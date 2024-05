Icône emblématique sur le Plateau Mont-Royal, nouveau départ pour l'ancien Diner Galaxie





MONTRÉAL, le 6 mai 2024 /CNW/ - Après des décennies de loyaux services au coeur du Plateau-Mont-Royal, le Diner emblématique anciennement appelé Galaxie, et plus récemment le bien connu restaurant La Pizzaiolle, à l'angle des rues Saint-Denis et Gilford, a trouvé un nouveau propriétaire et été déplacé - en partie, vendredi vers une nouvelle destination. Ce lundi 6 mai, le deuxième module sera déplacé. Ce déménagement représente une transition importante pour le restaurant qui trouvera non seulement une nouvelle localisation mais une vocation redéfinie, à annoncer prochainement par le nouvel acquéreur.

« Aujourd'hui marque l'aboutissement d'une longue réflexion et d'une démarche importante pour tout faire afin de préserver un héritage qui fait partie de notre patrimoine bâti et étant une icône de design datant des années 1950. » de dire Charles Duchesne, président de Residia - Développement Immobilier.

Réincarnation du Galaxie en un nouveau projet immobilier

Parallèlement à la préservation du Diner qui sera localisé ailleurs, Residia - Développement Immobilier est fière d'annoncer parallèlement le coup d'envoi des travaux pour le projet de condos baptisé Le Galaxie, « une véritable ode à la modernité et à l'innovation architecturale » de dire Charles Duchesne, tout en préservant l'ADN unique du quartier dynamique qu'est le Plateau-Mont-Royal. Le Galaxie est un projet écoénergétique dépassant de 40% les normes de construction en vigueur, démontrant ainsi l'engagement de Residia envers la soutenabilité, ou durabilité environnementale.

Composé de 30 unités, incluant des logements de 1 à 3 chambres à coucher ainsi que des maisons de ville, Le Galaxie sera érigé au croisement des rues Saint-Denis et Gilford. Conçu pour offrir un cadre de vie exceptionnel, chaque unité sera agrémentée d'espaces extérieurs privés, tels que des terrasses ensoleillées ou des cours intérieures verdoyantes, créant ainsi un lien harmonieux entre l'intérieur et l'extérieur. « De plus, au-delà de 30% des logements seront des logements familiaux, comprenant 3 chambres à coucher pour répondre aux besoins des familles » d'ajouter très fièrement le président de Residia. Le projet immobilier Le Galaxie inclura une unité commerciale au rez-de-chaussée, contribuant à la vitalité économique de la communauté locale. Des aménagements paysagers soigneusement pensés seront intégrés dans tout le projet, offrant fraîcheur et vitalité aux résidents tout en préservant l'intégrité de l'environnement naturel.

On pourra suivre l'évolution des travaux du projet sur ResidiaDev.ca et les réseaux sociaux.

SOURCE RESIDIA - DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

6 mai 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :