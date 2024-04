Quatre nouveaux chiens intronisés au Panthéon québécois des animaux





MONTRÉAL, le 26 avril 2024 /CNW/ - Dans le cadre de son congrès annuel, l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux célèbre aujourd'hui le 26e anniversaire de la création du Panthéon québécois des animaux. En présence de plus de 500 médecins vétérinaires et invités, Jack, Capitaine, Whitney Houston et Jetti, viennent ainsi grossir les rangs des cinquante chiens, six chats et deux chevaux ayant déjà eu l'honneur d'y être intronisés.

Jack, le chien est un héros. Durant la nuit de 3 avril 2023, un incendie a débuté dans la maison familiale de M. David Prince à Rouyn-Noranda. Alors que ce dernier dormait dans sa chambre au deuxième étage, Jack a posé sur lui ses grosses pattes, le forçant à s'éveiller.

La fumée avait déjà envahi la pièce. Comme il était impossible de descendre au premier étage d'où le feu provenait, M. Prince a fait sortir Jack par la fenêtre avant de sauter lui-même. Le courageux et brave Jack s'en est sorti sans égratignure, M. Prince a, quant à lui, eu les deux chevilles fracturées. M. Prince et Jack n'ont pas pu être sur place pour la remise de prix, ils ont donc fait parvenir une vidéo de remerciement.

Capitaine est un chien croisé caniche royal et golden retriever qui une belle carrière de plus de dix ans comme « assistant lecteur ». Avec son accompagnatrice, Mme Nathalie Racine, il a participé à différentes activités dans plus d'une trentaine de bibliothèques dans le Grand Montréal et ses deux rives, en plus d'avoir visité des écoles, des CHSLD et des CPE. Capitaine a ainsi fait une réelle différence pour des centaines de jeunes et de moins jeunes tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, il profite d'une retraite bien méritée alors que Mme Racine poursuit sa belle mission éducative et de soutien avec une belle relève, Tintin.

Whitney a obtenu un certificat du Centre Universitaire de santé McGill comme chienne thérapeutique. Même si elle nous a quittés en octobre 2023, l'AMVQ a tenu à souligner l'incroyable travail de Whitney. Avec la troupe de Jimmy Zoo, elle a parcouru presque tous les hôpitaux, RPA, et CHSLD de l'ile de Montréal, touchant le coeur de milliers de personnes de 2 à 110 ans et répandant la joie sur son passage. M. Jimmy Gaumond est venu chercher la médaille et la plaque posthume pour Whitney.

Jetti est une chienne de l'escouade canine de la Protection de la Faune du Québec, est maintenant à la retraite. Durant sa carrière, Jetti a participé à de nombreuses missions : démantèlement de réseaux de braconnage, recherches en forêt et dans des lieux suspects, perquisitions dans la nature, dans des bâtiments, des véhicules ou des embarcations. Pour la remise de son prix, Jetti était accompagnée de son ancien collègue, M. Hubert Chabot, agent de la faune.

Le prix Ani-bon, attribué à un organisme qui a une incidence positive sur le bien-être animal au Québec, a été remis au Refuge du Centre hospitalier universitaire vétérinaire de l'Université de Montréal qui permet depuis 33 ans, l'adoption éthique de centaines d'animaux, la stérilisation d'animaux errants et qui permet aux étudiants de se familiariser avec les soins aux animaux en plus de les conscientiser à la cause animale. Les médecins vétérinaires Geneviève Lessard et Frédéric Sauvé étaient sur place pour recevoir le prix.

