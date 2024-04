L'icône de la ville de Gotham, Bruce Wayne, inspire d'autres HYPERCARS du monde chez Automobili Pininfarina





Automobili Pininfarina crée une collection de véhicules sur mesure inspirée de Bruce Wayne de DC, l'alter ego milliardaire et le personnage civil de DC Super Hero Batman

Des véhicules ultra-exclusifs développés pour Wayne Enterprises , une marque de luxe développée par Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, et disponible à l'achat sur BruceWayneX.com

, une marque de luxe développée par Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, et disponible à l'achat sur Deux versions de B95 hyper Barchetta pure-électrique et de Battista hyper GT offrent chacune des fonctionnalités techniques et des palettes de couleurs entièrement nouvelles et uniques comme l'expression parfaite de la philosophie de la marque, « Dream Cars. Rendu réel

L'Automobili Pininfarina Battista sera exclusivement exposé dans le cadre d'une expérience de vente au détail en direct sur invitation à venir bientôt à NYC

NEW YORK, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Automobili Pininfarina a organisé une collection de véhicules électriques purs sur mesure inspirée de Bruce Wayne de DC, en collaboration avec Warner Bros. Discovery Global Consumer Products et Relevance International.

En tant qu'entrepreneur visionnaire passionné d'innovation de pointe et de technologie durable, le goût élégant et raffiné de Wayne correspond au design italien sur mesure et à l'expérience client de luxe d'Automobili Pininfarina, où les clients organisent conjointement leur « voiture de rêve » avec les artisans et l'équipe de design de l'atelier Cambiano.

Par conséquent, le persona à l'écran de Bruce Wayne a inspiré deux nouvelles versions hautement exclusives de l'Automobili Pininfarina B95 hyper Barchetta et de l'Hyper GT Battista. Chaque élément des deux spécifications uniques, nommé « Gotham » et « Dark Knight », a été choisi pour complimenter le mode de vie luxueux d'une icône de la culture pop, qui est apparue dans de nombreuses formes de divertissement et de médias depuis ses débuts en 1939. Ce partenariat sera lancé sur BruceWayneX.com et sera suivi cet été d'un concept de cinéma de détail unique en son genre, où un Automobili Pininfarina Battista sera exposé en exclusivité.

Paolo Dellachà, directeur général d'Automobili Pininfarina, a déclaré : « Notre partenariat avec Wayne Enterprises par l'intermédiaire de Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, DC et Relevance International s'adaptent naturellement à Automobili Pininfarina. Elle est motivée par notre quête commune de technologies pionnières et durables pour promouvoir l'avenir de la mobilité. Cette collaboration nous permet non seulement de stimuler l'imagination de nos clients, mais aussi d'atteindre et d'inspirer de nouveaux publics diversifiés. »

Dave Amantea, directeur du design chez Automobili Pininfarina, a poursuivi : « La conception d'une hypervoiture entièrement électrique inspirée de Bruce Wayne est une mission de rêve pour notre équipe, qui leur donne la liberté créative de se placer dans l'imagination de quelqu'un d'aussi emblématique que Bruce Wayne. Ces deux spécifications exclusives pour nos deux hypervoitures représentent les véhicules ultimes pour l'homme derrière le masque le plus célèbre au monde. »

Andrea Crespi, directeur technique chez Automobili Pininfarina, a conclu : « Wayne Enterprises est un modèle d'innovation et un témoignage d'un dévouement inébranlable à repousser les limites de ce qui est possible. Les véhicules B95 Barchetta et Battista hyper GT ont déjà réussi à capturer cet esprit visionnaire, reflétant les efforts inlassables et les esprits brillants de nos équipes techniques chez Automobili Pininfarina. »

