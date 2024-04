Supmea dévoile l'Instrument Cloud à la Foire de Hanovre, mettant en avant la numérisation et l'efficacité des solutions industrielles





HANOVRE, Allemagne, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Supmea, un leader renommé dans le domaine des technologies d'instrumentation autodéveloppées et autoproduites, présente sa dernière avancée à la Foire de Hanovre : l'Instrument Cloud. Cette plateforme de pointe marque une avancée significative dans la numérisation des processus industriels, offrant des solutions plus intelligentes et plus efficaces accessibles via une application sur mobile.

Depuis sa première présentation en 2017, Supmea n'a jamais cessé d'être présente à l'événement industriel le plus important au monde, et cette année marque sa septième participation consécutive. Cette année, du 22 au 26 avril, les visiteurs ont pu explorer une large gamme de produits de Supmea dans le hall 11, au stand B78/1, comprenant des solutions avancées de mesure de débit, une analyse liquide complète, une mesure précise de niveau, une mesure de pression fiable et une mesure de température précise.

Lors de cet événement, Supmea a présenté aux acteurs industriels européens et mondiaux un portefeuille diversifié de produits, notamment des débitmètres, des analyses des liquides, des capteurs de niveau, des mesures de pression et des transmetteurs de température, ainsi que sa vaste gamme de solutions industrielles spécifiques adaptées à un large éventail de secteurs tels que le traitement de l'eau et des eaux usées, le refroidissement des liquides et le stockage de l'énergie, la teinture et l'apprêt des textiles, entre autres.

Nate Ye, directeur de l'exploitation de Supmea, a fait remarquer que l'intégration de la technologie cloud et de l'IA dans les applications industrielles était l'un des principaux sujets de l'exposition. Conformément à cette tendance, Supmea a introduit Instrument Cloud, tirant parti de la technologie IoT ainsi que de ses instruments et capteurs, en mettant l'accent sur la fourniture de solutions plus intelligentes et plus efficaces aux clients.

« Avec Instrument Cloud, les clients peuvent désormais surveiller à distance et en temps réel l'état des équipements, que ce soit par l'intermédiaire de notre application mobile ou de notre interface web. Cela permet un accès transparent aux données essentielles, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et les capacités de prise de décision », a déclaré Nate Ye.

Sur le site de l'exposition, il a également été interviewé par Vogel Media, partageant son point de vue sur les produits et les applications industrielles de l'entreprise, le développement technologique, la numérisation et l'implantation à l'étranger.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter [email protected] ou consultez le site web de l'entreprise à l'adresse https://www.supmeaauto.com/

À propos de Supmea

Supmea, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'automatisation des processus, a étendu sa portée à plus de 710 000 clients industriels dans 139 pays grâce à des chaînes d'approvisionnement, une R&D, des réseaux de services mondiaux et à des efforts de numérisation innovants.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2399439/supmea.jpg

30 avril 2024 à 05:47

Communiqué envoyé leet diffusé par :