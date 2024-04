Développement du site de l'ancien hippodrome de Montréal - Écoquartier Namur-Hippodrome : 6 M$ pour soutenir le développement d'un grand projet en habitation





Montréal , le 19 avril 2024 /CNW/ - En réponse à la crise du logement, le gouvernement du Canada, à travers la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC), le gouvernement du Québec ainsi que la Ville de Montréal annoncent un investissement conjoint de 6 millions de dollars afin de soutenir la poursuite des travaux entrepris par le Groupe d'accélération pour l'optimisation du projet de l'hippodrome (GALOPH) pour le développement de l'écoquartier Namur-Hippodrome. Cette seconde phase vise à établir une planification détaillée du projet de développement, particulièrement complexe en raison de son envergure, des infrastructures requises et des nombreux partenaires impliqués.

La vision élaborée par le GALOPH préconise un milieu de vie complet et accessible pour la population, en plus d'être innovant en matière de services, d'infrastructures, de développement durable et d'architecture. Ce futur écoquartier, situé sur le terrain de l'ancien hippodrome de Montréal, pourrait permettre l'aménagement de plus de 10 000 logements, incluant des logements destinés à des ménages à revenu faible ou modeste. À terme, il pourrait accueillir jusqu'à 30 000 résidentes et résidents dans un quartier équilibré, caractérisé par une grande mixité sociale, culturelle et de générations.

Citations :

« Face à la crise du logement, une réponse collective est nécessaire. Le gouvernement fédéral exprime sa gratitude au GALOPH et à la Ville de Montréal pour leur engagement exemplaire envers l'écoquartier Namur-Hippodrome, un modèle inspirant à l'échelle nationale. Nous sommes ravis d'annoncer que la BIC se joindra à la prochaine phase du projet, renforçant ainsi la détermination du gouvernement fédéral à promouvoir des projets importants en matière de logement abordable. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les défis en habitation nous poussent à faire preuve d'agilité et à innover pour accélérer la construction de nouveaux logements. Il faut mettre les bouchées doubles pour faire face à la crise actuelle. Ce que je souhaite, c'est de voir des projets en habitation se concrétiser plus rapidement. Le terrain de l'hippodrome est hautement stratégique, et je suis heureuse de constater qu'en contexte de crise du logement, on unit nos forces pour accélérer la planification de son développement. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Investir dans le logement, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton. C'est investir concrètement dans le bien-être des gens de chez nous. C'est le cas pour les futurs résidents de ce nouvel écoquartier qui auront accès à un chez-soi sûr et confortable, au coeur d'un milieu où ils pourront profiter de plusieurs services et espaces verts. On continue de livrer pour les Québécois en posant des gestes concrets qui font une réelle différence. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec

« L'engagement de tous les paliers et du milieu immobilier envers la planification du futur écoquartier Namur-Hippodrome témoigne de la capacité de la Ville de Montréal à rallier ses partenaires autour d'une vision commune et ambitieuse. Le travail du GALOPH nous permettra d'opérer un changement de paradigme. Avec un plan directeur qui prévoit 10 000 unités à l'abri de la spéculation sur le site de l'ancien hippodrome, ce quartier est une occasion historique de transformer la crise du logement et du milieu immobilier en opportunité au bénéfice de l'abordabilité de la métropole. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« La collaboration de la BIC avec la province de Québec et la Ville de Montréal par le biais du programme de financement d'accélération de projets permet de passer à l'étape suivante du projet de développement de l'écoquartier Namur-Hippodrome. Investir dans les infrastructures essentielles, qu'il s'agisse des routes, de l'énergie propre ou des systèmes liés à l'eau, est essentiel pour débloquer davantage de logements dans tout le pays. D'autres travaux de revue diligente vont maintenant être entrepris pour saisir cette occasion unique de construire des logements abordables dont on a grandement besoin au coeur de Montréal. »

Ehren Cory, président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada

« Nous sommes fiers du travail accompli et nous remercions nos partenaires gouvernementaux, les membres du GALOPH, ainsi que les nombreux experts et représentants d'organisations communautaires. Le nouveau quartier accueillera 30 000 personnes, au coeur du secteur Namur, dans plus de 10 000 logements, dont près de la moitié seront sociaux ou abordables. L'aménagement favorisera la mobilité durable, l'accès à tous les services et l'innovation. Nous remercions la Ville et les deux gouvernements pour leur confiance et leur engagement, qui permettent au GALOPH de poursuivre ses travaux, en collaboration avec ses partenaires. »

Janie Béïque et Pierre Boivin, coprésidents du GALOPH

« Un projet audacieux, d'une telle envergure et qui place l'humain au coeur de son développement doit se penser avec des leaders de premier plan. Il était donc essentiel, à nos yeux, que des leaders du milieu communautaire soient membres à part entière de ce groupe que nous avons contribué à mettre en oeuvre. Nous avançons dans la bonne direction et continuerons à être ambitieux pour que les citoyens de Côte-des-Neiges et de Montréal soient fiers de ce projet actuellement unique au Canada! »

Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal

Faits saillants :

Le site de l'ancien hippodrome de Montréal, vacant depuis 14 ans, est un immense terrain de 43,5 hectares, situé dans les quartiers centraux de Montréal et à proximité de la station de métro Namur .

. En mai 2023, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec ont annoncé la création du GALOPH pour réaliser une étude d'opportunité comprenant, notamment, un modèle d'affaires pour le développement du site, avec une contribution de 200 000 $ chacun.

La seconde phase du projet vise à établir une planification détaillée de développement. Plus précisément, elle sera constituée principalement d'études sur les aspects techniques et les coûts détaillés du projet, incluant le désenclavement, le transport en commun structurant, l'alimentation en eau, la mutualisation des services, les plans d'aménagement, etc.

Liens connexes :