Robert Oberschelp, responsable de Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, a ajouté : « Collaborer avec Automobili Pininfarina à la conception de ces véhicules incroyables et à la pointe de la technologie illustre notre devise de Wayne Enterprises : s'associer à des marques de premier plan pour faire entrer le goût élevé de Bruce Wayne dans le monde réel. Ces superbes hypervoitures, dotées d'un design élaboré et d'une technologie futuriste, célèbrent le style de vie de Wayne tout en offrant un produit innovant unique sur le marché. »

Spécifications du véhicule

Automobili Pininfarina a créé deux versions exclusives du B95 hyper Barchetta et du Battista hyper GT, nommé Gotham et Dark Knight, avec de nombreuses spécifications techniques uniques et auparavant inconnues. Les quatre voitures sont alimentées par une batterie lithium-ion à haute capacité de 120 kWh et quatre moteurs pour générer 1 900 hp. C'est suffisant pour propulser chaque modèle électrique pur de 0 à 100 km/h (0 à 62 mi/h) en moins de deux secondes de sprint, soit plus rapidement qu'une voiture de formule 1 actuelle.

Les modèles Battista et B95 reçoivent tous deux de nouvelles améliorations à l'affichage IHM inspirées de Wayne Enterprises, avec une voix d'instruction inspirée du valet et adjoint de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth. Les modèles Battista offrent également des spécifications entièrement nouvelles pour améliorer les performances. Il s'agit notamment d'ailerons de requin à hayon et d'ouvertures de persiennes à l'avant et à l'arrière des ailes en fibre de carbone pour améliorer l'efficacité aérodynamique globale du frein à air arrière et de la carrosserie du véhicule. L'extérieur est complété par les logos de Wayne Enterprises sur les jupes et le toit latéraux, et tous les modèles présentent un châssis et une plaque de porte en aluminium uniques, inspirés de Bruce Wayne.

Pour mettre davantage l'accent sur les « voitures de rêve ». La philosophie de Made Real, les intérieurs des voitures Battista Gotham et Dark Knight bénéficient d'un design de porte et de toit entièrement nouveau, où une grande partie du toit est en verre courbé, pour alléger l'ambiance intérieure.

Spécification de Gotham

Ce design est destiné à refléter la sophistication plus douce et civile de Bruce Wayne. Les modèles B95 et Battista sont rembourrés dans un cuir brun distinctif qui comprend des courtepointes sur mesure dans les panneaux centraux, ainsi que des coutures bronzées.

La carrosserie du Gotham Battista est finie dans une superbe peinture brillante Argento Vittorio, complétée par la toiture Goccia de peinture brillante Nero Torino. Pour terminer le look, l'emblématique logo « F » de la marque est rétroéclairé et fait d'aluminium anodisé brossé et poli. Les roues d'alliage avant de 20 pouces et arrière de 21 pouces sont finies par un visage noir brillant Prezioso Evoluzione et un rebord de canal noir mat.

Les roues du Gotham B95 correspondent étroitement à celles du Gotham Battista, sauf qu'elles sont finies dans un anneau extérieur noir mat et brillant, avec des compas Titan et un anneau de verrouillage central de bordure noir anodisé en aluminium brossé pour compléter le look.

Spécification Dark Knight

En revanche, le design de Dark Knight reflète l'utilisation de la technologie par Bruce Wayne pour maintenir un avantage dans sa lutte contre le monde interlope criminel de Gotham City. Ces véhicules sont dotés d'un revêtement en alcantara noir et en cuir noir, avec un point de contraste noir et or unique.

La carrosserie du Dark Knight Battista est finie dans la peinture brillante Nero Profondo, avec le toit de Nero Torino « Goccia » et les rebords de céramique de Glorioso complètent le look. L'extérieur du Dark Knight B95 correspond à celui du Battista, avec également des jantes polies en céramique.

