Golf Town et Mike Weir renouvellent leur entente: Golf Town devient l'ajusteur et le fournisseur d'équipement officiel du champion canadien





L'entente pluriannuelle mettra en évidence l'impact de Golf Town en tant que leader en matière d'ajustement personnalisé et une passion partagée pour le golf.

VAUGHAN, ON, le 9 avril 2024 /CNW/ - Alors que le regard des fans de golf du monde entier se tourne vers le Tournoi des Maîtres 2024, Golf Town, une bannière de Sporting Life Group et le plus grand détaillant de golf au Canada ainsi que leader en matière d'ajustement personnalisé, est heureuse d'annoncer qu'elle a renouvelé son partenariat avec la légende du golf canadien Mike Weir, devenant ainsi l'ajusteur et le fournisseur d'équipement officiel du champion canadien. Golf Town avait annoncé un partenariat avec Weir pour la première fois en 2021.

« Pour moi, ce partenariat représente un engagement mutuel à créer la meilleure expérience de golf pour tous les Canadiens, » a déclaré Mike Weir. « Il y a trois ans, nous avons lancé notre partenariat par amour pour le golf, et alors que la capacité de Golf Town à fournir une expérience unique et sur mesure grâce aux ajustements personnalisés a grandi, les possibilités de notre partenariat se sont multipliées ».

Alors que Weir participe au Tournoi des Maîtres 2024, il compétitionnera fièrement avec un ensemble de bâtons ajustés sur mesure par Golf Town. Golf Town lui offre ainsi un engagement envers l'excellence digne d'un champion du Tournoi des Maîtres que Weir est.

Le partenariat traduit le leadership de Golf Town en matière d'ajustement personnalisé de bâtons, un domaine de priorité que la compagnie continue de développer et qui s'élargira à l'avenir:

Golf Town compte plus de 230 maîtres-ajusteurs d'un océan à l'autre.

Chaque magasin Golf Town à travers le Canada est capable de fournir un ajustement personnalisé à tous les gollfeurs, qu'ils soient novices ou expérimentés.

est capable de fournir un ajustement personnalisé à tous les gollfeurs, qu'ils soient novices ou expérimentés. Une expérience inégalée offerte au StudioX de Golf Town, un centre d'ajustement à la fine pointe de la technologie disponible dans trois magasins du Grand Toronto (Leaside, Etobicoke et Woodbridge ).

et ). L'expérience StudioX sera offerte dans plus de magasins Golf Town à travers le Canada en 2024 et au-delà pour que plus de Canadiens puissent bénéficier d'une expérience de golf parfaitement adaptée à leurs besoins.

« Nous sommes ravis d'amener notre partenariat avec Mike à un niveau supérieur, en tirant parti de nos capacités d'ajustement personnalisé et de l'expertise de nos maîtres-ajusteurs », a déclaré Frédéric LeCoq, Chef du marketing et du numérique chez Golf Town.

« Cette collaboration singulière nous permet de démontrer notre position au Canada en tant que leader en ajustement personnalisé, tout en soutenant Mike dans sa participation au Tournoi des Maîtres et sa préparation la saison 2024 ».

En devenant son fournisseur et ajusteur d'équipement officiel, Golf Town permet à Weir de bénéficier d'un accès illimité à la meilleure gamme de produits et de marques de golf, reflétant les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les Canadiens qui magasinent chez Golf Town. Avec la plus large sélection de produits et de vêtements de golf, un personnel expert qui adore le golf et une expérience d'ajustement de qualité supérieure, Golf Town est vraiment le leader du golf au Canada.

À PROPOS DE GOLF TOWN

Golf Town est le plus grand détaillant spécialisé dans le golf au Canada, exploitant 47 magasins tout en offrant la commodité des achats en ligne sur golftown.com. La compagnie propose la meilleure gamme de produits et de marques de golf, un personnel expert qui aime le golf et une expérience d'ajustement de qualité supérieure, y compris la nouvelle expérience StudioX. Golf Town propose également des expériences élargies comme les tournois Golf Town, propulsés par TournamentCaddie, et offre un contenu golfique numérique de premier plan par l'entremise de ScoreGolf, en partenariat avec TorStar. Golf Town est vraiment la Destination pour le golf au Canada. Golf Town est une bannière de Sporting Life Group et est détenue par Fairfax Financial Holdings Limited.

Lien connexe: www.golftown.com

9 avril 2024 à 10:00

