Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, a dirigé une délégation des industries créatives afin de multiplier les occasions d'affaires en Corée du Sud

Patrimoine canadien soutient la délégation des industries créatives dans le cadre de la Mission commerciale d'Équipe Canada en Corée du Sud.

SÉOUL, Corée du Sud, le 26 avril 2024 /CNW/ - La région indo-pacifique compte certains des marchés d'exportation les plus importants pour le secteur créatif canadien; elle présente donc un fort potentiel de croissance pour les entreprises de ce secteur. Le marché de la Corée du Sud est particulièrement prometteur. La Stratégie d'exportation créative du Canada vise à aider nos industries créatives à se démarquer sur ce marché et à atteindre leurs objectifs en matière de développement d'affaires à l'étranger.

Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, a conclu une visite de trois jours qu'il a effectuée à Séoul dans le cadre de la Mission commerciale d'Équipe Canada en Corée du Sud, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien. M. Noormohamed a dirigé la délégation des industries créatives, en appui à l'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, qui dirigeait, pour sa part, l'ensemble de la mission d'Équipe Canada. Élément phare de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, cet important voyage d'affaires, organisé de concert avec le Service des délégués commerciaux d'Affaires mondiales Canada à Séoul, a permis de mettre en valeur les possibilités économiques et les débouchés à l'exportation, tant pour les industries créatives du Canada que pour celles de la Corée du Sud.

À la tête de la délégation des industries créatives, le secrétaire parlementaire a travaillé en étroite collaboration avec plus de 22 entreprises et organisations oeuvrant surtout dans les domaines des médias audiovisuels, interactifs et numériques.

Par ailleurs, les dirigeantes et dirigeants de 17 entreprises créatives canadiennes ont participé à plus de 175 rencontres inter-entreprises. La délégation a également visité des entreprises, en plus d'être invitée à des séances d'information commerciale et à des activités de réseautage.

En qualité de responsable de la délégation des industries créatives, M. Noormohamed a aussi pris part à des réunions bilatérales pertinentes au mandat du Patrimoine canadien c'est-à-dire de favoriser les débouchés pour les industries créatives. Le secrétaire parlementaire a également assisté à la signature d'ententes entre des entreprises canadiennes et sud-coréennes, comme Blimey VR Studios inc. (société mère de HCXR) et XrisP.

Lors d'une réunion, le secrétaire parlementaire et Jeon Byung Geuk, premier vice-ministre coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, ont discuté des industries créatives et de la coopération culturelle, dans le cadre de l'Année des échanges culturels Canada-Corée 2024-2025 et du partenariat stratégique global entre les deux pays. Ils ont aussi parlé de l'engagement du Canada à consolider les relations inter-entreprises avec la Corée du Sud.

M. Noormohamed a également rencontré Hyunrae Jo, président de la Korea Creative Content Agency, afin de renforcer la relation avec la principale agence gouvernementale de la Corée du Sud et de rehausser la collaboration entre le Canada et la Corée dans le secteur de la création de contenus. Lors d'une autre réunion, il a réitéré, en présence de Sang-In Lee, vice-président de la Commission des communications sud-coréennes, l'engagement du Canada à signer un traité modernisé de coproduction audiovisuelle qui intensifiera la collaboration et les débouchés entre le Canada et la Corée du Sud. Ensemble, ils ont parlé de leurs approches et politiques respectives relatives au numérique et aux échanges entre les industries créatives. M. Noormohamed a rencontré Hyun-woo Kim, de la Seoul Business Agency. Ils ont discuté des approches adoptées par leurs pays respectifs pour soutenir leurs industries créatives qui souhaitent percer sur les marchés internationaux.

La Mission commerciale d'Équipe Canada a préparé le terrain pour que les possibilités d'échanges entre les industries créatives du Canada et celles de la Corée du Sud se multiplient. Patrimoine canadien continuera de collaborer étroitement avec les spécialistes de l'industrie créative afin de soutenir leurs projets d'exportation et leurs activités commerciales.

Citations

« Le but de toutes ces démarches est de resserrer les liens entre le Canada et la Corée du Sud en intensifiant les échanges culturels, la collaboration, le dialogue et les projets. Cette mission commerciale, qui s'inscrit dans le cadre de l'Année des échanges culturels entre le Canada et la Corée, constitue un tremplin pour les industries créatives des deux pays en vue de renforcer leurs liens culturels et d'accroître les échanges commerciaux. Je remercie mon secrétaire parlementaire, Taleeb Noormohamed, qui a contribué à diriger cet effort et à étendre l'influence culturelle du Canada sur la scène internationale. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Le secteur canadien de la culture est un moteur économique essentiel au pays et dans le monde entier. La Mission commerciale d'Équipe Canada en Corée du Sud témoigne de notre détermination à promouvoir la recherche de clients à l'étranger. Grâce à la mission, les entreprises créatives canadiennes ont eu la chance d'accroître leur visibilité, de tisser des liens déterminants et de conclure des ententes commerciales avec des acteurs importants dans l'industrie. La relation que nous avons développée avec les industries créatives canadiennes est une grande source de motivation pour resserrer encore plus les liens avec nos homologues sud-coréens. »

-- Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

La délégation des industries créatives qui s'est jointe à la Mission commerciale d'Équipe Canada était entre autres composée de CoPilot Co., E.D. Films, Graffiti+, HCXR, Studio PHI, Realmeta Studios, Ballinran Entertainment, Banger Films, Ceres Productions, Interleave Inc., Landslide Entertainment, Pillango Productions, Rhombus Media, SC Productions, Sinking Ship Entertainment, Studio X Labs, Zone3 International, Creative Saskatchewan, Éditeurs de Musique au Canada, Racial Equity Screen Office, Groupe Stingray et Festival du film asiatique de Vancouver.

En 2021, la Corée du Sud se situait au 10e rang des plus gros marchés d'exportation créative du Canada, le commerce culturel représentant 96,7 millions de dollars. Les industries des médias numériques audiovisuels et interactifs ont généré les recettes d'exportation les plus élevées pour le Canada en Corée du Sud en exportant au-delà de 33,3 millions de dollars en 2021, c'est-à-dire 34 % des exportations totales du Canada vers ce marché.

Du 28 février au 2 mars 2023, Patrimoine canadien a organisé une mission commerciale virtuelle en Corée du Sud. La mission a attiré 155 organisations canadiennes issues de tous les types d'industries créatives, et 64 organisations coréennes, ce qui a donné lieu à 89 réunions inter-entreprises. Le taux de participation élevé et l'engouement suscité ont permis de confirmer que les industries créatives canadiennes avaient un grand intérêt pour ce marché.

En 2023, le Canada et la Corée du Sud ont célébré leur 60e anniversaire de relations diplomatiques. Pour souligner cette importante étape, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et Yoon Suk-yeol, président de la Corée du Sud, ont désigné 2024-2025 l'Année des échanges culturels entre le Canada et la Corée.

Le Canada et la Corée du Sud entretiennent une relation de longue date en matière de coproduction audiovisuelle, une relation qui remonte à l'accord de coproduction télévisuelle signé en 1995. La Mission commerciale d'Équipe Canada en Corée du Sud a été l'occasion parfaite pour consolider les liens entre les industries audiovisuelles des deux pays et peaufiner un traité modernisé qui facilitera les partenariats entre leurs industries respectives.

Produits connexes

Liens connexes

