Applied Software, GRAITEC Group Élargit son Programme de Bourses d'Études sur le Développement Durable

Un concours ouvert aux étudiants canadiens pour encourager l'exploration des carrières dans le domaine de l'AEC

ATLANTA, GA, le 30 avril 2024 /CNW/ -- Applied Software, membre du GRAITEC Group et leader en intégration de systèmes dans les secteurs de l'AEC, de la construction et de la fabrication, annonce aujourd'hui le retour de son programme de bourses "Keeping AEC Green" pour une deuxième année consécutive, s'étendant cette fois-ci pour inclure les essais d'élèves du secondaire au Canada. Conçu pour inciter les étudiants à envisager des carrières dans le domaine de la construction durable, ce programme offrira cette année plus de 3 000 dollars à quatre lauréats pour leurs futures études.

La pénurie de main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction est un défi majeur, avec plus de 500 000 emplois non pourvus pour répondre à la croissance du secteur, selon l'Associated Builders and Contractors. Face à cela, les leaders de l'industrie cherchent à établir un vivier fiable de nouveaux talents. "GRAITEC et Applied Software sont fiers de contribuer à résoudre la pénurie de main-d'oeuvre dans l'industrie AEC et d'encourager des pratiques de construction plus durables", a déclaré Scott McMaster, vice-président exécutif de GRAITEC Amérique du Nord. "Le succès de notre programme en 2023 nous a inspirés à élargir notre initiative cette année pour inclure GRAITEC Canada et offrir plus d'opportunités aux étudiants d'explorer les carrières dans le domaine de l'AEC."

Le concours de bourses d'études a été lancé en 2023 et a suscité plus de 200 candidatures lors de sa première édition. Trois lauréats de Pennsylvanie, du Texas et du Massachusetts ont été sélectionnés l'année dernière pour leurs essais détaillés sur des sujets tels que les initiatives innovantes en matière d'énergie solaire, les impacts environnementaux de l'étalement urbain à faible densité et les pratiques de conception durable.

La participation au concours est gratuite. Les étudiants participants développeront des compétences de recherche, de créativité et d'argumentation en réfléchissant à des solutions aux problèmes de construction durable. Les sujets abordés sont variés, laissant aux étudiants la liberté de proposer des idées pertinentes à leurs yeux. Les travaux seront jugés sur l'originalité, la profondeur de la recherche, le professionnalisme et la créativité.

Le concours est ouvert aux élèves actuellement inscrits dans n'importe quel écoles secondaires et « High School » des États-Unis et du Canada. Les candidatures seront acceptées à partir du 1er juin 2024 et les lauréats seront informés cet automne, offrant aux étudiants de nombreuses opportunités pour explorer et développer des idées visant à résoudre les défis de leur communauté et de l'environnement bâti actuel.

Les cadres d'Applied Software, du GRAITEC Group et un panel de juges de l'industrie évalueront chaque candidature et attribueront des bourses d'études aux quatre étudiants les plus méritants. Deux premiers prix seront décernés, l'un aux États-Unis et l'autre au Canada, accompagnés de récompenses respectives de 1 000 dollars US et 1 000 dollars canadiens. De plus, les écoles des lauréats recevront un don de 500 dollars dans leur devise locale, destiné à leur département d'innovation technologique ou à un programme similaire. Le jury sélectionnera également un deuxième et un troisième prix parmi les candidatures américaines, dotés de 300 dollars et 250 dollars respectivement.

Pour plus de détails, y compris les règles de participation et les conditions générales, veuillez consulter le site web du concours : https://graitec.com/ca-fr/concours-de-dissertation-sur-le-developpement-durable-pour-les-ecoles-secondaires/

