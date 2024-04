Megaport lance son offre de service réseau AWS Direct Connect sur AWS Marketplace





Megaport Limited (ASX : MP1) (« Megaport »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de réseaux en tant que service (NaaS), a annoncé aujourd'hui qu'il était le premier ISV à inscrire une offre de service réseau AWS Direct Connect sur AWS Marketplace, un catalogue numérique comprenant des milliers d'annonces de logiciels d'éditeurs indépendants qui facilitent la recherche, le test, l'achat et le déploiement de logiciels fonctionnant sur Amazon Web Services (AWS).

Ce développement permet aux clients d'AWS d'harmoniser l'achat et la gestion de la connectivité privée pour AWS Direct Connect au sein de leur compte AWS Marketplace. La plateforme NaaS de Megaport est conçue pour permettre aux clients AWS d'optimiser leur connectivité cloud, en garantissant des connexions réseau fiables, performantes et sécurisées. Les clients AWS peuvent personnaliser leurs ressources réseau tout en réduisant la latence et la complexité.

« Je suis extrêmement fier de lancer Megaport sur AWS Marketplace, marquant ainsi un moment important dans la connectivité cloud. En travaillant avec AWS, nous offrons une expérience réseau transparente, globale et flexible à nos clients mutuels », déclare Michael Reid, directeur général de Megaport.

Cette disponibilité sur AWS Marketplace renforce l'engagement de Megaport à stimuler l'innovation dans le paysage des réseaux de cloud. La société anticipe une nouvelle ère de connectivité cloud simplifiée, évolutive et efficace pour les organisations du monde entier, appelant les entreprises à rejoindre la révolution des réseaux.

L'offre de service réseau AWS Direct Connect de Megaport est désormais disponible sur AWS Marketplace. Pour plus d'informations et pour découvrir l'offre de Megaport, rendez-vous sur notre marketplace.

À propos de Megaport

Megaport change la façon dont les entreprises connectent leur infrastructure, avec une plateforme simple et intelligente pour gérer chaque connexion. Créez des réseaux sécurisés, évolutifs et agiles en quelques clics, accédez à des terminaux mondiaux et créez des chemins d'accès privés en quelques minutes. Reconnu par les plus grandes entreprises du monde, Megaport travaille en partenariat avec des fournisseurs de services internationaux, des opérateurs de réseaux de distribution, des intégrateurs de systèmes et des sociétés de services gérés, et opère dans plus de 850 sites dans le monde. Megaport est certifié ISO/CEI 27001. Rejoignez la révolution du réseau sur megaport.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

3 avril 2024 à 09:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :