Sept autres leaders du secteur privé annoncent leur soutien aux principes de gestion de l'utilisation des antimicrobiens dans le secteur de la volaille, qui représente désormais plus de 40 % de la production mondiale de viande de volaille





L'utilisation d'antimicrobiens chez l'animal ou chez l'homme peut entraîner une résistance aux antimicrobiens (RAM), qui affaiblit notre capacité à prévenir et à traiter les infections futures. Reconnaissant la responsabilité de préserver l'efficacité de ces médicaments essentiels, les organisations suivantes annoncent qu'elles soutiennent les principes de gestion de l'utilisation des antimicrobiens fondés sur la science, qui favorisent la santé des volailles afin d'éviter la nécessité d'utiliser des antimicrobiens :

Association de l'Aviculture, de l'Industrie et du Commerce de Volaille (AVEC)

Baromfi Termék Tanács (BTT), association hongroise de la volaille

Bundesverband der Geflügelschlachtereien e.V (BVG), association allemande de la volaille

Fédération des Industries Avicoles (FIA), fédération française de l'industrie avicole

Krajowa Rada Drobiarstwa ? Izba Gospodarcza, le Conseil national de l'aviculture pour la Pologne

Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI), association néerlandaise de l'industrie avicole

Yum! Brands

Pierre angulaire du projet Transformational Strategies for Farm Output Risk Mitigation (TRANSFORM) de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) dirigé par Cargill, les principes de gestion de l'utilisation des antimicrobiens ont été élaborés par l'International Poultry Council (IPC) afin de susciter un changement global dans l'ensemble de l'industrie de l'agriculture animale en guidant les actions visant à éviter la nécessité d'utiliser des antimicrobiens et, le cas échéant, à garantir une utilisation appropriée de ceux-ci. En suscitant le soutien de l'industrie mondiale de la volaille à des principes scientifiques pour l'utilisation des antimicrobiens, l'industrie agit pour combattre la résistance aux antimicrobiens et réduire son impact sur la sécurité sanitaire mondiale.

Ces sept organisations rejoignent 19 autres organisations qui ont approuvé ou adopté des principes de gestion de l'utilisation des antimicrobiens qui réduisent la nécessité d'utiliser des antimicrobiens au niveau de l'exploitation. Parmi les participants déjà annoncés figurent l'Association vietnamienne de l'élevage (AHAV), Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA), l'Association brésilienne des protéines animales (ABPA), le British Poultry Council (BPC), les Canadian Poultry & Egg Processors (CPEP), Cargill, Inc. et les Producteurs de poulet du Canada (CFC), Producteurs de poulet du Canada (PPC), DABACO Group, Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), Hoa Phat, Kenchic Limited, McDonald's, Poultry Federation of India (PFI), Srinivasa Farms, Thai Broiler Processing Exporters Association (TBA), Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC), Tyson Foods, Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova (UNAITALIA) et l'Association vietnamienne de la volaille (VIPA).

« En soutenant de manière proactive les principes d'utilisation des antimicrobiens fondés sur la science, le secteur privé envoie un message clair : la gestion des antimicrobiens est une bonne affaire », déclare Ricardo Santin, président de l'IPC. « Nous espérons que d'autres seront incités à prendre les mêmes engagements en matière de gestion, en adoptant des pratiques fondées sur la science qui améliorent la santé des animaux et se traduisent par des bénéfices pour leurs résultats. »

Collectivement, 26 organisations ont soutenu les principes de gestion de l'utilisation des antimicrobiens, dans plus de 140 pays et représentant plus de 40 % de la production mondiale de viande de volaille, dans tous les secteurs de la production avicole, depuis les systèmes entièrement intégrés jusqu'aux petites exploitations. Chacune de ces organisations fait preuve de leadership dans l'industrie en s'engageant à respecter ces principes, reconnaissant que l'action commence à la ferme.

En adoptant ou en approuvant ces principes, elles s'engagent à encourager ou à prendre des mesures qui s'articulent autour de quatre points clés. Premièrement, les organisations acceptent d'adopter une approche fondée sur les risques pour chaque cas d'utilisation d'antimicrobiens et de réfléchir aux raisons, au moment, à la nature et à la quantité des produits à administrer. Deuxièmement, elles acceptent d'adopter des pratiques de gestion agricole qui améliorent la santé des animaux et réduisent la nécessité d'utiliser des antimicrobiens. Troisièmement, les organisations s'engagent à n'utiliser les antimicrobiens qu'en conformité avec les autorisations nationales et, quatrièmement, à n'utiliser les antimicrobiens d'importance critique pour la médecine humaine que sous le diagnostic et la surveillance d'un vétérinaire.

