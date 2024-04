L'OCRI publie son plan stratégique triennal





TORONTO, le 11 avril 2024 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié son premier plan stratégique triennal, constitué des priorités que l'organisme de réglementation chargé de veiller à l'intérêt public s'est fixées pour favoriser des marchés financiers sains, afin que les investisseurs se sentent protégés et en confiance lorsqu'ils investissent pour leur avenir.

«?Le plan stratégique témoigne de la grande transformation subie par le secteur, transformation qui est influencée par les besoins changeants des Canadiens et l'innovation technologique?», a déclaré Andrew J. Kriegler, président et chef de la direction de l'OCRI. «?Il souligne aussi l'importance de notre mandat de réglementation quotidien et fait de l'achèvement de l'intégration une priorité pour la première année?».

Le plan stratégique se fonde sur les nouvelles vision, mission et valeurs de l'OCRI qui ont été élaborées dans le cadre du processus de planification stratégique.

Vision?: Être un organisme de réglementation agile et digne de confiance qui aide le secteur des placements à faire ce qui est juste pour les investisseurs sur le plan financier.

Mission : Favoriser des marchés financiers sains en appliquant une réglementation équitable et efficace afin que les investisseurs se sentent protégés et en confiance lorsqu'ils investissent pour leur avenir.

Valeurs : Faire ce qui est juste. Faire preuve d'efficacité. Favoriser l'inclusion. Être à l'avant-garde.

«?La vision, la mission et les valeurs gouvernent la façon dont nous travaillerons ensemble et avec nos parties prenantes pour atteindre nos objectifs?: améliorer le système de réglementation et, au bout du compte, améliorer les choses pour les investisseurs canadiens?», a déclaré M.?Kriegler.

Le plan stratégique couvre la période du 1er?avril 2024 au 31?mars 2027. Il comprend six objectifs stratégiques qui aideront l'OCRI à réaliser la promesse des avantages de la fusion entre les deux anciens organismes d'autoréglementation. Les six objectifs stratégiques sont les suivants?:

Intégration Évolution de la réglementation Accès aux conseils Recherche, sensibilisation et protection des investisseurs Inscription et compétences Réglementation des marchés

«?L'OCRI, comme tous les organismes de réglementation, a la responsabilité première d'établir une réglementation efficace, a affirmé M.?Kriegler. Le premier plan stratégique de l'OCRI établit les bases qui nous permettront d'améliorer les éléments du système canadien des marchés financiers que nous soutenons en nous efforçant de combler les lacunes dans la réglementation, de réduire les dédoublements et de simplifier davantage un système inutilement complexe?».

Outre les six objectifs stratégiques, le plan stratégique présente les initiatives de transformation sur lesquelles l'OCRI compte se concentrer afin de préparer le terrain pour une transformation future qui soutiendra les priorités de nos parties prenantes et de nos partenaires en réglementation.

«?Le plan tient également compte de l'avenir et de notre capacité à préparer le terrain pour une transformation qui soutiendra à la fois les priorités de nos parties prenantes et celles de nos partenaires en réglementation, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières?», a précisé M.?Kriegler.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations que ces courtiers effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. Il est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour plus de renseignements, visitez le www.ocri.ca .

11 avril 2024 à 09:39

