Une étude suggère un lien crucial entre les mutations FLT3-ITD résiduelles dans les résultats de rémission et post-greffe pour la LMA





Une étude de recherche révolutionnaire1 séquençant des échantillons d'ADN de l'étude Pre-MEASURE2 indique fortement que la détection de mutations résiduelles FLT3 par duplication en tandem interne (ITD) dans le sang de sujets adultes atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) en première rémission complète (RC) est associée à des résultats inférieurs après une greffe allogénique de cellules hématopoïétiques.

Cette étude de suivi a réalisé des tests de la maladie résiduelle mesurable (MRD) sur l'ADN de 537 sujets atteints de LMA à mutations FLT3-ITD de l'étude Pre-MEASURE utilisant le kit de test RUO FLT3 ITD MRD et le logiciel bioinformatique d'Invivoscribe. Ses résultats soulignent l'importance probable du FLT3-ITD résiduel pour la première RC dans la prédiction de la rechute et de la mortalité post-greffe.

Une conclusion clé de cette étude de recherche est que les sujets atteints de LMA avec FLT3-ITD résiduel détectée avec une greffe allogénique de cellules hématopoïétiques présentaient un risque accru de rechute et de mortalité post-greffe, avec une corrélation dose-dépendante au sein de cette population d'étude.

Dr Hourigan, directeur du Virginia Tech FBRI Cancer Research Center à Washington, et chercheur principal de l'étude, déclare : « Cette recherche souligne la valeur des tests pré-greffe pour les mutations FLT3-ITD résiduelles chez les adultes atteints de LMA. L'association des résultats des tests MRD avec les résultats post-greffe ouvre le potentiel d'affiner les stratégies de traitement pour améliorer la survie. »

L'étude invite à la réalisation de recherches supplémentaires pour explorer des approches alternatives pour les populations à haut risque qui pourraient ne pas bénéficier des protocoles de soins standard actuels.

Dr Jeff Miller, CEO/CSO d'Invivoscribe, déclare : « Nous sommes ravis de voir l'association remarquable des résultats cliniques qui ont été si clairement délimités en utilisant nos tests et notre logiciel à des fins de recherche uniquement. Cette étude améliore notre compréhension de la surveillance et du traitement de la LMA. »

À propos d'Invivoscribe

Invivoscribe est une société mondiale de biotechnologie intégrée verticalement dédiée à l'amélioration des vies avec des diagnostics de précision (Improving Lives with Precision Diagnostics®). Depuis près de trente ans, Invivoscribe améliore la qualité des soins de santé dans le monde entier en fournissant des réactifs de recherche standardisés de haute qualité, des tests et des outils bioinformatiques pour faire progresser le domaine de la médecine de précision. Invivoscribe présente un bilan éprouvé de partenariats avec des sociétés pharmaceutiques mondiales intéressées par le développement et la mise sur le marché de diagnostics compagnons, et fournit une expertise dans les services de réglementation et de laboratoire. En fournissant des kits distribuables, ainsi que des services d'essais cliniques par l'intermédiaire de ses filiales de laboratoire clinique situées dans le monde entier (LabPMM), Invivoscribe est un partenaire idéal pour le développement de diagnostics, les essais cliniques, les soumissions réglementaires et la mise sur le marché. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.invivoscribe.com, contactez-nous à l'adresse [email protected] et suivez-nous sur LinkedIn.

1. Measurable Residual FLT3 Internal Tandem Duplication Before Allogeneic Transplant for Acute Myeloid Leukemia, Dillon et al, JAMA Oncology, mis en ligne le 2 mai 2024.

2. DNA Sequencing to Detect Residual Disease in Adults with Acute Myeloid Leukemia Prior to Hematopoietic Cell Transplant, Dillon et al, JAMA 2023; 329 (9): 745-755

