Les salons du cadeau et des emballages imprimés d'Hong Kong s'ouvrent en avril





Conseil de développement du commerce de Hong Kong :

HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair

Présentant une sélection de cadeaux et de produits haut de gamme provenant de quelque 4 000 exposants de 21 pays et régions, la foire se tiendra au Hong Kong Convention and Exhibition Centre du 27 au 30 avril. Les services de correspondance en ligne « Click2Match » seront disponibles du 20 avril au 7 mai. Il offre aux exposants une plateforme idéale pour présenter leurs derniers produits et favoriser la mise en réseau et la collaboration entre les professionnels du secteur.

Le Hall of Fine Designs sera de nouveau le point de convergence de marques mondiales réputées, dont Red A (Hong Kong), Tiny Memory (Hong Kong), YASHICA (Japon) et bien d'autres encore. Le pavillon formé par l'association des exportateurs d'Hong Kong mettra en valeur les compétences en matière de design et l'excellence de la marque des concepteurs de produits locaux. Les oeuvres gagnantes des Hong Kong Smart Design Awards seront également exposées afin de mettre en évidence la créativité et le flair des marques d'Hong Kong auprès des acteurs de l'industrie mondiale.

Le très attendu espace culturel et créatif séduira les visiteurs avec sa vitrine de marques de créateurs et de produits au style unique. Répondant aux dernières tendances, la toute nouvelle zone « Outdoor & Sporting Goods » présentera une série de produits tels que du matériel de camping, des chaussures de danse et des articles de sport.

Afin que les visiteurs puissent se tenir au courant des dernières informations sur le marché et encourager la création de réseaux, des séminaires seront organisés par des acteurs du secteur et des associations pour partager des idées sur des domaines cruciaux pour le développement du secteur, tels que les tendances du marché de la consommation, la durabilité et l'économie argentée.

Hong Kong International Printing & Packaging Fair & DeLuxe PrintPack Hong Kong

Organisées conjointement par le Conseil de développement du commerce d'Hong Kong et CIEC Exhibition Company (HK) Limited, les deux foires de l'impression et de l'emballage se tiendront du 27 au 30 avril à l'AsiaWorld-Expo, les services de mise en correspondance en ligne « Click2Match » étant disponibles du 20 avril au 7 mai.

Le salon de l'impression et de l'emballage est une place de marché de choix pour l'achat d'équipements, de produits et de services d'impression et d'emballage. La demande mondiale d'emballages de luxe augmentant, la zone World of DeLuxe PrintPack du salon sera détachée et lancée sous le nom de DeLuxe PrintPack Hong Kong cette année. Ensemble, les deux salons accueilleront environ 500 exposants, offrant une vitrine complète des solutions de pointe de l'industrie.

Zones mises en évidence :

Impression et emballages verts : matériaux biodégradables, produits recyclés et solutions vertes innovantes ;

Emballages pour aliments et boissons : solutions fonctionnelles conçues pour les aliments frais, réfrigérés et transformés ;

Emballage pour le commerce électronique : solutions créatives pour permettre aux entreprises de saisir les opportunités offertes par le commerce électronique.

Le premier DeLuxe PrintPack présentera une gamme de solutions d'impression et d'emballage conçues pour les produits de luxe, notamment les bijoux, les montres, les cosmétiques, les produits gastronomiques et le vin.

Des forums et des activités de mise en réseau seront organisés pour partager les tendances de l'industrie, les conceptions durables et l'impact de l'emballage de luxe sur l'identité de la marque. Les lauréats des Hong Kong Print Awards, de l'Hong Kong Digital Printing Award et du GAAHK x PolyU Design - Packaging Design seront présentés pour mettre en valeur les innovations en matière de conception et de production d'emballages imprimés.

Inscrivez-vous maintenant : https://tinyurl.com/2jrph7z2

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 avril 2024 à 22:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :