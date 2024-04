Hard Rock International, Seminole Gaming, Royal Caribbean International et Celebrity Cruises annoncent un partenariat mondial offrant des avantages pour les voyages sur terre et en mer





Le nouveau partenariat proposera des récompenses aux vacanciers et aux membres d'équipe dans les casinos, hôtels et cafés Hard Rock et Seminole, ainsi qu'à bord des croisières Royal Caribbean International et Celebrity Cruises

HOLLYWOOD, Floride, 29 avril 2024 /CNW/ - Les marques Hard Rock International, Seminole Gaming et Royal Caribbean Group (NYSE : RCL), Royal Caribbean International et Celebrity Cruises, ont dévoilé aujourd'hui l'établissement d'un partenariat mondial qui profitera à la fois aux vacanciers et aux membres d'équipe de ces marques. En vertu de l'annonce importante faite par deux des plus grands employeurs privés du sud de la Floride, les voyageurs du monde entier pourront ainsi profiter de l'hébergement, des repas, de rabais et plus encore dans les casinos, les hôtels et les cafés Hard Rock et Seminole, ainsi que dans le cadre des vacances Royal Caribbean International et Celebrity Cruises.

Les millions de membres des programmes de récompenses des casinos de ces marques bénéficieront d'avantages réciproques par l'entremise d' Unity by Hard Rock , du Club Royale de Royal Caribbean et du Blue Chip Club de Celebrity Cruises chaque fois qu'ils joueront, séjourneront, dîneront ou magasineront dans les emplacements participants Hard Rock, ou navigueront à bord des navires Royal Caribbean et Celebrity.

Grâce à ce partenariat :

Les membres du programme de fidélisation Unity by Hard Rock recevront des rabais sur les vacances à bord des navires de Royal Caribbean et de Celebrity et pourront gagner des croisières sur invitation seulement. Les membres Prestige du programme de fidélisation recevront également une croisière annuelle gratuite à bord de certains navires et pour certains itinéraires.

Les membres du Club Royale et du Blue Chip Club pourront rendre leurs visites au Hard Rock encore plus mémorables grâce à des rabais et à des avantages exclusifs dans les emplacements participants de Hard Rock, y compris des voyages annuels gratuits dans certains hôtels et casinos Hard Rock dans le monde entier pour les membres Prestige du Club Royale et du Blue Chip.

