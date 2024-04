Le Parc olympique lance un concours pour donner une nouvelle vie aux matériaux de la toiture du Stade olympique





MONTRÉAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - Le Parc olympique est fier de lancer un concours international visant à alimenter ses réflexions en vue de réutiliser et valoriser les matériaux et composantes structurelles issues du démantèlement de la toiture du Stade olympique de Montréal, lequel commencera à l'été 2024.

Une ambition olympique

Les professionnels et étudiants de design et d'architecture du monde entier sont invités à proposer des solutions créatives et novatrices afin de donner un second souffle aux composantes de la toiture actuelle du Stade. Celle-ci est composée d'une variété de matériaux, dont les emblématiques câbles qui la soutiennent, ses deux membranes intérieures et extérieures, ainsi que l'accastillage qui supporte la structure.

Le concours est ouvert à la communauté internationale afin de récolter un maximum de suggestions optimales pour l'environnement, l'économie et la société. La population québécoise sera ensuite appelée à voter pour son coup de coeur, parmi les huit idées retenues par un jury composé d'experts reconnus.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de développement durable et d'économie circulaire, à laquelle pourrait s'ajouter la conception d'un parcours artistique réalisé à partir des matériaux de la toiture. L'ensemble de ces actions permettra de donner une seconde vie à la toiture du Stade olympique, au bénéfice de la population québécoise.

Une page se tourne dans l'histoire du patrimoine québécois

La mise en valeur du patrimoine et de l'héritage olympique est en adéquation avec la mission du Parc olympique. Conçu à l'occasion des Jeux olympiques de 1976, le Stade olympique a contribué massivement à l'essor de la métropole.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration. Près de cinquante ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un site arborant une valeur patrimoniale incontestable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain.

Le remplacement de la toiture du Stade permettra de redonner à cet emblème extraordinaire pour Montréal son plein potentiel.

Inscriptions

Pour en savoir et s'inscrire : https://reemploi-toiture.parcolympique.qc.ca

La date limite d'inscription obligatoire est le 31 mai 2024 (11 h 59 EST)

Faits saillants

Les deux membranes actuelles (extérieures et intérieures) de la toiture représentent 42? 000 m 2 , soit un peu plus de 26 patinoires de hockey.

, soit un peu plus de 26 patinoires de hockey. L'intégralité des câbles qui soutiennent la structure de l'actuelle toiture totalisent près de 12 km, représentant la quasi-totalité de l'emblématique boulevard Saint-Laurent , à Montréal.

, à Montréal. La structure du toit est composée de 434 connecteurs en acier qui arriment les câbles.

Les candidats ont jusqu'au 31 mai 2024 pour s'inscrire et jusqu'au 11 juin 2024 pour soumettre leurs idées.

Les gagnants du concours se verront offrir des prix variant entre 5 000 $ et 15 000 $.

15 000 $. L'ingéniosité et la pertinence de la réutilisation, la contribution à la transition écologique et l'impact social dans la communauté font partie des critères de sélection.

À propos du Parc olympique

Créée le 1er novembre 2020, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO), « Parc olympique », remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). La SDMVPO a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

