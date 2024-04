Électricité Canada rend hommage à Rick Putman, de Hydro One, avec le prix Figures de l'industrie





Le prix Figures de l'industrie met en valeur le travail de six personnes qui ont à leur actif des réalisations remarquables dans le secteur de l'électricité.

OTTAWA, ON, le 30 avril 2024 /CNW/ - Electricité Canada a décerné à Rick Putman, chef des lignes de distribution à Hydro One, son tout premier prix Figures de l'industrie. La distinction reconnaît le lauréat pour son leadership dans la modernisation du partage de ressources lorsque des compagnies d'électricité doivent rétablir leurs services à grande échelle.

Le prix Figures de l'industrie met en valeur le travail de six personnes qui ont à leur actif des réalisations remarquables dans le secteur de l'électricité. Elles ont fait preuve d'innovation et de leadership et représentent tous les volets du secteur, allant de la haute direction aux communications, de l'ingénierie à la sécurité et à la mobilisation publique.

Rick Putman a commencé sa carrière il y 30 ans et est aujourd'hui un chef de file reconnu et respecté dans l'industrie. L'une de ses réalisations les plus notables est l'élaboration de l'accord canadien d'assistance mutuelle en 2013. Cet accord est venu moderniser le partage de ressources entre services publics d'électricité lorsque le service doit être rétabli après une panne d'envergure. Grâce à cet accord le Groupe ontarien d'assistance mutuelle (OnMAG) a vu le jour et mobilise le personnel et l'équipement de 31 entreprises ontariennes de services publics pour s'entraider pendant une panne majeure. Comme en font foi des initiatives semblables comme le North Atlantic Mutual Assistance Group (NAMAG), l'assistance mutuelle est maintenant une réalité nord-américaine. Rick Putman a pris part à plusieurs déploiements internationaux en surveillant des interventions de rétablissement du service au Canada et aux États-Unis.

Reconnu comme champion de la sécurité, M. Putman met continuellement en oeuvre et en valeur des mesures de sécurité pour le personnel et est grandement valorisé pour son expertise dans le rétablissement de l'électricité à grande échelle.

Les prix Figures de l'industrie ont été remis pendant une réception à Ottawa hier soir. Les lauréats seront mis en vedette pendant une campagne dans les médias sociaux au cours du Mois national de l'électricité en juin.

Citations

« Dans une entreprise de services publics d'électricité, en cas de panne, c'est habituellement Rick Putman qui est une des premières personnes qu'on appelle, que ce soit à Hydro One ou dans une autre entreprise. L'assistance mutuelle fait partie intégrante des plans d'intervention d'urgence des services publics d'électricité. Nous devons beaucoup à M. Putman à cet égard, qui oeuvre sans cesse à améliorer l'assistance mutuelle. Je ne suis pas du tout étonné que 18 personnes de plusieurs entreprises aient proposé sa candidature pour ce prix. Nous lui vouons tout notre respect. Électricité Canada est fière de remettre à Rick Putman un de ses premiers prix Figures de l'industrie. »

- Francis Bradley, président-directeur général, Électricité Canada

« Nous sommes extrêmement fiers de Rick Putman pour cette distinction bien méritée d'Électricité Canada. Le prix Figures de l'industrie est une merveilleuse initiative qui met en valeur des talents exceptionnels dans le secteur de l'électricité. Avec son orientation client, Rick a amené un changement pour le mieux dans l'industrie et incarne les valeurs de Hydro One. Nous nous félicitons de son succès continu avec nous. »

- David Lebeter, président-directeur général, Hydro One Limited

