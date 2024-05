Le communiqué de presse de Qualcomm est disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs de l'entreprise





Qualcomm Incorporated (NASDAQ : QCOM) vient d'annoncer les résultats financiers de l'entreprise pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024 par le biais d'une publication des résultats disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs de Qualcomm à l'adresse suivante http://investor.qualcomm.com/results.cfm. La publication des résultats sera également fournie à la Securities and Exchange Commission (SEC) sur formulaire 8-K et sera disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse suivante http://www.sec.gov.

Comme annoncé précédemment, Qualcomm organisera une conférence téléphonique pour discuter des résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2024. Cette conférence sera diffusée en direct le 1er mai 2024, à partir de 13 h 45, heure du Pacifique (PT), à l'adresse suivante http://investor.qualcomm.com/events.cfm. Une rediffusion de la webdiffusion audio sera disponible à l'adresse suivante http://investor.qualcomm.com/events.cfm et par téléphone pendant 30 jours après l'appel en direct. Pour écouter la rediffusion par téléphone, les appelants américains peuvent composer le (877) 660-6853 et les appelants internationaux le (201) 612-7415. Les appelants doivent utiliser le numéro de réservation suivant 13745532.

À propos de Qualcomm

Qualcomm innove sans relâche pour offrir une informatique intelligente partout, en aidant le monde à s'attaquer à certains de ses défis les plus importants. Nos solutions éprouvées favorisent la transformation des principaux secteurs d'activité et nos plateformes Snapdragon ® confèrent aux consommateurs la possibilité de vivre des expériences extraordinaires. Forts de notre leadership de près de 40 ans dans l'établissement de normes industrielles et la création de nouvelles percées technologiques qui marquent notre ère, nous offrons une IA de pointe, une informatique haute performance et peu gourmande en énergie, ainsi qu'une connectivité inégalée. Avec nos partenaires de l'écosystème, nous favorisons la transformation numérique de nouvelle génération pour enrichir les vies, améliorer les entreprises et faire progresser la société. Chez Qualcomm, nous concevons le progrès humain.

Qualcomm Incorporated comprend notre activité de licence, QTL, et la grande majorité de notre portefeuille de brevets. Qualcomm Technologies, Inc. est une filiale de Qualcomm Incorporated qui gère, avec ses filiales, la quasi-totalité de nos fonctions d'ingénierie et de recherche et développement, ainsi que la quasi-totalité de nos produits et services, y compris notre activité de semi-conducteurs QCT. Les produits Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées de Qualcomm sont concédées sous licence par Qualcomm Incorporated. Pour plus d'informations, consultez le site www.qualcomm.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 mai 2024 à 18:20

