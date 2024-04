Le Canada bonifie ses aides à la participation des Autochtones à la mise en valeur des minéraux critiques et soutient de bons emplois dans les Territoires du Nord-Ouest





YELLOWKNIFE, NT, le 30 avril 2024 /CNW/ - Les partenariats avec les peuples, communautés et entreprises autochtones sont essentiels à l'établissement d'un secteur des ressources naturelles inclusif, durable et résilient au Canada. Une stratégie ambitieuse permettant la participation économique des Autochtones aux projets d'exploitation des ressources, notamment des minéraux critiques, jouera un rôle clé dans la réconciliation économique et la lutte contre les changements climatiques, tout en contribuant à la vitalité et à la prospérité des collectivités.

De passage à Yellowknife, le 10 avril, le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, a annoncé au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 5 millions de dollars à la Denendeh Exploration and Mining Company Ltd. (DEMCo) dans le cadre du programme Partenariats pour les ressources naturelles autochtones (PRNA).

DEMCo est une entreprise d'exploration et d'exploitation minière qui appartient à 100 % à la Première Nation dénée. Elle estime que le site minier de Camsell River, dans les Territoires du Nord-Ouest, recélerait des gisements d'oxyde de fer-cuivre-or et éventuellement des minéraux critiques. Afin de promouvoir la mise en valeur du site de cette ancienne mine d'argent, les fonds du PRNA soutiendront la collecte de données initiales ainsi que les efforts de planification et de mobilisation chez les communautés autochtones.

L'information recueillie permettra de produire un rapport technique en vue d'attirer des investisseurs et des partenaires. En contribuant au développement d'une main-d'oeuvre qualifiée à l'échelon local, le financement aidera aussi à renforcer les capacités commerciales de DEMCo et des groupes autochtones locaux.

Dans le budget de 2022, le gouvernement a alloué 80 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour renouveler et étendre le PRNA à tous les secteurs des ressources naturelles et dans toutes les régions du pays, ce qui aidera les communautés autochtones à se prévaloir des possibilités économiques ouvertes par l'exploitation des ressources naturelles et à participer, sur un pied d'égalité avec les autres partenaires, à la transition du Canada vers la carboneutralité.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à favoriser de véritables partenariats avec les peuples autochtones et à rendre possibles des projets de ressources naturelles qui auront des retombées positives pour des générations et des générations.

« Il ne peut y avoir de transition énergétique, d'économie propre ni de carboneutralité d'ici 2050 sans une augmentation marquée de la production de minéraux critiques - y compris des minéraux critiques canadiens. En nous associant à des communautés autochtones de tous les coins du pays, nous contribuons à stimuler les économies locales et à créer de bons emplois et de la richesse tout en augmentant notre production de minéraux critiques et donc l'offre de technologies et d'énergies propres que ces minéraux rendent possibles. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Beaucoup de minéraux critiques essentiels aux projets de transition verte et aux besoins technologiques actuels se trouvent en quantité importante dans les Territoires du Nord-Ouest. Le Canada en est conscient et a donc soutenu les processus de réglementation du Nord pour l'étude de ces projets et la délivrance des permis. Grâce à cet investissement dans DEMCo - une entreprise qui appartient à 100 % à la Première Nation dénée -, le Canada réaffirme son engagement en faveur de la réconciliation économique avec les Autochtones tout en faisant du Canada un fournisseur mondial de minéraux critiques. »

Michael V. McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Nous avons fondé DEMCo pour que l'exploration minière et l'exploitation des ressources sur nos terres procurent à notre peuple des avantages réels et durables et soient effectuées de manière durable sur les plans environnemental et économique. Le projet de Camsell River est une occasion de multiplier les investissements et les collaborations chez les peuples autochtones des Territoires du Nord-Ouest dans le secteur des ressources naturelles et il pourrait changer réellement la donne pour le territoire et pour tout le pays. La propriété autochtone dans l'exploitation des minéraux critiques fait progresser la réconciliation économique et contribue à la création d'infrastructures et de ressources par les Autochtones du Canada pour répondre aux besoins en minéraux critiques et en éléments des terres rares du pays. C'est un grand pas dans la bonne direction. »

Darrell Beaulieu

Président, Denendeh Exploration and Mining Company Ltd.

Partenariats pour les ressources naturelles autochtones

