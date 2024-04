Mathieu Roy nommé chef de la direction de Sentier Transcanadien





Anciennement directeur de l'expérience Sentier de l'organisation, Mathieu Roy est un leader dans le secteur national et mondial des sentiers

MONTRÉAL, le 29 avril 2024 /CNW/ - Sentier Transcanadien a le plaisir d'annoncer la nomination de Mathieu Roy en tant que nouveau chef de la direction, au terme d'un processus de recherche de cadres approfondie. Avec plus de vingt ans d'expérience et une expérience avérée en matière de leadership à fois dans le secteur national et mondial des sentiers, Mathieu apporte une grande richesse de connaissances à ce rôle.

Mathieu, ingénieur professionnel et membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, a cofondé et dirigé sa propre société d'experts-conseils en environnement avant de rejoindre Sentier Transcanadien en 2017. Auparavant, Mathieu occupait les fonctions de vice-président et directeur de l'expérience Sentier et a joué un rôle essentiel dans l'exploitation des sentiers et l'établissement de relations stratégiques avec les groupes de sentiers, les communautés et les gouvernements. Il a notamment géré l'exécution des accords de financement de Sentier Transcanadien avec le gouvernement fédéral par l'intermédiaire de Parcs Canada, toujours dans le but d'améliorer et de développer le Sentier, et de soutenir le développement économique et la santé des communautés à travers le Canada.

« La mission de cette organisation me tient profondément à coeur, et je suis honoré de jouer un rôle dans la gestion de ce réseau national de sentiers du Canada, » dit-il. « Je suis impatient de construire sur une base solide et de mettre en oeuvre de nouvelles approches pour une organisation durable, un secteur des sentiers stable et un Sentier Transcanadien exceptionnel. »

Michael Lindsay, président du conseil d'administration de Sentier Transcanadien, a dirigé le processus de recherche de cadres, et a exprimé sa confiance et son enthousiasme à l'égard de la nouvelle direction de l'organisation.

« Le conseil d'administration est ravi de nommer Mathieu Roy comme chef de la direction de Sentier Transcanadien. Il est un véritable défenseur du Sentier et son expertise le place dans une position unique pour guider l'organisation dans son prochain chapitre », a-t-il déclaré. « Nous sommes convaincus que Mathieu et la haute direction assureront une transition en douceur tout en poursuivant notre travail de veiller sur un incroyable réseau national de sentiers. Nous exprimons notre reconnaissance à Meghan Reddick pour son leadership en tant que chef de la direction intérimaire au cours de cette période critique. »

Avant la nomination de Mathieu, Meghan Reddick, vice-présidente et directrice des communications et du marketing de Sentier Transcanadien, a été nommée chef de la direction intérimaire. Pendant cette période, l'organisation a élaboré un nouveau plan stratégique quinquennal qui met l'accent sur l'amélioration et la diversification des sources de revenus. Ce nouveau cadre stratégique et robuste, associé au leadership continu de Mathieu, permet à Sentier Transcanadien d'être bien positionné pour la stabilité et la croissance futures.

Mathieu prend officiellement ses fonctions de chef de la direction le 29 avril 2024.

Mathieu est disponible pour une entrevue en anglais et en français.

Le Sentier Transcanadien (le Sentier) est le plus long sentier récréatif du monde, s'étendant sur plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur l'eau. Reliant trois océans (l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique), le Sentier rattache 15?000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans chaque province et territoire. C'est un corridor qui relie les divers paysages, saisons, personnes et expériences du Canada et qui favorise l'unité, la collaboration et les liens. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui agit comme gardien du sentier national en collaboration avec des partenaires de sentiers locaux. Grâce au financement du gouvernement du Canada par l'intermédiaire de Parcs Canada et aux investissements de tous les paliers de gouvernement, ainsi que de généreux donateurs et donatrices, Sentier Transcanadien est le plus important investisseur dans les projets d'infrastructure de sentier au Canada, soutenant les améliorations, la croissance et l'optimisation du Sentier pour les générations à venir. sentier.ca

