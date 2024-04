Curling Group devient propriétaire du Grand Slam of Curling de Sportsnet





- Le nouveau groupe de propriétaires soutenu par des joueurs de curling internationaux d'élite investira dans la croissance du sport -

- Sportsnet demeure le diffuseur exclusif au Canada

TORONTO, le 9 avril 2024 /CNW/ - Curling Group et Sportsnet ont annoncé aujourd'hui une entente selon laquelle Curling Group deviendra propriétaire et exploitant du Grand Slam of Curling après la fin de la présente saison, Sportsnet demeurant le diffuseur canadien exclusif de la série.

Curling Group est une nouvelle entreprise sportive dirigée par Nic Sulsky et Mike Cotton, qui sont des vétérans de l'industrie du sport, des médias et du divertissement, ainsi que par Jared Allen, ancien joueur étoile de la NFL, et John Morris, double médaillé d'or en curling aux Jeux olympiques. Un certain nombre de joueurs de curling internationaux d'élite, dont la légende Jennifer Jones, travaillent également aux côtés du groupe à titre de conseillers stratégiques.

« L'emblématique Grand Slam of Curling est la seule série internationale de tournois de curling au monde, et nous sommes heureux de miser sur son héritage pour écrire le prochain chapitre captivant du curling, a déclaré Nic Sulsky, chef de la direction de Curling Group. Notre mandat est de faire passer le curling professionnel à un niveau supérieur, en offrant une expérience repensée de qualité supérieure qui améliorera les possibilités de participation au curling pour les athlètes, les commanditaires et, surtout, les supporteurs à l'échelle mondiale du sport. »

« Ce partenariat contribuera à la croissance du sport tout en permettant à Sportsnet de faire ce que nous faisons le mieux, c'est-à-dire offrir aux amateurs une diffusion de calibre mondial et la couverture la plus approfondie du curling, a affirmé Rob Corte, vice-président de la production, Sportsnet. Curling Group est fermement résolu à faire passer le Grand Slam of Curling au niveau supérieur, et nous nous réjouissons à l'idée de faire prospérer ensemble le curling pendant de nombreuses années. »

Exploité par Sportsnet depuis 2012, le Grand Slam of Curling est une série d'événements de curling d'élite mettant en vedette les meilleures équipes masculines et féminines du Canada et du monde entier, avec des bourses totalisant au moins deux millions de dollars à gagner chaque saison.

« Les grands chelems font partie intégrante de la saison de curling pour nous les athlètes depuis que j'ai commencé à participer à des compétitions il y a plus de 20 ans, qui offrent une plateforme aux meilleurs joueurs de curling au monde pour améliorer leur sport sous la pression d'enjeux importants, a déclaré John Morris. Je suis absolument ravie de faire partie de la nouvelle étape des chelems, où nous cherchons à étendre le sport à l'échelle mondiale et à offrir une expérience de curling unique que les amateurs n'oublieront pas de sitôt. »

La saison du Grand Slam of Curling de 2024-2025 se poursuivra comme prévu avec les événements annoncés précédemment. Curling Group supervisera l'exploitation et Sportsnet diffusera une couverture en profondeur dans les cinq emplacements. Au cours des prochains mois, Curling Group annoncera de plus amples détails sur les projets et la croissance du Grand Slam of Curling.

Le dernier événement de la série Grand Slam of Curling de 2023-2024, le championnat Princess Auto Players, commence aujourd'hui au Mattamy Athletic Centre. La couverture télévisée exclusive de Sportsnet et la diffusion en continu de cet événement international de curling de premier ordre commencent le jeudi 11 avril sur Sportsnet et Sportsnet ONE et en diffusion en continu sur Sportsnet+. La conseillère stratégique de Curling Group, Jennifer Jones, participera au championnat Princess Auto Players cette semaine, sa dernière compétition avant sa retraite.

À propos de Curling Group

Lancé en 2024, Curling Group est déterminé à révolutionner le sport du curling grâce à des investissements stratégiques et à un engagement à innover et à produire du contenu. Grâce à l'acquisition du Grand Slam of Curling en 2024, incluant les droits des médias mondiaux, Curling Group consolide sa position de chef de file dans l'industrie, en vue de moderniser le sport à l'échelle mondiale. Reconnaissant la valeur croissante des installations sportives spécialisées, Curling Group se positionne stratégiquement à l'avant-plan d'un marché en expansion rapide, en offrant aux investisseurs et aux passionnés une occasion sans précédent de participer à l'avenir du curling.

À propos de Sportsnet

Sportsnet est le réseau sportif numéro un au Canada. Les offres multimédias de Sportsnet comprennent Sportsnet (composé de quatre canaux régionaux : Est, Ontario, Ouest et Pacifique), Sportsnet ONE, Sportsnet 360, Sportsnet World, Sportsnet+, Sportsnet Radio Network, Sportsnet.ca, l'appli Sportsnet et des balados. Sportsnet est le détenteur officiel des droits sur la multiplateforme nationale de la LNH au Canada et le diffuseur régional des Canucks de Vancouver, des Flames de Calgary, des Oilers d'Edmonton et des Maple Leafs de Toronto. Sportsnet offre également une vaste couverture des Blue Jays de Toronto, des Raptors de Toronto et de l'UFC, ainsi que de la NBA, de la MLB, du Grand Slam of Curling, de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers, de la FIBA, de la Super League Rugby, du Premiership Rugby, de la FA Women's Super League et la FA Cup. Sportsnet fait partie de Rogers Sports & Media, une filiale de Rogers Communications Inc. (TSX, NYSE : RCI). Visitez Sportsnet.ca .

SOURCE The Curling Group

9 avril 2024 à 10:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :