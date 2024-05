Tigo Energy fournit le MLPE solaire le plus puissant pour les modules à haute puissance et les modules bifaciaux.





Tigo Energy, Inc. (NASDAQ : TYGO), fournisseur de solutions logicielles intelligentes dans le domaine de l'énergie et de l'énergie solaire, a annoncé aujourd'hui les derniers ajouts à la famille de produits Flex MLPE de Tigo, la ligne Tigo TS4-X. Conçus pour desservir les marchés commerciaux et industriels (C&I) ainsi que les marchés solaires des services publics, les produits Tigo TS4-X prennent en charge les derniers modules solaires de grande puissance, jusqu'à 800W. Les membres de la famille de produits TS4-X sont compatibles avec la technologie Pure Signaltm des transmetteurs RSS de Tigo et offrent une option MFRS avec une signalisation de sécurité redondante pour les systèmes solaires desservant les secteurs de la chaîne du froid alimentaire et pharmaceutique, ou d'autres applications critiques en matière d'énergie. Les nouveaux appareils s'associent à une liste de référence d'onduleurs solaires tiers pour offrir aux installateurs solaires et aux spécialistes de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC) une certaine souplesse en matière de conception et d'installation.

Alors que le coût actualisé de l'énergie (LCOE) continue de stimuler les secteurs solaires à grande échelle, la gamme de produits TS4-X offre aux installateurs une meilleure liberté pour déployer les modules qui fournissent la puissance et les performances nécessaires aux déploiements de leurs clients, tout en réduisant les coûts de main-d'oeuvre grâce à une conception sans boulon et sans nécessité de câblage supplémentaire à la terre. Les nouveaux produits sont le TS4-X-O avec optimisation et surveillance avancée au niveau du module, le TS4-X-S avec surveillance avancée et le TS4-X-F à arrêt rapide, tous dotés des caractéristiques suivantes :

25A Isc et 80V de tension d'entrée maximale avec support plug-and-play pour tous les modules solaires jusqu'à 800W ;

nouvelle capacité MFRS via des connexions câblées PLC et sans fil pour la sécurité redondante des premiers intervenants et l'assurance des performances dans les applications critiques en matière d'énergie ;

l'option de déploiement sélectif de l'optimiseur ;

la capacité, inégalée dans sa catégorie, de surveillance évolutive sur le terrain sans qu'il soit nécessaire de remplacer le matériel MLPE, et

une protection contre les surintensités et les températures élevées pour les dispositifs MLPE.

Les dispositifs MLPE TS4-X de Tigo sont certifiés IEC et UL pour une acceptation globale et sont conformes aux spécifications NEC 2017 et 2020 690.12 Rapid Shutdown lorsqu'ils sont installés avec l'émetteur RSS de Tigo et un onduleur certifié UL PVRSS ou un onduleur avec un émetteur intégré certifié Tigo. Avec un montage sur châssis fiable ne nécessitant que 10 secondes pour l'installation, les dispositifs TS4-X comprennent des connecteurs MC4 standard avec un indice de protection IP68 pour une durabilité maximale.

« Les installateurs à la pointe de l'énergie solaire repoussent les limites de la production et du coût des systèmes, et le TS4-X remplit une fonction importante à l'extrémité supérieure du spectre de performance des modules », a déclaré Jing Tian, responsable de la croissance chez Tigo Energy. « Alors que l'industrie solaire évolue, Tigo Energy reste à l'avant-garde en fournissant des solutions qui permettent aux installateurs et aux développeurs de progresser. Avec la sécurité, la polyvalence et la compatibilité à la base, le TS4-X constitue une avancée technologique en matière de MLPE, et s'aligne sur l'engagement de Tigo en matière de logiciels innovants, de qualité totale de l'énergie solaire et de satisfaction de la clientèle. »

Les dispositifs Tigo TS4-X fonctionnent de manière optimale avec les précédents dispositifs TS4 Flex MLPE, les dispositifs d'enregistrement de données Tigo Cloud Connect Advanced (CCA) et les transmetteurs Tigo RSS, et sont certifiés UL PVRSS avec des centaines de modèles d'onduleurs des principaux fabricants pour garantir la sécurité, la polyvalence et la compatibilité. Pour en savoir plus sur la gamme de produits TS4-X, visitez : https://www.tigoenergy.com/ts4-x. Les produits TS4-X sont actuellement disponibles à l'achat - contactez l'équipe commerciale Tigo pour plus de détails : https://www.tigoenergy.com/contacts

À propos de Tigo Energy

Fondée en 2007, Tigo est une entreprise leader mondial du développement et de la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui renforcent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d'exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et à grande échelle. Tigo associe sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et son optimiseur solaire à des capacités logicielles intelligentes dans le cloud pour assurer une surveillance et un contrôle avancés de l'énergie. Les produits MLPE de Tigo maximisent les performances, permettent un contrôle de l'énergie en temps réel et assurent un arrêt rapide moyennant un code au niveau du module. La société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de stockage de batteries pour le marché résidentiel solaire plus stockage. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.tigoenergy.com.

8 mai 2024 à 19:35

