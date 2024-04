Xinhua Silk Road : Lancement du festival de la culture populaire des minorités ethniques à Jiangxi, dans l'est de la Chine

La province du Jiangxi, dans l'est de la Chine, a récemment lancé un splendide éventail d'activités culturelles folkloriques à l'occasion d'un festival de la culture folklorique des minorités ethniques célébré avec une grande ferveur. Le village de...

La province du Jiangxi, dans l'est de la Chine, a récemment lancé un splendide éventail d'activités culturelles populaires, un festival de la culture populaire des minorités ethniques ayant été célébré avec une grande ferveur. Le village de Yanglin,...

Brightcove , la société de technologie de streaming la plus fiable au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses nouvelles plateformes de lecteurs pour les téléviseurs Roku, Samsung et LG Smart. Le lancement des nouveaux kits de développement...

Le Parc olympique est fier de lancer un concours international visant à alimenter ses réflexions en vue de réutiliser et valoriser les matériaux et composantes structurelles issues du démantèlement de la toiture du Stade olympique de Montréal, lequel...