« La résistance aux antimicrobiens est un problème mondial, et il faudra une réponse mondiale pour garantir que les antibiotiques restent une option viable pour traiter les maladies chez les animaux et les humains », déclare Annie Kneedler, chef de mission de TRANSFORM. « En travaillant avec les secteurs public et privé, nous pouvons identifier des solutions axées sur le marché qui améliorent la santé animale, réduisent le risque de RAM et contribuent à préserver la sécurité sanitaire mondiale contre d'autres menaces de maladies émergentes.

Dirigé par un consortium du secteur privé comprenant Cargill, Heifer International et IPC, TRANSFORM travaille au Kenya, en Inde et au Vietnam pour faire avancer des solutions de santé animale axées sur le marché qui renforcent la sécurité sanitaire mondiale en luttant contre les zoonoses et la RAM. En travaillant tout au long de la chaîne de valeur et en tirant parti d'une approche systémique globale, TRANSFORM vise à susciter un changement durable et systémique par le biais de pratiques agricoles, d'une recherche holistique sur la nutrition animale, d'une gestion de l'utilisation des antimicrobiens et d'un accès au financement pour soutenir la santé animale et la viabilité économique.

Depuis son lancement en 2021, TRANSFORM a formé plus de 80 000 agriculteurs en Inde et au Kenya, dont 96 % ont signalé une réduction de la mortalité animale et près d'un tiers ont fait état d'une augmentation de leurs revenus après avoir adopté une nouvelle pratique en matière de biosécurité ou de gestion agricole. TRANSFORM a travaillé avec près de 50 organisations en Inde et au Kenya pour améliorer les produits et services financiers destinés aux agriculteurs, ce qui a permis de débloquer près d'un million de dollars de financement pour les agriculteurs. Le portefeuille de recherche de TRANSFORM comprend 22 essais visant à étudier l'impact de la nutrition animale sur les agents pathogènes prioritaires et les gènes résistants aux antimicrobiens.

Pour plus d'informations sur TRANSFORM, rendez-vous sur www.cargill.com/sustainability/transform.

# # #

À propos de l'USAID

L'USAID est la première agence de développement international au monde et un acteur catalytique qui produit des résultats en matière de développement. Le travail de l'USAID fait progresser la sécurité nationale et la prospérité économique des États-Unis, démontre la générosité américaine et promeut une voie vers l'autonomie et la résilience des bénéficiaires. L'objectif de l'aide étrangère devrait consister à mettre fin à la nécessité de son existence, et nous fournissons une assistance au développement pour aider les pays partenaires dans leur propre parcours de développement vers l'autosuffisance, en cherchant des moyens d'aider à améliorer les vies, à construire des communautés et à établir l'autosuffisance.

À propos de l'Association de l'Aviculture, de l'Industrie et du Commerce de Volaille (AVEC)

L'AVEC est la voix du secteur européen de la viande de volaille. Elle facilite la communication et les échanges entre les organisations internationales et les décideurs, en se concentrant sur des domaines clés tels que la santé et le bien-être des animaux, la sécurité et la qualité des aliments, le commerce et le développement durable. Avec 19 membres (associations nationales de la viande de volaille) dans 17 pays européens, l'AVEC représente 95 % de la viande de volaille produite en Europe.

À propos de Baromfi Termék Tanács (BTT)

L'Office hongrois des produits avicoles a été créé en 1993 et s'est développé pour compter six associations membres, dont celles des poulets de chair, dindes, canards, oies, oeufs de table et poulets élevés en plein air. Ses plus de 2 000 membres représentent tout le spectre de la production avicole, de l'élevage et des couvoirs aux fermes, aux abattoirs et aux autres transformateurs.

À propos de Bundesverband der Geflügelschlachtereien e.V (BVG)

BVG (ou ZDG) est l'association centrale de l'industrie avicole allemande, qui représente les intérêts de l'ensemble de l'industrie avicole allemande. Le BVG représente toute la gamme des volailles commerciales en : poulets, dindes, canards, oies et poules pondeuses. Ses 8 000 membres couvrent toutes les étapes de la production allemande d'oeufs et de viande de volaille : éleveurs de poulets de chair et de poules pondeuses, entreprises de reproduction, couvoirs, abattoirs, stations d'emballage et négociants. Cette interconnexion et cette intégrité sont uniques dans l'industrie agricole et alimentaire allemande et constituent un point de contact important pour les politiciens et le public au niveau fédéral et européen.

