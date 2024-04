Aqara renforce son portefeuille de produits compatibles Thread avec l'ajout d'un nouveau capteur de mouvement





Aqara, un chef de file des solutions pour la maison intelligente, annonce aujourd'hui la disponibilité du Motion and Light Sensor P2, son capteur de mouvement de nouvelle génération basé sur le protocole Thread et la norme unificatrice Matter. La connectivité Matter native offre une compatibilité inégalée sur l'ensemble de plateformes de maison intelligente, y compris Amazon Alexa, Apple Home, Google Home et Samsung SmartThings1. Grâce aux capacités de réseau local de Matter, le capteur P2 garantit une réactivité et une fiabilité accrues.

« Sur le marché mondial en pleine expansion des capteurs infrarouges passifs (PIR), Aqara a connu un succès remarquable, avec plus de 100 000 unités expédiées l'année dernière », déclare Cathy You, vice-présidente principale, Global Business and Strategy, Aqara. « Le lancement du Motion and Light Sensor P2, qui combine notre technologie éprouvée de capteurs avec les derniers protocoles de connectivité, résume notre approche avant-gardiste et notre engagement à fournir des solutions pour la maison intelligente de demain. »

Le Motion and Light Sensor P2 est doté d'un capteur de mouvement PIR ultra grand angle avec un capteur d'éclairage autonome, offrant une détection précise jusqu'à 7 mètres (environ 23 pieds) et 170° horizontalement2. Cette capacité facilite une gamme de scénarios d'utilisation, comme l'éclairage automatisé, l'amélioration de la sécurité et la gestion de la climatisation. Le capteur mesure également l'intensité lumineuse indépendamment de la détection des mouvements3, permettant un éclairage sophistiqué et un contrôle des stores pour un niveau optimal de confort et d'écoefficience. Conçu pour la longévité, le Motion and Light Sensor P2 bénéficie d'une longue durée de vie de la batterie (jusqu'à deux ans), assurant un fonctionnement fiable avec un minimum de maintenance.

En tant qu'appareil compatible avec le protocole Thread, le Motion and Light Sensor P2 se connecte à n'importe quel contrôleur Matter avec la fonctionnalité Thread Border Router et permet une utilisation sur plusieurs plateformes compatibles grâce à la fonction multiadmin de Matter. Le capteur offre également des fonctionnalités exclusives Aqara Home telles que la sensibilité personnalisable et les réglages de temporisation de la détection pour une utilisation sur mesure4. Les utilisateurs peuvent modifier les deux paramètres via l'application Aqara Home, qui nécessite le contrôleur Matter compatible Thread d'Aqara, par exemple le prochain Hub M3.

Dans le cadre de la gamme grandissante de produits compatibles Thread d'Aqara, le Motion and Light Sensor P2 témoigne de l'engagement de la société à optimiser les expériences de maison intelligente grâce à une interopérabilité et une simplicité accrues. D'autres appareils compatibles Thread d'Aqara sont attendus dans les prochains mois, notamment le Hub M3 mentionné plus haut, et la solution d'accès rétrofit Smart Lock U200.

Le Motion and Light Sensor P2 est disponible sur les boutiques Amazon d'Aqara en Amérique du Nord (États-Unis, Canada), en Europe (France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, Royaume-Uni) et en Asie (Japon), ainsi qu'auprès des revendeurs Aqara du monde entier 5.

Pour de plus amples renseignements à propos de ce capteur, veuillez visiter notre site web.

1. Un contrôleur Matter avec la fonctionnalité Thread Border Router est requis pour la connexion au système compatible Matter correspondant.

2. Sur la base du test interne en laboratoire, mesuré à température ambiante de 25 °C (environ 77 °F) et avec un niveau de sensibilité élevé.

3. La fonctionnalité de détection d'éclairage n'est pas disponible sur Alexa au moment du lancement.

4. Par défaut, le capteur est réglé sur une sensibilité moyenne et une temporisation de détection de 30 secondes.

5. La disponibilité du produit peut varier selon les canaux de vente au détail.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 avril 2024 à 11:25

