Brightcove présente les SDK Smart TV pour les appareils Roku, Samsung et LG, et permet ainsi aux sociétés de médias d'atteindre de nouvelles audiences





Brightcove (NASDAQ : BCOV), la société de technologie de streaming la plus fiable au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses nouvelles plateformes de lecteurs pour les téléviseurs Roku, Samsung et LG Smart. Le lancement des nouveaux kits de développement logiciel (SDK) a débloqué des fonctionnalités avancées au sein du cadre de lecteur de pointe de Brightcove, notamment la protection du contenu, la monétisation et les fonctionnalités de reporting analytique. Conçus pour réduire le coût et stimuler le développement d'applications qualitatives, les entreprises de médias peuvent cibler de manière plus efficace les plateformes Smart TV alimentant la croissance des médias tout en offrant une expérience de visionnage premium, cohérente et engageante.

« Brightcove s'engage à aider les entreprises de médias à offrir des expériences de streaming intéressantes et fiables de classe mondiale tout en réduisant les coûts traditionnellement associés au lancement et à la gestion d'un service OTT », a déclaré Scott Levine, directeur produit chez Brightcove. « Notre plateforme complète permet aux entreprises de médias de bénéficier de fonctionnalités prêtes à l'emploi et d'offrir des applications de qualité supérieure avec des caractéristiques qui n'étaient auparavant disponibles que dans le cadre d'un développement d'applications personnalisées sur mesure ? à une fraction du coût. »

Brightcove a développé les SDK en tenant compte des besoins publicitaires, en prenant en charge l'insertion publicitaire côté client et côté serveur (CSAI, SSAI) et en les intégrant aux partenaires publicitaires numériques. Le SDK Roku de Brightcove est également conforme au Roku Advertising Framework (RAF), ce qui facilite le processus de certification pour les clients. Les SDK Smart TV de Brightcove améliorent le traitement des médias et offrent des fonctions de sécurité du contenu avancées, notamment la prise en charge des DRM multiformats, les restrictions des droits de lecture et la fonction HDCP Fallback, permettant ainsi la diffusion sécurisée de contenus de qualité sur toutes les plates-formes.

Les solutions Insights de pointe de Brightcove sont également pré-intégrées. Ces informations, basées sur l'utilisation des SDK Smart TV, permettent aux entreprises de médias d'optimiser les pauses publicitaires, d'améliorer les performances du lecteur, d'identifier les tendances de performance du contenu, de localiser la cause des problèmes de qualité de diffusion et de mesurer les impacts sur l'engagement des spectateurs, le tout pour informer et enrichir les stratégies de contenu, de monétisation et de distribution. Les SDK Smart TV collectent automatiquement et signalent les détails de session ayant un impact sur la satisfaction des spectateurs à grande échelle, fournissant une image plus claire de la performance globale du service de streaming et garantissant de meilleures expériences aux spectateurs.

Parallèlement au lancement des SDK Smart TV, Brightcove a réuni les meilleurs développeurs d'applications vidéo afin de proposer des options aux sociétés de médias qui souhaitent atteindre les spectateurs où qu'ils se trouvent. Ces partenaires sont les suivants :

Accedo ? un fournisseur mondial de solutions vidéo étant à la base de certaines des expériences vidéo les plus percutantes et engageantes au monde. Accedo propose un lancement rapide et une gestion simplifiée avec sa plateforme Accedo One, ou des solutions entièrement personnalisables pour les entreprises souhaitant vraiment différencier leurs expériences d'application vidéo.

Applicaster ? aide les propriétaires de contenu, les fournisseurs OTT et les éditeurs à se connecter avec leur public et à améliorer les performances commerciales. La plateforme Zapp de l'entreprise est la plateforme de gestion d'application la plus innovante du secteur, conçue pour donner aux entreprises le contrôle, l'agilité et les données dont elles ont besoin pour se développer.

Appsfactory ? une agence numérique européenne de premier plan avec une histoire illustre de 14 ans dans la création et le déploiement de produits et de solutions numériques à succès.

Arx.net / SoEasyTV ? un fournisseur d'applications OTT de renom qui a développé et entretient plusieurs applications OTT personnalisées pour de grands fournisseurs de services de télévision payante qui prennent en charge toutes les plateformes et fonctionnent avec différentes plateformes vidéo en arrière-plan. Les applications OTT SoEasyTV sont une solution en marque blanche qui offre des fonctionnalités avancées, de la flexibilité et une expérience utilisateur commune sur tous les appareils connectés.

Enveu ? un fournisseur de solutions technologiques OTT de bout en bout pour créer, lancer, gérer et développer une activité de streaming vidéo sur plus de 12 plates-formes, dont la mission est d'aider les éditeurs de médias et les créateurs de contenu.

Pulselive ? partenaire numérique de certains des plus grands noms du sport, créant et mettant en service des expériences numériques qui attirent chaque jour des millions de fans de sport par le biais de produits numériques, notamment des sites web, des applications mobiles et des technologies émergentes.

Spyrosoft BSG ? Spyrosoft BSG (anciennement Better Software Group) révolutionne la consommation de médias numériques en offrant des solutions modernes adaptées aux besoins des distributeurs de contenu tels que les radiodiffuseurs, les agences de médias, les entreprises de télécommunications et les organisations sportives.

Robosoft Technologies ? un partenaire éprouvé en matière de transformation numérique, qui a fait ses preuves en créant plus de 10 plateformes de streaming OTT de premier plan, appréciées par des millions de personnes dans le monde entier.

TV2Z ? un fournisseur mondial de services OTT haut de gamme et basés sur l'informatique dématérialisée ; qui conçoit et lance des solutions de diffusion en continu sur de multiples appareils et opérateurs.

Les SDK Smart TV viennent s'ajouter aux principaux produits de Brightcove (qui desservent actuellement les plates-formes Web, Android, Android TV, Fire TV, iOS, iPad OS et tvOS) pour permettre aux sociétés de médias d'atteindre leur public sur n'importe quel appareil.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu'il se trouve et quel que soit l'appareil sur lequel il consomme le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre plus efficacement à leurs clients, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque organisation de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Avec deux Technology and Engineering Emmy® Awards pour l'innovation, un temps de disponibilité toujours en tête du secteur et une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads et YouTube. Rendez-vous sur Brightcove.com.

