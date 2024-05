XCMG Machinery dévoile un rapport ESG révolutionnaire, marquant une étape importante dans le développement d'entreprises durables





XUZHOU, Chine, 20 mai 2024 /CNW/ - Dans un élan important vers le développement durable, XCMG Machinery (SHE:000425, « XCMG ») publie son premier rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce document historique souligne les réalisations de l'entreprise en matière d'électrification et de fabrication intelligente au sein de sa chaîne de valeur stratégique. En renforçant son avantage concurrentiel vert, XCMG est le fer de lance de la transition de l'industrie vers le développement durable.

Continuer de renforcer l'avantage concurrentiel vert et de promouvoir la transition écologique des industries

En 2023, XCMG a réalisé une réduction de près de 15 % de l'intensité des émissions de carbone par rapport à 2020, tout en réduisant les coûts énergétiques d'environ 30 millions de yuans. L'entreprise a déclaré des émissions totales de gaz à effet de serre de 391 285,29 tonnes pour l'année, soit une diminution de 33 269,01 tonnes ou 7,84 % par rapport à l'année précédente, et une nouvelle consommation d'énergie représentant 19,64 % de sa consommation totale d'énergie.

Explorer continuellement l'avant-garde de l'équipement intelligent et de la production dans l'industrie des machines de construction

Dans un mouvement important vers l'avant-garde de l'équipement et de la production intelligents au sein de l'industrie des machines de construction, XCMG a été nommée parmi les usines de démonstration de fabrication intelligente de 2023 par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information de Chine. Cette distinction souligne l'engagement de XCMG à explorer un modèle de fabrication intelligent qui englobe la conception de produits, la fabrication, la collaboration dans la chaîne d'approvisionnement, le marketing et le service après-vente. En 2023 seulement, XCMG a investi 501,87 millions de yuans dans la recherche et le développement, obtenant 1 672 nouveaux brevets et établissant 40 nouvelles normes, tout en accumulant un total de 1 229 droits d'auteur sur les logiciels.

Investir dans les ressources humaines pour assurer la croissance durable des entreprises

Reconnaissant le talent comme sa principale ressource, XCMG Machinery a investi plus de 26 millions de yuans dans la formation du personnel mondial en 2023, organisant plus de 10 067 séances de formation pour près de 400 000 participants dans divers domaines, y compris la gestion de la technologie, le marketing et la fabrication. L'entreprise a également effectué 964 inspections des risques pour la sécurité, pris 12 320 mesures correctives et amélioré ses systèmes de gestion des opérations et de la production en matière de sécurité ainsi que sa formation sur la prévention des maladies professionnelles.

Au-delà des efforts de soutien internes, XCMG continue d'assumer des responsabilités pour améliorer les conditions sociales. Depuis 2016, elle s'est attaquée à des défis météorologiques extrêmes en raison des sécheresses prolongées en Éthiopie en construisant des réservoirs d'eau pour les familles. À l'aide des technologies de collecte des toits et des eaux souterraines, fournir de l'eau de pluie filtrée pour la consommation et l'utilisation agricole pendant les saisons sèches. À la fin de 2023, 161 réservoirs d'eau pour les familles et 20 systèmes de purification scolaire avaient été achevés, ce qui avait permis de réduire considérablement les problèmes de rareté de l'eau locale pendant les périodes de sécheresse.

Veuillez consulter https://www.xcmgglobal.com/upload/file/2024/05/14/b158bff9b82a42379a788c881df76e62.pdf pour lire le rapport.

20 mai 2024 à 20:40

