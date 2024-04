Telix Pharmaceuticals Limited finalise l'acquisition d'ARTMS, Inc.





ARTMS Inc. (ARTMS) est heureux d'annoncer que l'acquisition par Telix Pharmaceuticals Limited (Telix) a été finalisée. Cette acquisition vient renforcer l'intégration verticale de la chaîne d'approvisionnement et de la fabrication de Telix en offrant un niveau plus élevé de chaîne d'approvisionnement et de contrôle réglementaire sur la production d'isotopes clés.

ARTMS soutiendra la production à haute efficacité, à grande échelle et rentable d'isotopes médicaux commercialement importants pour le portefeuille de produits de Telix, tels que le zirconium-89 (89 Zr), le gallium-68 (68 Ga), le technetium?99m (99m Tc) et le cuivre-64 (64 Cu) et continuera de collaborer avec d'autres sociétés radiopharmaceutiques pour garantir que ces isotopes critiques sont disponibles sur demande pour les patients. Le portefeuille de technologies cyclotron avancées d'ARTMS propose en outre une application et une différenciation immédiates pour Telix dans la production de futurs isotopes thérapeutiques émetteurs alpha d'importance commerciale, notamment l'actinium-225 (225 Ac) et l'astatine-211 (211 At).

L'histoire d'ARTMS est enracinée dans un projet financé par le gouvernement canadien axé sur la production de cibles solides de 99m Tc. Une fois ce projet mené à bien, l'innovation s'est poursuivie et a abouti à une gamme complète de produits PET. En 2017, ARTMS Inc. a été créée avec le soutien et le financement de démarrage de Quark Venture, par l'intermédiaire de son Fonds mondial pour les sciences de la santé (GHS) et des institutions fondatrices TRIUMF, BC Cancer, Lawson Health Research Institute et le Center for Probe Development. En mai 2020, ARTMS a finalisé une collecte de fonds de série A de 20 millions USD qui comprenait GHS et a accueilli Deerfield Management dans la famille ARTMS. Au cours des années suivantes, ARTMS a joué un rôle essentiel dans la production alternative d'isotopes médicaux en mettant l'accent sur l'accélération des capacités de production des cyclotrons les plus couramment installés au monde. La collaboration entre l'équipe hors pair d'ARTMS, ses investisseurs et ses membres fondateurs a abouti à une organisation véritablement différenciée.

Solomon Partners Securities LLC a agi à titre de conseiller financier et Norton Rose Fulbright Canada LLP a agi à titre de conseiller juridique d'ARTMS au cours des négociations et du processus de diligence raisonnable liés à l'acquisition par Telix.

À propos d'ARTMS

Basée à Burnaby, en Colombie-Britannique, au Canada, ARTMS Inc. est le leader mondial du développement de technologies et de produits nouveaux qui permettent la production de haute qualité et à haut rendement des isotopes d'imagerie diagnostique les plus utilisés au monde. Le produit phare d'ARTMS, le système d'irradiation QUANTM (QISTM), permet une production décentralisée et rentable à grande échelle d'isotopes médicaux importants tels que le gallium-68 (68 Ga), le zirconium-89 (89 Zr), le technetium?99m (99m Tc) et le cuivre-64 (64 Cu) à l'aide de distributeurs pharmaceutiques et de cyclotrons médicaux en milieu hospitalier, permettant aux utilisateurs de contrôler leur chaîne d'approvisionnement. ARTMS commercialise ces inventions canadiennes primées et exclusives à l'échelle mondiale et a la perspective de révolutionner l'industrie de la médecine nucléaire.

Pour plus d'informations sur le QUANTM Irradiation Systemtm et ARTMS, veuillez nous suivre sur Twitter/X @ARTMS_Inc/X et LinkedIn et vous rendre sur http://www.artms.ca/

À propos de Telix Pharmaceuticals Limited

Telix est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de produits radiopharmaceutiques diagnostiques et thérapeutiques et de dispositifs médicaux associés. Telix a son siège à Melbourne, en Australie et possède des opérations internationales aux États-Unis, en Europe (Belgique et Suisse) et au Japon. Telix développe un portefeuille de produits au stade clinique et commercial qui vise à répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans les maladies rares. Telix est coté à l'Australian Securities Exchange (ASX : TLX).

Rendez-vous sur www.telixpharma.com pour plus d'informations sur Telix, y compris des détails sur le dernier cours de l'action, des annonces faites à l'ASX, des présentations aux investisseurs et aux analystes, des communiqués de presse, des détails d'événement et d'autres publications susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez également suivre Telix sur X et LinkedIn.

