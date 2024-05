Lifezone Metals présentera sa mise à jour opérationnelle et son résumé financier du premier trimestre 2024 le lundi 13 mai 2024





Lifezone Metals Limited (NYSE : LZM) publiera sa mise à jour opérationnelle et son résumé financier non audité pour le premier trimestre 2024 avant l'ouverture du marché le lundi 13 mai 2024.

La société invite les actionnaires, les investisseurs et les membres des médias à se joindre à l'équipe de direction pour une présentation virtuelle et une discussion sur le résumé et les perspectives du premier trimestre. La présentation sera suivie d'une séance de questions-réponses au cours de laquelle les participants pourront s'entretenir directement avec les dirigeants de Lifezone.

Détails de l'événement :

Date : lundi 13 mai 2024

Heure : 10h00, heure de l'Est.

Lieu : virtuel (veuillez cliquer sur le lien d'inscription à la diffusion Web).

Les diapositives de la présentation seront disponibles sur le site Web de Lifezone le jour du lancement. La diffusion Web sera archivée et disponible pendant une période limitée après l'événement.

Si vous souhaitez vous inscrire pour recevoir les alertes de Lifezone Metals, veuillez vous inscrire ici.

À propos de Lifezone Metals

Chez Lifezone Metals (NYSE : LZM), notre mission est d'offrir une production et un recyclage de métaux plus propres et plus responsables. Grâce à une plateforme évolutive soutenue par notre technologie Hydromet, nous assurons une production de métaux moins énergivore, moins polluante et moins coûteuse que les fonderies traditionnelles.

Notre projet Kabanga Nickel en Tanzanie est considéré comme l'un des plus grands et des plus riches gisements de sulfure de nickel non exploités au monde. En l'associant à notre technologie Hydromet, nous nous efforçons d'exploiter une nouvelle source de nickel, de cuivre et de cobalt de qualité LME pour les marchés mondiaux des métaux pour batteries, et de permettre à la Tanzanie d'atteindre une création de valeur totale dans le pays et de devenir la prochaine source de premier plan de nickel de classe 1. L'étude de faisabilité définitive du projet devrait être achevée au troisième trimestre 2024.

Grâce à notre coentreprise de recyclage du platine, du palladium et du rhodium basée aux États-Unis, nous nous efforçons de démontrer que notre technologie Hydromet peut traiter et récupérer les métaux du groupe platine à partir de convertisseurs catalytiques automobiles usagés provenant de sources responsables, d'une manière plus propre et plus efficace que les méthodes de fusion et de raffinage conventionnelles.

www.lifezonemetals.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 mai 2024 à 18:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :