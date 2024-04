Tournée en Estrie - La ministre Caroline Proulx et le caucus de l'Estrie annoncent plus de 34,3 M$ pour soutenir la réalisation de projets touristiques dans la région





ORFORD, QC, le 29 avril 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le caucus de l'Estrie sont fiers de confirmer un appui financier totalisant plus de 34,3 millions de dollars pour soutenir le développement de projets touristiques locaux.

Cette annonce a été faite lors d'une visite de la ministre dans la région pour y rencontrer des intervenants du secteur touristique, en compagnie du député de Granby, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, de la députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, du député d'Orford, M. Gilles Bélanger, et du député de Richmond, M. André Bachand.

L'industrie touristique est en plein essor dans les Cantons-de-l'Est, une région qui compte près de 1 400 entreprises et plus de 20 500 emplois liés au tourisme. Selon les données les plus récentes, la contribution économique des secteurs associés au tourisme s'y élevait à 794 millions de dollars. Les projets soutenus favoriseront la croissance du tourisme, un important moteur de développement économique local, à cet endroit.

Citations :

« Le tourisme, un secteur économique à part entière, contribue à enrichir le Québec. Pour notre gouvernement, l'essor du tourisme local est une priorité. Pour que toutes les régions en bénéficient, on multiplie les investissements pour stimuler sa croissance afin que nos communautés profitent encore davantage de ses retombées importantes. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les projets qui ont été appuyés financièrement contribueront à dynamiser la région et à la rendre encore plus attrayante. Leurs retombées socioéconomiques rejailliront sur l'ensemble de l'Estrie, et j'en suis ravie! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Nous nous réjouissons que tous ces projets aient obtenu le soutien de notre gouvernement afin que l'offre touristique des Cantons-de-l'Est se développe et attire encore davantage de visiteurs chez nous. Notre région a beaucoup à offrir et nos entrepreneurs la mettent en valeur grâce à des produits innovants et distinctifs. Avec ces investissements, nous démontrons encore une fois que nous avons à coeur la croissance de notre milieu et de son économie. »

François Bonnardel, député de Granby, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

«?Les investissements annoncés aujourd'hui démontrent le dynamisme des entreprises d'ici et le fort potentiel touristique des régions de l'Estrie et de Brome-Missisquoi. Je félicite les organismes de ma circonscription qui ont reçu un soutien de notre gouvernement, en particulier Ski Sutton, dont le projet est en parfait accord avec sa mission d'offrir un produit de sports de glisse et d'activités quatre saisons distinctives en pleine nature.?»

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Les Cantons-de-l'Est sont une destination touristique de renommée internationale. L'offre muséale de Sherbrooke, la ville reine, est au coeur de son développement touristique et économique. La subvention octroyée au Musée de la nature et des sciences pour le déploiement d'une nouvelle exposition permanente qui soutient l'innovation et sensibilise au rôle de l'humain sur la Terre est une bonne nouvelle pour le tourisme sherbrookois! »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Les projets au mont Sainte-Cécile viennent augmenter l'offre touristique dans un secteur méconnu du grand public et sauront attirer de nombreux amateurs de plein air. Également, le projet d'installation de quatre dômes avec services au sommet du mont Prospect dans le secteur de Chartierville vient compléter l'offre aux visiteurs. Je suis donc très heureux de l'ajout de ces projets significatifs pour le tourisme de notre magnifique région! »

François Jacques, député de Mégantic

« Je suis impressionné par la créativité et le dynamisme des entrepreneurs de notre région. Notre secteur touristique est on ne peut plus vivant et l'offre est plus intéressante que jamais pour des visiteurs à l'affût de nouvelles expériences. Les investissements annoncés permettront de séduire davantage de clientèles, ce qui sera profitable non seulement aux entreprises directement concernées, mais également à toutes celles liées de près ou de loin au tourisme. »

André Bachand, député de Richmond

« La nature nous entoure et le plein air est la destination. Je suis très heureux que Corporation Ski et Golf Mont Orford, l'Auberge Ripplecove, le Manoir Hovey et l'Auberge aux 4 saisons d'Orford bénéficient du soutien et de l'aide financière de notre gouvernement pour le développement de leurs projets. Nous assurons ainsi la consolidation de nos attraits touristiques. Notre région est un joyau à découvrir et redécouvrir. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances (Connectivité et Projets spéciaux)

« Les initiatives annoncées aujourd'hui contribueront sans aucun doute à renforcer l'attractivité et la compétitivité de notre destination, dont le tourisme s'avère être un moteur socioéconomique de premier plan. Tourisme Cantons-de-l'Est se réjouit de ces investissements, qui stimuleront la croissance locale et généreront d'importantes retombées, ouvrant ainsi la voie à un avenir encore plus dynamique et prometteur pour le tourisme dans notre région et pour l'expérience des visiteurs. »

Isabelle Charlebois, directrice générale de Tourisme Cantons-de-l'Est

« En offrant un accès de qualité à la nature aux populations locales comme à la clientèle touristique, les parcs régionaux contribuent de manière importante au dynamisme économique des régions du Québec. Ils jouent également un rôle déterminant dans notre santé collective puisqu'ils encouragent la population à être active en plein air. Depuis sa création en 2021, le programme DOTPR soutient des projets novateurs, qui rehaussent l'offre récréotouristique du Québec. Nous sommes fiers de participer à la reconnaissance de notre territoire comme destination durable et responsable de même que comme un incontournable pour les adeptes de plein air et de nature. »

Stéphane Michaud, président de l'Association des parcs régionaux du Québec

Faits saillants :

Ces montants ont été octroyés dans le cadre de plusieurs programmes, soit le Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, le Programme d'appui au développement des attraits touristiques, le Programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux, le Programme de soutien aux stratégies de développement touristique et l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025, ce dernier programme étant financé par le Ministère en partenariat avec Tourisme Cantons-de-l'Est (voir les projets en annexe).

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation verse, dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité, une contribution de 650 000 $ au projet du Musée de la nature et des sciences.

Les Ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme permettent de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets répondant aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. Pour les Cantons-de-l'Est, ce sont 1,7 million de dollars qui ont été attribués par le ministère du Tourisme pour une durée de trois ans. À cette somme, Tourisme Cantons-de-l'Est a ajouté 1,1 million, pour une enveloppe totale de 2,8 millions.

Depuis la création du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique en 2021, 269 millions de dollars ont été attribués à 87 projets. Ce programme devrait permettre la réalisation d'investissements totalisant plus de 521 millions.

création du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique en 2021, 269 millions de dollars ont été attribués à 87 projets. Ce programme devrait permettre la réalisation d'investissements totalisant plus de 521 millions. Les résultats du Programme d'appui au développement des attraits touristiques depuis sa création en 2013 sont probants, considérant que des investissements de plus de 1,1 milliard de dollars ont été réalisés dans l'industrie touristique.

Le Programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux du ministère du Tourisme, dont la gestion a été confiée à l'Association des parcs régionaux du Québec, vise le développement d'une offre récréotouristique quatre saisons, accessible et sécuritaire dans les parcs régionaux, la mise en place ou la modernisation d'infrastructures à des fins d'activités touristiques et l'adoption de pratiques novatrices et durables afin de permettre au Québec de se distinguer en tant que chef de file en matière de tourisme responsable. Depuis sa mise en place, 36 projets ont été appuyés.

Le Programme de soutien aux stratégies de développement touristique a permis d'appuyer 201 projets, qui représentent des investissements de près de 500 millions de dollars.

Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique Organisme? Projet? Somme Corporation ski et golf Mont-Orford Repositionnement, modernisation et agrandissement des aires de service du chalet principal, dont les aires de restauration, les salles pour la tenue d'événements et la zone de casiers au sous-sol.

Implantation d'un système RFID.

Développement d'un réseau de sentiers accessibles aux vélos de montagne à assistance électrique et d'une zone de progression des apprentissages.

Modernisation du système d'enneigement. 5 000 000 $ Corporation ski et golf Mont-Orford Bonification des espaces clients dans le chalet principal.

