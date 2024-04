292 665 $ à huit organismes pour l'achat de matériel permettant la pratique de sports adaptés





MONTRÉAL, le 29 avril 2024 /CNW/ - Afin de répondre aux besoins grandissants au sein des fédérations et organismes sportifs québécois qui régissent une discipline adaptée, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, annonce aujourd'hui l'attribution de subventions totalisant 292 665 $ qui permettront l'acquisition d'équipements destinés à la pratique de sports adaptés ainsi que l'élaboration de formations liées à l'utilisation et à l'entretien de ceux-ci.

Ces investissements, qui répondent à des besoins directement exprimés par le milieu du sport adapté, reflètent l'engagement continu du gouvernement à garantir que tous les citoyens, indépendamment de leurs conditions, puissent jouir d'un mode de vie actif et s'épanouir par le sport.

Les fédérations et organismes sportifs qui bénéficieront de ces investissements sont les suivants :

Organismes AlterGo Association québécoise de canoë-kayak de vitesse Association québécoise de sport pour paralytiques cérébraux Association sportive des aveugles du Québec Fédération québécoise des sports cyclistes La Fédération de la voile du Québec ltée Parasports Québec Ski de fond Québec

Citation

« Notre gouvernement est résolument engagé pour accroître l'accessibilité aux activités sportives pour toute la population, peu importe sa condition ou ses moyens. Les coûts élevés de certains équipements adaptés peuvent représenter un frein important à la pratique sportive pour des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Pour moi, cela ne devrait pas être un obstacle à la pratique d'activités physiques ou sportives. C'est pourquoi je suis très fière de confirmer ces sommes qui permettront le développement de nos para-athlètes dans différentes disciplines, en plus de briser l'isolement et d'initier de nouvelles personnes aux parasports. »

Isabelle Charest, ministre responsable de Sport, du Loisir et du Plein air

29 avril 2024

