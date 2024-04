388 000 $ à la Fédération québécoise de hockey sur glace pour l'achat d'équipement lié au développement du parahockey et du hockey adapté





MONTRÉAL, le 29 avril 2024 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, annonce l'attribution d'une aide financière de 388 000 $ à Hockey Québec pour lui permettre de procéder à l'acquisition de 150 luges de parahockey ainsi que d'équipements spécialisés nécessaires à la pratique du hockey adapté. L'aide financière permettra également à la Fédération de couvrir les frais liés à la gestion et au développement de contenu de formation pour l'utilisation et l'entretien des équipements, afin de maximiser l'usage de ceux-ci par les athlètes.

Cette annonce s'inscrit directement dans l'action du gouvernement en réponse à l'une des recommandations phares du rapport du Comité québécois sur le développement du hockey (CQDH) déposé en mai 2022, soit celle de rendre le hockey accessible pour tous, et ce, en stimulant l'essor du parahockey et du hockey adapté.

Citations :

« Depuis mon arrivée, j'ai fait de l'accessibilité aux activités sportives et récréatives pour tous ma priorité. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer cet investissement, qui permettra de stimuler l'essor du parahockey et du hockey adapté. À mon sens, peu importe leur condition physique, toutes et tous devraient avoir accès à du matériel et à des installations pour s'épanouir par le sport. Je suis convaincue que ces nouvelles luges et ces nouveaux équipements adaptés permettront à de nombreux parahockeyeuses et parahockeyeurs de se dépasser et de fouler la glace avec du matériel de qualité, adapté à leurs besoins. »

Isabelle Charest, ministre responsable de Sport, du Loisir et du Plein air

« Grâce à cet investissement, partout dans la province, des centaines de jeunes joueurs ayant une limitation fonctionnelle pourront enfin aspirer à suivre les traces de leurs idoles. Ce soutien permettra également aux organisations du Québec de développer le talent et de le retenir, en plus de promouvoir un mode de vie actif pour tous. Il fera du Québec un exemple dont toutes les provinces canadiennes pourront s'inspirer. »

Maxime Gagnon, président de la Commission de parahockey de Hockey Québec

« Nous saluons cette initiative de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein Air, Mme Isabelle Charest, qui vient concrétiser notre engagement envers l'accessibilité et l'inclusion dans le hockey pour toutes et tous. Ces fonds aideront de manière concrète et directe nos joueuses et joueurs en parahockey et hockey adapté, en plus de contribuer au développement de cette offre de service. »

Jocelyn Thibault, directeur général de Hockey Québec

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

29 avril 2024

