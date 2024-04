Les prix des services de télécommunications continuent de baisser





L'étude annuelle produite par le gouvernement montre que les prix de la plupart des services de téléphonie sans fil et d'accès résidentiel à Internet ont diminué en 2023

OTTAWA, ON, le 30 avril 2024 /CNW/ - La population canadienne mérite des services de télécommunications abordables et fiables. C'est pourquoi le gouvernement a établi des politiques qui favorisent la concurrence et a donné au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) des instructions lui enjoignant de mettre l'accent sur la compétitivité, l'abordabilité et les droits des consommateurs.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé la publication de l'Étude 2023 de comparaison des tarifs des services de télécommunication, un rapport annuel qui suit l'évolution des prix des services de téléphonie sans fil et d'accès résidentiel à Internet.

L'Étude montre que les prix des forfaits de données pour les services de téléphonie sans fil ont diminué en moyenne de 18,2 % en 2023. Cela concorde avec la baisse annuelle des prix de 18,6 % signalée par Statistique Canada (variation mensuelle de l'indice des prix des services cellulaires) pour la même période.

En ce qui concerne l'accès résidentiel à Internet, l'Étude révèle que les prix de tous les forfaits ont diminué en 2023. Il y a eu des baisses importantes du prix des forfaits qui offrent des vitesses allant jusqu'à 100 mégabits par seconde (Mbps), notamment des baisses de 8,6 % du prix des forfaits qui offrent des vitesses d'accès universel de 50 Mbps. Ces résultats concordent avec les données rapportées par Statistique Canada (variation mensuelle de l'indice des prix des services d'accès à Internet), qui montrent une baisse annuelle de 5,9 %.

Ce constat va de pair avec les mesures récemment annoncées dans le budget de 2024, dont la modification de la Loi sur les télécommunications pour permettre aux Canadiens de plus facilement renouveler leurs forfaits d'accès résidentiel à Internet, de téléphonie résidentielle ou de téléphonie cellulaire ou changer de forfait lorsqu'ils en trouvent un à un tarif inférieur. Le gouvernement continue de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le secteur des télécommunications offre des prix plus justes et fasse preuve d'une transparence et d'une flexibilité accrues.

Citations

« L'abordabilité accrue des services de télécommunications passe par l'intensification de la concurrence au Canada. L'Étude de comparaison des tarifs de cette année montre que notre démarche fonctionne. Les instructions que notre gouvernement a données au CRTC pour qu'il mette l'accent sur la concurrence, l'abordabilité et les droits des consommateurs produisent manifestement des résultats. En plus d'avoir proposé de nouvelles mesures dans le budget de 2024, nous continuerons de mettre de l'avant des politiques qui stimulent la concurrence et favorisent de meilleurs prix pour les consommateurs canadiens, tout en leur donnant plus de pouvoir en matière de services de télécommunications. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

L'Étude 2023 de comparaison des tarifs est la 16 e édition d'une étude annuelle commandée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) pour examiner les tarifs des services de télécommunications.

édition d'une étude annuelle commandée par Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) pour examiner les tarifs des services de télécommunications. Elle présente une analyse détaillée des tarifs des services de télécommunications au Canada , tant à l'échelle régionale qu'en comparaison avec les tarifs offerts dans les autres pays du G7 et en Australie.

, tant à l'échelle régionale qu'en comparaison avec les tarifs offerts dans les autres pays du G7 et en Australie. Depuis l'approbation des transactions entre Rogers et Shaw et Québecor et Freedom (entre mars 2023 et mars 2024), les prix des forfaits sans fil ont diminué de 26 %, comme le montre l'indice des services cellulaires de Statistique Canada.

mars 2024), les prix des forfaits sans fil ont diminué de 26 %, comme le montre l'indice des services cellulaires de Statistique Canada. En décembre 2023, des forfaits de 20 gigaoctets étaient offerts à grande échelle à des tarifs allant de 30 $ à 40 $. Il s'agit d'une baisse spectaculaire par rapport aux tarifs de 2022, où ces forfaits étaient offerts en moyenne à 73 $.

L'Étude révèle également que les tarifs des services de téléphonie sans fil au Canada deviennent plus compétitifs à l'échelle internationale que ceux offerts dans les autres pays du G7 et en Australie, alors que les tarifs au Japon et aux États-Unis sont généralement plus élevés qu'au Canada . Les clients sans contrat et insatisfaits de leur fournisseur actuel devraient envisager de changer de fournisseur pour profiter de la concurrence accrue. La page Web d'ISDE Comparer des forfaits de téléphonie mobile et d'Internet à domicile dirige la population canadienne vers des sites Web qui comparent les prix, les forfaits et les zones de couverture des fournisseurs de services mobiles et Internet.

deviennent plus compétitifs à l'échelle internationale que ceux offerts dans les autres pays du G7 et en Australie, alors que les tarifs au Japon et aux États-Unis sont généralement plus élevés qu'au . Les clients sans contrat et insatisfaits de leur fournisseur actuel devraient envisager de changer de fournisseur pour profiter de la concurrence accrue. La page Web d'ISDE Comparer des forfaits de téléphonie mobile et d'Internet à domicile dirige la population canadienne vers des sites Web qui comparent les prix, les forfaits et les zones de couverture des fournisseurs de services mobiles et Internet. Le 13 février 2023, le gouvernement a présenté au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes des instructions visant la mise en place de nouvelles règles pour accroître la concurrence et soutenir les consommateurs, et ainsi entraîner une baisse des tarifs et une amélioration des services de télécommunications pour la population canadienne.

