structure hybride par régions de monday.com, qui donne des moyens d'action aux différents marchés tout en assurant un lien étroit avec les principales fonctions mondiales. Cette structure hybride par régions permet de soutenir la montée en gamme de l'entreprise et renforce son leadership mondial. Elle a été mise en place en octobre 2023 avec les nominations de Jamison Powell au poste de Directeur Général pour l'Amérique du Nord et de Dean Swan en tant que Directeur Général pour l'Asie-Pacifique et le Japon. M. Berlin sera placé sous la responsabilité de Yoni Osherov, Chief Revenue Officer (CRO) de monday.com.

M. Berlin a plus de 25 ans d'expérience et a occupé des postes de direction chez Figma, Mixpanel et LinkedIn, où il s'est principalement consacré à la mise en place et au développement des activités régionales de chacune de ces sociétés.

Chez monday.com, M. Berlin supervisera la stratégie de mise sur le marché (GTM) de la société dans la zone EMEA et sera basé au siège européen de Londres. Les principales priorités de M. Berlin sont d'étendre la présence de monday.com sur les marchés et les secteurs verticaux, d'encourager les partenariats clés et de renforcer l'offre destinée aux entreprises dans cette zone géographique.

« Alors que monday.com continue son expansion à grande vitesse, la nomination de notre premier Directeur Général pour la zone EMEA sera déterminante pour le succès de l'entreprise dans cette région », a déclaré M. Osherov. « Pierre apporte une solide expérience dans le développement des meilleures équipes GTM et dans l'expansion des territoires grâce à sa connaissance approfondie des particularités propres à chaque marché de la zone EMEA. Nous sommes convaincus que, sous sa conduite, nous pourrons consolider les bons résultats obtenus au Royaume-Uni et dans l'ensemble de la zone EMEA. »

« Je me réjouis de rejoindre monday.com, sachant que l'entreprise dispose d'une formidable opportunité de gagner de fortes parts de marché dans la zone EMEA » a déclaré M. Berlin. « Avec une offre de produits particulièrement dynamique et une équipe hautement qualifiée, monday.com a toutes les cartes en main pour permettre aux entreprises de réinventer leurs méthodes de travail. Il me tarde de travailler en étroite collaboration avec les équipes régionales et mondiales pour déployer une stratégie ambitieuse axée sur la croissance, tout en renforçant la position de monday.com en tant que leader mondial. »

Cette nouvelle nomination fait suite au succès de l'exercice 2023 de monday.com, au cours duquel la zone EMEA a représenté environ 32 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise. monday.com prévoit de poursuivre son expansion dans cette zone, comme en témoigne l'ouverture récente d'un bureau à Varsovie, en Pologne. En outre, le bureau de Londres, où exercera M. Berlin, prévoit de presque doubler ses effectifs avant la fin de l'année 2024. Pour connaître les postes à pourvoir dans la zone EMEA ou y postuler, rendez-vous sur la page Careers de monday.com

À propos de monday.com :

Work OS est la plateforme low-code / no-code de monday.com qui démocratise la puissance des logiciels afin que les organisations puissent facilement créer des outils et des applications de gestion du travail qui répondent à tous leurs besoins. Elle permet de relier intuitivement les personnes aux processus et aux systèmes, ce qui permet aux équipes d'exceller dans tous les aspects de leur travail, tout en créant un environnement de transparence dans l'entreprise. monday.com est implantée à Tel-Aviv, New York, Denver, Chicago, Londres, Varsovie, Sydney, Melbourne, São Paulo et Tokyo. Entièrement personnalisable pour s'adapter à tout type d'entreprise, la plateforme est actuellement utilisée par plus de 225 000 clients dans plus de 200 secteurs d'activité et dans plus de 200 pays et territoires.

Retrouvez-nous sur LinkedIn, X (anciennement Twitter), Instagram, YouTube, TikTok et Facebook. Pour plus d'informations sur monday.com, rendez-vous dans notre Press Room.

30 avril 2024 à 08:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :