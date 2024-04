Toitures Hogue devient la seule entreprise de son secteur au Québec à recevoir la recertification internationale ISO-45001 en santé & sécurité





BLAINVILLE, QC, le 27 avril 2024 /CNW/ - Avec la volonté de fournir à ses employés un cadre de travail professionnel structuré garantissant la pleine sécurité de ses lieux de travail, autant en entreprise qu'en chantiers, Toitures Hogue vient de se voir décerner à l'issue d'un audit serré sa certification renouvelée ISO 45001 qui consacre sa capacité à pleinement maîtriser les risques opérationnels, à améliorer constamment sa performance en matière de systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail (SST), en plus de lui accorder une reconnaissance universelle et un net avantage concurrentiel.

Mise au point par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) de Genève en Suisse, l'application de cette norme vise à limiter les incidents, les accidents, les blessures et les problèmes de santé et de sécurité liés au travail. Elle a pour objectif premier de permettre aux organisations de gérer leurs risques en matière de SST, au bénéfice tant des employés que des fournisseurs et clients.

C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le président de l'entreprise, Jocelyn Hogue, en soulignant qu'outre la santé et la sécurité de son personnel, la norme ISO 45001 permet à Toitures Hogue de simplifier l'intégration du système de gestion de la santé et de la sécurité du travail dans un système de gestion plus global tenant compte des concepts de qualité, de sécurité et de qualité de l'environnement. ISO 45001 accorde, entre autres choses, une plus grande importance à la consultation et à la participation des travailleurs dans le pilotage des changements ainsi qu'à la prise en compte des risques liés à l'externalisation des activités. Dans cette optique, Toitures Hogue a opté pour un renforcement de la démarche de formation de son personnel et des nouveaux employés qui, tour à tour, sont appelés à suivre des ateliers de formation pratique dans le centre de formation de l'entreprise où les meilleures pratiques et procédures en matière de santé et sécurité, tout comme les grands principes de contrôle de la qualité y sont enseignées.

« Ces programmes de formation sont dispensés par les formateurs expérimentés de l'entreprises qui deviennent, par la force des choses, de véritables mentors pour les plus jeunes employés et les recrues qui sont intégrées au personnel de l'entreprise dans un deuxième temps », a précisé le président, Jocelyn Hogue. Celui-ci a ajouté que cela plaçait l'entreprise à l'abri de la pénurie de main-d'oeuvre observée dans l'industrie dans la mesure où ceux-ci engendrent un effet de rétention majeur, de fidélisation du personnel et, du même coup, de la clientèle. En clair, dans l'ensemble des bénéfices, ISO 45001 favorise la mise en oeuvre et la sensibilisation des approches Q.S.E (Quality, Safety and Environnement) parfaitement intégrées, tout en contribuant à réduire les coûts directs et indirects, à augmenter la productivité et à mettre en place une gestion globale et structurée des risques.

Le président de l'entreprise a poursuivi en disant que l'appropriation de la norme ISO 45001 donne naissance à une résilience organisationnelle assortie d'un système de gestion en santé et sécurité au travail en découlant (SGSST) qui fait systématiquement place à l'engagement et la participation, à la planification, à la mise en oeuvre, à l'évaluation ainsi qu'à la revue de direction incluant l'amélioration continue. « Nous avons l'ambition de rehausser les normes au sein de notre industrie, et nous comptons y parvenir par le biais d'actions concrètes telles que l'obtention de la certification ISO 45001 » a conclu monsieur Hogue en affirmant que la norme ISO 45001 était la formule idéale et gagnante des entreprises du 21e siècle.

