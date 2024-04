Les lauréats du Prix de l'Innovation Appian 2024 affichent des résultats significatifs grâce à la nouvelle génération d'automatisation des processus via l'IA





PARIS, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN) a annoncé aujourd'hui les lauréats des Appian Innovation Awards 2024 à l'occasion de sa conférence mondiale annuelle, Appian World. Chaque année, les Innovation Awards récompensent les clients qui créent des solutions impactantes sur la plateforme Appian. Les finalistes de cette année ont mis en oeuvre avec succès l'automatisation des processus via l'IA pour offrir une valeur significative.

Le jury était composé de Pavel Zamudio, Chief Customer Officer chez Appian ; Neil Ward-Dutton, vice-président de l'IA, de l'automatisation et de l'analytique chez IDC Europe ; et Juan Carlos Crespo Zaragoza, directeur général adjoint et vice-président exécutif d'Inetum, une société mondiale de services informatiques. En tirant parti de la data fabric et de l'intelligence artificielle, ces lauréats ont démontré les vastes possibilités de l'orchestration des processus de nouvelle génération.

Lauréats en Amérique du Nord

Le groupe Carlyle : Carlyle a utilisé la plateforme Appian pour rationaliser la comptabilité d'entreprise, ce qui a permis de réduire considérablement les processus manuels grâce à l'automatisation et à l'intégration avec les systèmes existants dans tous les domaines, notamment la comptabilité, la conformité, la fiscalité, le droit et d'autres fonctions de l'entreprise. Cet effort a considérablement amélioré l'efficacité opérationnelle et la transparence des processus à l'échelle de l'entreprise. De plus, Carlyle a constaté une nette réduction du temps nécessaire au traitement des appels et la distribution, ainsi qu'une accélération des rapports financiers et de la comptabilité en temps réel.





Lauréats dans le secteur public américain

L'armée américaine : L'agence avait besoin de moderniser son ancien système obsolète de rédaction de contrats. S'appuyant sur la mise en oeuvre réussie de l'US Air Force, l'armée a déployé sa nouvelle application auprès de 400 utilisateurs dans une douzaine d'États et de sites en dehors de la zone continentale des États-Unis en seulement 23 semaines. L'armée a par la suite attribué 123 contrats par l'intermédiaire du système, pour un montant total de 41 millions de dollars, et prévoit d'étendre l'utilisation de l'application à 2 800 utilisateurs. L'objectif à long terme est d'enrôler environ 10 000 professionnels de la sous-traitance de l'armée pour utiliser le système sur 300 sites.

Lauréats en Europe et au Moyen-Orient

NatWest Group : La plus grande banque d'affaires du Royaume-Uni a été confrontée à des difficultés pour naviguer dans les multiples niveaux de processus de gouvernance et d'approbation internes. Précédemment, un changement de politique pouvait prendre jusqu'à trois à quatre semaines. Le passage de l'idée à aux résultats pouvait prendre trois à quatre mois pour satisfaire à toutes les exigences en matière de changement et d'évaluation des risques. L'équipe de NatWest a réussi à réduire la durée du cycle de gouvernance du changement et du risque en automatisant 46 % des données dans ses processus de gouvernance, en réduisant de moitié plus de 800 questions de triage et en rationalisant les évaluations multiples. À titre d'exemple, le temps de gouvernance des produits est passé de 4,5 jours à moins de 20 minutes, marquant ainsi une étape clé dans l'objectif ultime de réduire le temps de cycle de 73 jours à 73 minutes.





Lauréats en Asie-Pacifique

RMBL : L'une des principales sociétés d'investissement hypothécaire en Australie, avec plus de 2 milliards de dollars de fonds sous gestion, a choisi Appian pour son parcours de transformation. RMBL a développé avec succès des portails de gestion de portefeuille en ligne pour les investisseurs et les emprunteurs sur la plateforme Appian. Outre l'automatisation des processus et la data fabric, RMBL a également déployé Appian AI Skills pour trier et classer les anciens documents de portefeuille, gagnant ainsi en efficacité pour la gestion des documents pilotée par l'IA. Le déploiement initial a enregistré un taux d'adoption de 42 % et seulement 6 % des utilisateurs ont demandé de l'aide au cours de la semaine inaugurale. RMBL a également constaté une réduction de 23 % des demandes de renseignements des clients liées aux rapports d'investissement et fiscaux, ce qui permet à l'entreprise d'économiser environ 35 heures par semaine pour l'équipe, lui permettant ainsi d'améliorer son offre de services et de passer plus de temps à s'engager de manière proactive avec ses clients.





À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Appian AI Process Platform comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leurs workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr. [Nasdaq: APPN]

17 avril 2024

