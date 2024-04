Le cancer n'attend pas : la future agence Santé Québec doit agir?!





MONTRÉAL, le 26 avril 2024 /CNW/ - La Fondation québécoise du cancer, la Société de recherche sur le cancer, Leucan et PROCURE («? les groupes?» ci-après), demandent au gouvernement du Québec d'agir dans la lutte contre le cancer en dévoilant leur mémoire intitulé Le cancer n'attend pas : la future agence Santé Québec doit agir?! et par la même occasion, élaborer un plan d'action concret en cancérologie.

En 2023, au Québec, on estime que 67?548 Québécois ont reçu un diagnostic de cancer, ce qui représente 185 nouveaux cas par jour. Ce nombre est en hausse depuis plusieurs années et on estime qu'il augmentera encore dans les années à venir. Il est principalement dû au vieillissement et à l'accroissement de la population. On estime aussi qu'en 2023, 22?500 personnes ont été emportées par un cancer dans la province, soit 62 décès par jour. (Source : Fondation québécoise du cancer)

Devant ce tragique constat, les groupes réitèrent leur cri du coeur lancé au gouvernement du Québec en octobre dernier pour réclamer un plan d'action de lutte contre le cancer chiffré, avec des objectifs mesurables, et des fonds dédiés. Comme ce plan se fait toujours attendre, les groupes prennent les devants et proposent les huit recommandations suivantes au gouvernement :

Recommandation 1 : Nommer un vice-président responsable de l'axe cancer au sein de l'agence Santé Québec?;

Recommandation 2 : Identifier un objectif chiffré de réduction du taux de mortalité lié au cancer au Québec d'ici 2035?;

Recommandation 3?: Allouer un budget dédié à la recherche fondamentale et clinique sur le cancer?;

Recommandation 4 : Allouer davantage de bourses d'études au niveau du doctorat et postdoctorat en cancérologie en partenariat avec des organismes dédiés à la lutte contre le cancer?;

Recommandation 5 : Favoriser la disponibilité d'autotest pour obtenir des diagnostics précoces visant divers types de cancer dès que ceux-ci sont approuvés ainsi que des traitements thérapeutiques plus avancés?;

Recommandation 6 : Coopérer avec des organismes pour sensibiliser la population et les communautés marginalisées à la lutte contre le cancer?;

Recommandation 7 : Inclure des mesures pour les cancers rares dans le plan d'action du Québec en cancérologie?;

Recommandation 8 : Uniformiser les systèmes informatiques et centraliser les données du patient atteint d'un cancer pour diminuer les délais d'attentes de résultats et assurer un meilleur suivi tout au long de la trajectoire de soins.

«?Alors que le gouvernement met tout en oeuvre pour revoir les façons de faire, il est primordial de mettre les bonnes ressources à la bonne place?», a déclaré Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer. «?Aujourd'hui nous tendons la main au ministre Christian Dubé pour travailler ensemble afin de faire une différence dans la vie des Québécois atteints d'un cancer ainsi que dans celle de leurs proches. Nos recommandations sont le fruit du travail que nous faisons tous les jours sur le terrain, et nous espérons qu'elles seront prises en compte dans la mise en place de la future agence Santé Québec et dans le plan d'action gouvernemental.?»

«?La recherche sur le cancer est la seule voie pour développer de nouvelles façons de prévenir, diagnostiquer et traiter cette maladie. Elle permet de découvrir des traitements plus efficaces et moins invasifs, d'améliorer la qualité de vie des patients et d'augmenter le taux de survie.?», atteste Manon Pepin, présidente et cheffe de la direction de la Société de recherche sur le cancer. «?Investir davantage dans la recherche sur le cancer et offrir des bourses d'études pour la relève de chercheurs prometteurs est primordial pour rester à la fine pointe des avancées scientifiques et demeurer concurrentiel à l'échelle internationale.?»

«?L'accès à l'information, de l'attente du diagnostic au traitement, est d'une importance capitale pour les patients atteints d'un cancer ainsi que leurs proches. Pour assurer la meilleure continuité possible des soins, les données doivent suivre le patient afin de permettre aux professionnels d'offrir les soins nécessaires au bon moment,?» affirme Laurent Proulx, président-directeur général de PROCURE.

«?Les innovations et la recherche sauvent des vies chaque jour. Investir dans la lutte contre les cancers rares, à travers entre autres la recherche clinique, est impératif pour améliorer le taux de survie et ainsi donner plus d'espoir aux enfants et familles touchés. De plus, ces efforts permettront d'offrir des traitements plus ciblés et ainsi réduire les séquelles post-cancer, en offrant aux survivants la chance de vivre pleinement?», affirme Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

En adoptant ces recommandations contenues dans le mémoire, le Québec pourra faire progresser la lutte contre le cancer et améliorer la qualité de vie des patients. Il est crucial que le gouvernement collabore étroitement avec l'ensemble des acteurs du milieu de la santé, de la recherche et les organisations représentant les patients pour garantir que les politiques de santé publique favorisent une approche plus humaine, efficace et personnalisée dans le domaine du cancer.

Le mémoire dans sa version intégrale est disponible ici : https://cancerquebec.ca/wp-content/uploads/2024/04/Memoire_Cancer_attend_pas_25-04-2024.pdf

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À PROPOS DE PROCURE

Fondé en 2003 par Marvyn Kussner, PROCURE est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien aux hommes souffrant de cette maladie de même qu'à leurs proches. PROCURE promeut et contribue au financement de la recherche de classe mondiale.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis 45 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. La Fondation offre ainsi des thérapies complémentaires -- bien-être physique et soutien psychologique -- à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. De plus, elle offre des programmes d'aide financière et juridique aux personnes atteintes en situation de précarité. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par un cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

À propos de la Société de recherche sur le cancer

Depuis 1945, la Société de recherche sur le cancer (SRC) est l'un des seuls organismes canadiens exclusivement dédiés au financement de la recherche sur tous les types de cancer. À ce jour, la SRC a distribué plus de 388 millions de dollars en subventions de recherche et bourses pour soutenir des milliers de chercheurs qui ont réalisé des avancées significatives afin de prévenir, détecter et traiter le cancer, grâce à la générosité de partenaires et donateurs à travers le Canada.

