Heidrick & Struggles accueille un nouveau consultant en Israël et deux consultants en Europe





LONDRES, 6 mai 2024 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), premier fournisseur mondial de solutions de conseil en leadership et de talents à la demande, a recruté une associée et un directeur pour son activité de recherche de cadres et un directeur pour son activité de conseil Heidrick en Europe et en Israël en février et en mars 2024.

Dafna Alexander a rejoint le bureau de Tel Aviv en tant qu'associée au sein du département des technologies et des services mondiaux. Elle possède plus de 25 ans d'expérience dans la recherche de cadres et dans la gestion des ressources humaines au sein de start-ups et d'entreprises internationales. Auparavant, elle dirigeait la division Hi-Tech de Nisha Executive, une société israélienne de recrutement de cadres.

Ryan Abbott a rejoint le bureau de Londres en tant que directeur de la pratique des soins de santé et des sciences de la vie, apportant une solide expérience dans les secteurs verticaux des technologies médicales et des technologies de la santé. Il possède une riche expérience des technologies médicales et des technologies de la santé. Il a travaillé pour d'autres cabinets de recherche dans le domaine des sciences de la vie où il a servi des entreprises en phase de démarrage, des sociétés de croissance soutenues par des fonds d'investissement privés et des sociétés cotées en bourse.

« Ryan et Dafna ont fait leurs preuves en travaillant avec des équipes de direction. Leur expertise aidera nos clients à identifier les talents dont ils ont besoin pour mener à bien leurs découvertes et développements cruciaux dans les domaines des sciences de la vie et de la technologie, afin d'inspirer l'innovation et d'assurer un succès à long terme dans un environnement qui évolue rapidement », a déclaré Claire Skinner, responsable régionale pour l'Europe et l'Afrique.

Tom Wooldridge a rejoint le bureau de Londres en tant que directeur du cabinet de conseil Heidrick pour les changements axés sur les objectifs, chez businessfourzero. Il possède plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'efficacité organisationnelle, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Auparavant, il était consultant chez The Chemistry Group, un cabinet de conseil en stratégie des talents, et a travaillé chez McKinsey & Company et Deloitte.

« Ayant mené des travaux de transformation en tant que membre des forces de police et en tant que consultant chez McKinsey, Tom apporte une vision unique de la dynamique organisationnelle et de la manière dont le leadership s'exerce à travers le changement, a commenté Atif Sheikh, PDG de businessfourzero. Ses compétences et son point de vue sont exactement ce dont les entreprises ont besoin pour continuer à évoluer dans un paysage en pleine mutation. »

