Invent Analytics lève 17 millions de dollars pour aider les détaillants à maximiser leurs profits grâce à l'IA de la chaîne d'approvisionnement et à étendre la portée de la plateforme





PHILADELPHIE, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Invent Analytics , fournisseur mondial de solutions de planification de la vente au détail, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de série B de 17 millions de dollars. Le tour d'investissement est mené par LFX Venture Partners, en partenariat avec les investisseurs existants, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et Collective Spark. Invent Analytics aide les grandes marques à maximiser leurs profits en s'appuyant sur ses solutions SaaS basées sur l'IA pour la prévision de la demande , la planification des stocks , le réapprovisionnement , l'allocation , le positionnement des retours et la tarification .

LFX Venture Partners est un investisseur spécialisé dans la chaîne d'approvisionnement qui a plus de 15 ans d'expérience dans l'investissement dans des solutions technologiques conçues pour résoudre des problèmes anciens au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Invent Analytics utilisera le financement pour :

améliorer les capacités de sa plateforme d'IA ;

continuer à innover pour répondre aux attentes croissantes de la vente au détail omni-canal ;

renforcer les partenariats stratégiques ;

élargir son équipe d'experts de la vente au détail.

John Seung, associé directeur de LFX Venture Partners, a déclaré : « Nous avons pour mission de construire une chaîne d'approvisionnement mondiale meilleure, plus efficace et plus durable. Nous avons choisi d'investir dans Invent Analytics pour sa technologie innovante de prise de décision par l'IA et sa capacité à accélérer les capacités de planification des détaillants afin de créer un retour sur investissement direct. »

Fondée en 2013, Invent Analytics a des bureaux aux États-Unis et est devenue à l'échelle mondiale un partenaire de confiance pour plus de 50 grandes chaînes de distribution mondiale, notamment Men's Wearhouse, Jos. A. Bank, Academy Sports + Outdoors, Five Below et GNC. Les partenariats fructueux d'Invent Analytics avec ses clients ont été récompensés à plusieurs reprises, notamment par les prix Women in the Supply Chain et RIS' Top Movers and Shakers in Retail . En outre, la société a reçu le prix « Innovation de l'année en matière de gestion des retours » dans le cadre des 2024 RetailTech Breakthrough Awards pour sa solution de positionnement des retours qui permet d'optimiser le processus de retour pour plus de rapidité, d'efficacité et de rentabilité.

Le professeur Gurhan Kok, fondateur et PDG d'Invent Analytics, a déclaré : « L'optimisation des stocks est plus cruciale que jamais, grâce aux nombreuses façons dont les clients peuvent découvrir, acheter et retourner des marchandises dans ce monde omni-canal. De nombreux détaillants s'appuient encore sur des données historiques, des hypothèses et des processus manuels pour prendre des décisions en matière d'inventaire, ce qui entraîne des prévisions inexactes, des ruptures de stock et des clients mécontents. Nos solutions s'appuient sur l'IA pour prendre des décisions de planification granulaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement, y compris la planification, l'optimisation des prix et l'exécution des commandes. Alors que nous continuons à améliorer nos capacités, nous restons concentrés sur la rentabilité, l'amélioration des expériences et la fidélisation des clients. »

Images de presse : https://bit.ly/4aLwbM0

À propos d'Invent Analytics

InInvent Analytics ( inventanalytics.com ) est un fournisseur mondial de solutions de planification de la vente au détail qui aide les principaux détaillants à accélérer leurs capacités de prévision de la demande, d'allocation, de réapprovisionnement et de démarque omniprésente en utilisant son logiciel alimenté par l'IA qui s'appuie sur la modélisation de l'optimisation des profits financiers.

À propos de LFX Venture Partners

LFX ( lfxvp.com ) est un fonds de capital-risque qui investit dans les technologies innovantes et les nouveaux modèles économiques qui façonnent l'avenir des chaînes de valeur mondiales. En s'appuyant sur l'expertise et l'envergure mondiale de ses partenaires, LFX procure du capital, des connaissances opérationnelles, des données et un accès au réseau aux entreprises de son portefeuille.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2400395/gurhan_kok_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2400396/invent_main_og_Logo.jpg

30 avril 2024 à 14:36

Communiqué envoyé leet diffusé par :