À propos de la Fédération des Industries Avicoles (FIA)

La Fédération des Industries Avicoles a pour objet la défense des intérêts matériels, économiques et moraux des abattoirs, des centres de transformation, des ateliers de découpe et des centres de conditionnement et, plus généralement, de toutes les professions liées à la production ou à la commercialisation des volailles ou des produits de basse-cour. La FIA s'efforce en outre de coordonner et de représenter les intérêts de ses membres auprès des pouvoirs publics français, des instances européennes et internationales et de tous les organismes interprofessionnels français et étrangers, des partenaires sociaux, organisations patronales, institutions européennes et internationales et de toutes les organisations à vocation professionnelle.

À propos de Krajowa Rada Drobiarstwa ? Izba Gospodarcza (KRD-IG)

KRG-IG est la principale organisation du secteur avicole en Pologne. Elle a été créée le 11 mars 1998. Actuellement, KRD-IG comprend plus de 100 membres de diverses spécialisations de l'industrie avicole, dont des universités agricoles, des associations d'éleveurs et de producteurs de volaille, des usines de transformation de la viande de volaille, des usines de production d'aliments pour animaux, ainsi que des éleveurs et des producteurs de volaille à titre individuel. Ils représentent tous les domaines du secteur avicole polonais : l'agriculture, la reproduction, l'incubation, la production de volailles et d'oeufs, la transformation de la viande de volaille et des oeufs, le commerce de volailles, les produits à base de viande de volaille et la production d'aliments pour volailles.

À propos de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI) - Pays-Bas

NEPLUVI est l'association néerlandaise des industries de transformation de la volaille et est membre du conseil d'administration de l'association néerlandaise qui représente les intérêts de l'ensemble du secteur de la volaille. NEPLUVI représente les intérêts de tous les transformateurs de volaille aux Pays-Bas. Ces entreprises transforment non seulement de la viande de volaille néerlandaise, mais aussi de la volaille provenant de pays étrangers. Plus de 10 000 personnes travaillent dans les entreprises membres de NEPLUVI.

À propos de Yum! Brands

Yum! Brands, basée à Louisville, dans le Kentucky, et ses filiales franchisent ou exploitent un système de plus de 58 000 restaurants dans plus de 155 pays et territoires sous les concepts de la société : KFC, Taco Bell, Pizza Hut et Habit Burger Grill. Les marques KFC, Taco Bell et Pizza Hut sont des leaders mondiaux respectivement dans les catégories du poulet, de la cuisine mexicaine et de la pizza. Le Habit Burger Grill est un concept de restauration rapide décontractée spécialisé dans les hamburgers grillés sur commande, les sandwiches et bien plus encore.

À propos de Cargill

Cargill aide le système alimentaire mondial à fonctionner pour vous. Nous mettons en relation les agriculteurs avec les marchés, les clients avec les ingrédients et les familles avec les éléments essentiels de la vie quotidienne, des aliments qu'ils mangent aux sols qu'ils foulent. Nos plus de 160 000 membres d'équipe dans le monde entier innovent avec détermination, en donnant à nos partenaires et à nos communautés les moyens de nourrir le monde d'une manière sûre, responsable et durable.

Des aliments pour animaux qui réduisent les émissions de méthane aux carburants renouvelables à base de déchets, les possibilités sont illimitées. Mais nos valeurs restent les mêmes. Nous donnons la priorité aux personnes. Nous visons plus haut. Nous faisons ce qu'il faut. C'est ainsi que nous répondons aux besoins des personnes que nous appelons nos voisins, et de la planète qui est notre chez nous depuis 158 ans, et c'est ainsi que nous le ferons pour les générations à venir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Cargill.com et sur notre News Center.

À propos de l'International Poultry Council

L'International Poultry Council est la voix unifiée du secteur mondial de la volaille qui représente 86 % des exportations de viande de volaille et 73 % du volume de production de viande de volaille. L'IPC s'efforce de renforcer la communication entre les industries des différents pays, de promouvoir une compréhension globale commune et la confiance dans les produits de la volaille, de représenter le secteur mondial de la volaille auprès des organisations et agences internationales, de partager des solutions et des informations scientifiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement de la volaille, de promouvoir un cadre réglementaire équilibré afin de soutenir un marché mondial équitable et de promouvoir, soutenir et encourager le développement durable de la production animale pour la sécurité alimentaire mondiale.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 mai 2024 à 01:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :