Vous planifiez faire une transaction de transfert de véhicule avec un particulier?? Faites-le en ligne et en tout temps sans avoir à vous déplacer?!

QUÉBEC, le 6 mai 2024 /CNW/ - Le mois de mai est le moment de l'année où il y a le plus grand nombre de transferts de véhicules d'un particulier à un autre. La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) invite vendeurs et acheteurs de véhicules de promenade à utiliser le portail SAAQclic pour effectuer cette transaction.

Évitez de vous déplacer dans nos points de service

SAAQclic est la méthode la plus simple et la plus rapide pour effectuer le transfert de son véhicule à un particulier, en plus de permettre de céder sa plaque d'immatriculation. De cette façon, les clients évitent de se déplacer, en plus de pouvoir choisir le lieu et le moment qui leur conviennent le mieux. Pour procéder à la transaction, le vendeur et l'acheteur doivent seulement avoir créé leur compte SAAQclic.

Les personnes qui désirent créer leur compte peuvent le faire en tout temps sur le site Web de la SAAQ.

Afin de favoriser une expérience agréable, la SAAQ met à la disposition de sa clientèle des tutoriels où chaque étape requise pour réaliser la transaction est expliquée :

Transférer un véhicule (pour le vendeur)

Transférer un véhicule (pour l'acheteur)

Les clients qui doivent absolument se rendre dans un point de service pour réaliser leurs transactions doivent prendre rendez-vous pour éviter l'attente à saaq.gouv.qc.ca/rendez-vous.

Faits saillants :

Le mois de mai est celui pour lequel on observe le plus important volume de transferts de véhicules d'un particulier à un autre, soit 82?859 transactions en 2023.





Depuis le déploiement de SAAQclic et en date du 21 avril 2024, ce sont 43?823 transferts de véhicules de promenade d'un particulier à un autre qui ont été faits en ligne, permettant à 87?646 clients de réaliser leur transaction au moment qui leur convenait.





En plus de pouvoir accéder aux services en ligne de manière autonome, la clientèle qui a besoin d'un accompagnement peut se rendre dans l'un des Espaces SAAQclic, situés dans l'ensemble de nos centres de services.

saaq.gouv.qc.ca

6 mai 2024 à 06:00

Communiqué envoyé le 6 mai 2024