Les quatre conceptions reflètent la poursuite de l'innovation de Wayne Enterprises et la personnalité de Bruce Wayne. De l'utilisation subtile du logo d'entreprise de Wayne Enterprises dans tous les véhicules à la broderie de sièges personnalisés et à la voix inspirée par Alfred Pennyworth, ces voitures de rêve incarnent la persona de l'icône de la ville de Gotham.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina est basé au siège opérationnel de Cambiano, en Italie, avec un bureau commercial à Munich, en Allemagne, et dispose d'une équipe de cadres expérimentés du secteur automobile issus de marques de luxe et de voitures haut de gamme. Conçus, conçus et produits à la main en Italie, avec un accent sur la conception d'expériences pour les plus grands faiseurs de goût du monde, tous les véhicules d'Automobili Pininfarina incarnent la philosophie de conception de la PURA. Cette philosophie imprégnera également toutes les futures voitures de production, en combinant de manière transparente l'inspiration classique et la technologie de pointe.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA ( LIEN VERS LE DOSSIER DE PRESSE )

Battista est la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie et elle offre un niveau de performance qui est inatteignable aujourd'hui dans n'importe quelle voiture de sport légale avec une technologie de moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de course de Formule 1 actuelle dans son sprint de moins de deux secondes de 0 à 100 km/h, et avec un couple de 1 900 hp et de 2 340 Nm sur le robinet, la Battista combine l'ingénierie et la technologie extrêmes dans un ensemble zéro émission. La batterie de 120 kWh de Battista alimente quatre moteurs électriques, un à chaque roue, avec une portée WLTP combinée allant jusqu'à 476 km (EPA combinée des États-Unis : 300 miles) sur une seule charge. Pas plus de 150 exemples de Battista seront individuellement fabriqués à la main dans l'atelier de Cambiano, en Italie.

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), qui fait partie de Warner Bros. Discovery Global Brands, Franchises et Experiences, étend le puissant portefeuille de marques et de franchises de divertissement de l'entreprise dans la vie des fans du monde entier. WBDGCP s'associe à des titulaires de licence de premier ordre dans le monde entier pour des programmes primés de jouets, de mode, de décoration intérieure et d'édition inspirés des plus grandes franchises de Warner Bros. », studios de cinéma, de télévision, d'animation et de jeux, HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim, et plus encore. Avec des programmes innovants de licence et de merchandising à l'échelle mondiale, des initiatives de vente au détail et des partenariats promotionnels, WBDGCP est l'une des principales organisations de vente au détail et de délivrance de licences au monde.

DC, qui fait partie de Warner Bros. Discovery, crée des personnages emblématiques et des histoires durables et est l'un des plus grands éditeurs de bandes dessinées et de romans graphiques au monde. Le travail créatif de DC divertit le public de toutes les générations dans le monde avec les histoires et les personnages de DC intégrés dans Warner Bros. Les divisions du film, de la télévision, de l'animation, des produits de consommation, du divertissement à domicile, des jeux et des expériences thématiques de Discovery, ainsi que sur le service d'abonnement à la bande dessinée numérique DC Universe Infinite. Pour en savoir plus, rendez-vous sur DC.com .

Relevance International est une agence de conseil stratégique, de communication, de marketing, de développement de la marque, d'expérience et de numérique appartenant à des femmes et offrant une approche globale à 360 degrés à partir de ses bureaux de New York, Londres et Los Angeles. Reconnu pour ses campagnes et ses partenariats internationaux, le réseau mondial de l'agence opère sur chaque continent pour faire progresser et accélérer les objectifs commerciaux et de marque des clients. La société se spécialise dans la transformation des marques en leaders du marché dans les domaines du style de vie de luxe, de l'immobilier, de la technologie, de l'hôtellerie et du design, entre autres. La société a récemment dévoilé sa division Brand Experience & Partnerships pour se concentrer sur la narration en direct et numérique, en mettant l'accent sur la création d'écosystèmes collaboratifs de marque et de divertissement. Fondée par Suzanne Rosnowski, Relevance International célèbre 12 ans d'excellence primée.

www.relevanceinternational.com | @relevanceinternational