Développement de la signature environnementale de la montagne, notamment par la réalisation d'une oeuvre d'art à partir de végétaux dans une piste.

Poursuite des efforts pour moderniser le système d'enneigement.

Développement d'activités spécialisées et inclusives, dont un parc BigAirBag ® .

Automatisation de l'embarcadère de la remontée Giroux-Est. 5 000 000 $ Ski Sutton Installation d'une nouvelle remontée mécanique quadruple.

Mise en place d'un système automatisé d'accès aux remontées.

Création d'un parcours des arts en montagne.

Aménagement d'un belvédère signature et d'un secteur de camping rustique et d'hébergement expérientiel. 5 000 000 $ Musée de la nature et des sciences Développement de la nouvelle exposition Ipso Mondo - Une seule planète, qui offrira une expérience immersive déambulatoire et participative en plusieurs volets. 1 300 000 $ + 650 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Développement du Mont-Ham Construction d'écocabines quatre saisons à signature architecturale abénakise. 1 250 000 $ Jardin de Cocagnes Développement d'un projet agrotouristique collectif 812 500 $ Programme d'appui au développement des attraits touristiques Auberge Ripplecove Agrandissement des espaces communs pour répondre à la clientèle d'affaires (salles de rencontre, accueil, espaces extérieurs, etc.). 5 000 000 $ Manoir Hovey Construction d'un nouveau pavillon comprenant une douzaine de chambres. 5 000 000 $ Multi-Ind. Capital Agrandissement et rénovation des chambres ainsi que des salles à manger et de réunion de l'Auberge aux 4 saisons d'Orford. 2 000 000 $ Programme de soutien aux stratégies de développement touristique Domaine Lac-Brompton Réalisation de la phase 1 d'un projet visant l'implantation d'un complexe de villégiature en milieu naturel, comprenant une offre d'hébergement en chalet et un bâtiment d'accueil proposant un service de location d'équipements récréatifs pour la pratique d'activités en plein air durant quatre saisons. 2 000 000 $ Villégiature Forêt Construction d'écogîtes.

Aménagement de sentiers de randonnée.

Achat d'équipements pour la pratique d'activités en plein air. 245 000 $ Programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux Parc de la Gorge-de-Coaticook - Parc Découverte nature Construction de douze maisonnettes écologiques. 500 000 $ Parc régional du Mont-Ham Aménagement d'une nouvelle halte pour les véhicules récréatifs. 114 223 $ Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme Manoir Maplewood ?Ajout de deux chambres. 28 000 $ Société zoologique de Granby Étude de faisabilité d'un projet de développement d'une nouvelle activité au zoo en période hivernale ainsi que dans un modèle d'affaires hors les murs . 15 000 $ Expérience Embargo Organisation du festival Soif de musique 2024. 35 000 $ Cécile Lodges Acquisition et aménagement de trois microchalets Go-Box autonomes, complètement aménagés, écoresponsables et quatre saisons, et aménagement d'espaces pour accueillir des fourgonnettes aménagées. 99 000 $ Lauz Immos Acquisition, installation et aménagement de quatre dômes avec services au sommet du mont Prospect. 100 000 $ Station Mont-Saint-Cécile Aménagement de sentiers, d'un parc d'habiletés, d'apprentissage et de sauts et d'un bâtiment d'accueil.

Acquisition d'une flotte de vélos. 100 000 $ Ski Bromont Mise en place d'outils de diffusion en temps réel permettant une communication accrue avec les visiteurs. 30 000$ Vignoble Léon Courville Réaménagement et bonification des aires de visite et des équipements destinés à l'activité d'interprétation sur la production viticole . 23 000 $ Rang 1 - Direction culture Organisation du festival Colline 2024. 20 000 $ Ville de Danville Acquisition et installation de six stations de recharge pour vélo à assistance électrique, incluant des espaces de rangement sécuritaires, dans cinq municipalités certifiées « Coeur villageois », soit Bromont, Saint-Adrien, Eastman, Danville et Sutton . 48 500 $ Total

34 370 223 $

